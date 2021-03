Montrouge, France, le 17 mars (23 h 30 CET), 2021

DBV Technologies Publie son « Form 10-K » américain et son Document d’Enregistrement Universel 2020

La Société annonce également son entrée dans l'Indice SBF 120 sur Euronext

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), une société biopharmaceutique, annonce aujourd'hui que son premier « Form 10-k » 2020 a été déposé auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis et que son document d’enregistrement universel 2020 (« URD ») a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France sous le numéro D.21-0141.

Le document d’enregistrement universel 2020 intègre notamment les informations suivantes :

Le Rapport Financier Annuel;

Le Rapport de gestion;

Le Rapport sur le Gouvernement d’entreprise ;

Le Descriptif du Programme de Rachat d’Actions.

Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la société à l’adresse www.dbv-technologies.com dans la section Investisseurs & Presse. Le document d’enregistrement universel est également disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et le « Form 10-K » sur le site internet de la SEC (www.sec.gov).

Une version imprimée de ces documents est également disponible sans frais au siège de la société à l’adresse suivante : 177-181 avenue Pierre Brossolette 92120 Montrouge.

DBV annonce également, qu’à l'issue de la revue trimestrielle des indices en mars 2021, Euronext a enregistré l'entrée de DBV Technologies dans l’indice SBF 120.

Cette entrée prendra effet le 22 mars 2021. L'indice SBF 120 (Société des Bourses Françaises) regroupe les 120 plus grandes sociétés d'Euronext par capitalisation boursière et volumes de transactions.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la Société s’attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France), et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, dans le New Jersey, et à New York, dans l’État de New York. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, Code ISIN : FR0010417345), tandis que les ADS de la Société (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) sont négociées sur le Nasdaq Global Select Market (mnémonique : DBVT).

Contact Relations investisseurs de DBV

Anne Pollak

+ 1 (857) 529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact Médias

Angela Marcucci

+1 (646) 842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

