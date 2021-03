MONTRÉAL, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenesis Canada inc. (http://www.pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ : PYR) (FRA : 8PY), une entreprise de haute technologie (ci-après désignée la « Société », l’« Entreprise » ou « PyroGenesis ») qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des poudres métalliques atomisées par plasma, des systèmes de valorisation énergétique des déchets de plasma respectueux de l’environnement et des produits de torche à plasma propres, est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu une subvention de 194 090 $ du ministère de l’Économie et de l’Innovation, par l’entremise du volet Soutien aux projets d’innovation du programme Innovation, administré par Investissement Québec.



L’objectif de ce projet est de développer une solution pour récupérer notamment les résidus de brasques, produits dans l’industrie de l’aluminium primaire et considérés comme dangereux. Au terme du projet, PyroGenesis jouera un rôle important en permettant d’éliminer l’enfouissement de cette matière ou potentiellement d’autres sous-produits industriels en plus de réduire significativement certaines émissions de gaz à effet de serre (GES). Ce procédé serait également applicable à la réduction de l’empreinte environnementale de différentes industries. Dans le cas présent, la Société travaille d’ailleurs en partenariat avec la plus grande aluminerie des Amériques, Aluminerie Alouette, entreprise basée à Sept-Îles, Québec.

Actuellement, les différentes solutions de recyclage et valorisation de ces matières dangereuses à l’échelle mondiale sont limitées et coûteuses. Entre autres, les procédés par traitement chimique n’obtiennent un taux de récupération que d’environ 80%.

PyroGenesis, entreprise ayant le développement durable au cœur de ses préoccupations, travaille donc à mettre en place un processus permettant de transformer les résidus de brasques en combustible plus sobre en carbone et en matériaux inertes et réutilisables, générant ainsi des retombées substantielles pour l’environnement. Par ailleurs, la réduction des coûts directs qui en résultera, associée aux avantages du processus proposé par PyroGenesis, devrait conférer aux utilisateurs du nouveau procédé un avantage économique important sur le marché.

« La gestion des résidus dangereux provenant des résidus de brasques est un problème difficile auquel l’industrie de l’aluminium doit faire face », a déclaré M. Pierre Carabin, chef de la technologie et stratégiste en chef chez PyroGenesis. « Selon les calculs internes de la Société, nous estimons la valeur mondiale de la récupération des brasques à environ 3 milliards de dollars. En cas de succès, ce projet sera une autre offre de PyroGenesis visant l’amélioration de l’environnement par l’entremise de la réduction de l’enfouissement et des GES ».

Selon les chiffres de l’industrie1, 15 à 35 kg de brasques en moyenne sont générés par tonne d’aluminium produite. On estime à 1,5 million de tonnes la production annuelle de brasques dans le monde, et la plupart de ces résidus sont mis en décharge ou stockés, en attendant une solution technologique. Si le processus proposé par PyroGenesis est couronné de succès, il pourrait être la solution à un enjeu qui touche l’industrie de l’aluminium.

À propos de PyroGenesis Canada inc

PyroGenesis Canada inc., une entreprise de haute technologie, est un chef de file dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés et de produits plasmas avancés. La Société met à la disposition de ses clients des secteurs de la défense, de la métallurgie, des mines, du matériel de pointe (notamment l’impression 3D) ainsi qu’à ceux des industries de l’environnement ses compétences en ingénierie et en technique de production et ses kits d’outils de fabrication clés en main. Grâce à une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés travaillant dans ses bureaux de Montréal et sur le site de son usine de fabrication de 3 800 m2, PyroGenesis maintient son avantage concurrentiel en restant à l’avant-garde du développement et de la commercialisation de technologies. Les compétences de base de la société permettent à PyroGenesis de fournir des torches à plasma innovantes, des systèmes de traitement des déchets par plasma, des processus métallurgiques à haute température et des services d’ingénierie sur le marché mondial. Les activités de PyroGenesis sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.pyrogenesis.com.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « planifier », « vouloir », « estimer », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre », « en cours de » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des événements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à l’adresse www.sedar.com , ou www.sec.gov. Les résultats réels, les événements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Ni la Bourse de Toronto, son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) ni NASDAQ Stock Market, LLC n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué de presse.

