MONTRÉAL et TORONTO, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour l’exercice et le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2020.



Faits saillants

Le taux d’occupation de 93% au 31 décembre 2020 est demeuré constant par rapport au T3 2020 et T4 2019.

Les collectes de loyers restent solides malgré les défis de la COVID-19.

Clôture d’acquisitions industrielles pour un total de 50,25M$ au cours du quatrième trimestre de 2020.

Bénéfice d’exploitation net pour l’exercice 2020 de 39 226 095 $ a augmenté de 1 297 995 $ ou 3,4% par rapport au bénéfice d’exploitation net pour l’exercice 2019 de 37 928 100 $. Le bénéfice d’exploitation net pour le T4 2020 de 9 698 301 $ a diminué de 251 061 $ ou 2,5% par rapport à 9 949 362 $ pour le T3 2020 et a augmenté de 41 027 $ ou 0,4% par rapport à 9 657 274 au T4 2019. Le bénéfice d’exploitation net pour le T3 2020 était plus élevé principalement en raison des frais de résiliation anticipée d’un bail de 124 000 $ et des subventions salariales en lien avec la COVID-19 qui ont indirectement bénéficié au FPI au cours du T3 2020.

Fonds provenant de l’exploitation (FPE) normalisés par part de 0,215 $ pour l’exercice 2020 par rapport à 0,225 $ pour l’exercice 2019; FPE normalisés par part de 0,051 $ pour le T4 2020 par rapport à 0,055 $ pour le T3 2020 et 0,058 $ pour le T4 2019.

Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) normalisés par part de 0,193 $ pour l’exercice 2020 par rapport à 0,201 $ pour l’exercice 2019; FPEA normalisés par part de 0,046 $ pour le T4 2020 par rapport à 0,048 $ pour le T3 2020 et 0,052 $ pour le T4 2019.

Taux de distribution des FPEA normalisés de 82,4% pour l’exercice 2020 par rapport à 79,4% pour l’exercice 2019; taux de distribution des FPEA normalisés de 86,1% pour le T4 2020 par rapport à 84,2% pour le T3 2020 et 77,0% pour le T4 2019.

Termine l’exercice 2020 avec 14M$ de trésorerie et 5M$ disponible sur la facilité de crédit; ratio de la dette sur l’actif total de 48,2%.

Valeur aux livres de l’actif net par part, incluant les parts de société en commandite de catégorie B de 2,54 $ (10,16 $ post-consolidation) au 31 décembre 2020, par rapport à 2,46 $ (9,84 $ post-consolidation) au 30 septembre 2020 et à 2,52 $ (10,08 $ post-consolidation) au 31 décembre 2019.

Migration vers la Bourse de Toronto le 1 er février 2021 avec un regroupement des parts en circulation de 4 parts pour 1 part.

février 2021 avec un regroupement des parts en circulation de 4 parts pour 1 part. Le 19 février 2021, le FPI a conclu une entente pour acquérir six propriétés industrielles situées à London (Ontario) au prix de 103,5M$.

Acquisition de deux propriétés industrielles situées à Edmonton (Alberta) pour 14,0M$ le 1 er mars 2021.

mars 2021. Clôture d’un placement par prise ferme de 34,9M$ le 4 mars 2021 en contrepartie de l’émission de 4 255 000 Parts du FPI, incluant 555 000 Parts émises en lien avec l’exercice intégral de l’option de surallocation.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le jeudi 18 mars 2021 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation.

« Tel que mentionné au dernier trimestre, nous nous sommes concentrés à maintenir un bon niveau de liquidité et un bilan solide en réponse à l'incertitude économique créée par la COVID-19 » a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Alors que le déploiement des vaccins a commencé et que la reprise économique semble plus proche, nous nous sommes concentrés sur le déploiement de notre capital afin de faire des acquisitions réfléchies. Nous concentrons notre croissance aux actifs industriels, et nous avons réalisé un peu plus de 64 millions de dollars d'acquisitions industrielles depuis le T3 2020, et nous prévoyons conclure l'acquisition de 103,5 millions de dollars précédemment annoncée de six propriétés industrielles à London (Ontario), le 1er avril, un portefeuille où nous nous attendons à voir un potentiel important. Notre portefeuille d'acquisitions est solide et nous évaluons de nombreuses acquisitions industrielles dans lesquelles nous pourrions déployer le produit de notre placement par prise ferme récent de 34,9 millions de dollars. Nous croyons que notre récente migration vers la TSX avec un regroupement de 4 parts pour 1 part, que les liquidités supplémentaires créées grâce au placement par prise ferme et que la poursuite de la croissance avec les acquisitions industrielles en attente, se complètent pour faire des parts du FPI un investissement attrayant pour une gamme plus large d’investisseurs. Nous sommes très fiers de la performance du FPI, surtout en ces temps sans précédent. L'année 2021 a débuté sur une lancée exceptionnellement positive pour le FPI et nous sommes impatients de la poursuivre tout au long de cette année et dans les années à venir. »

Sommaire des résultats

Des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans les tableaux qui suivent et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Les lecteurs sont encouragés à se référer au rapport de gestion du FPI pour une analyse plus approfondie des mesures financières non définies par les IFRS présentées.

Trimestre clos le

31 décembre Exercice clos le

31 décembre 2020 2019 2020 2019 Résultats financiers $ $ $ $ Produits locatifs tirés des immeubles 15 648 288 15 583 030 61 385 585 60 010 310 Bénéfice d’exploitation net 9 698 301 9 657 274 39 226 095 37 928 100 Bénéfice net 9 831 115 27 332 940 35 234 361 42 387 970 Trimestre clos le

31 décembre Exercice clos le

31 décembre 2020 2019 2020 2019 Faits saillants financiers $ $ $ $ Fonds provenant de l’exploitation (“FPE”) (1) 6 612 764 7 892 732 27 458 202 28 230 409 FPE normalisés (1) (2) 6 992 342 6 993 921 28 262 574 26 568 084 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (“FPEA”) (1) 5 909 260 7 141 757 24 522 214 25 451 219 FPEA normalisés (1) (2) 6 288 838 6 242 946 25 326 586 23 788 894 Distributions déclarées (3) 5 413 912 4 808 507 20 864 837 18 897 262 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, de base (4) 136 058 373 120 205 902 131 433 360 118 131 076 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, dilué (4) 136 146 624 120 317 048 131 521 611 118 202 305 Distribution par part, de base et diluée (3) (4) 0,040 0,040 0,159 0,160 FPE par part, de base (1) (4) 0,049 0,066 0,209 0,239 FPE normalisé par part, de base (1) (2) (4) 0,051 0,058 0,215 0,225 FPEA par part, de base (1) (4) 0,043 0,059 0,187 0,215 FPEA normalisé par part, de base (1) (2) (4) 0,046 0,052 0,193 0,201 Taux de distribution des FPEA normalisé ajusté, de base (1) (2) (3) 86,1% 77,0% 82,4% 79,4% Ratio de la dette sur l’actif total 48,2% 49,1% 48,2% 49,1%





(1) Mesure financière non définie par les IFRS (2) Les FPE normalisés et FPEA normalisés incluent un montant d’obligation de location du vendeur relativement à la propriété de Richmond, qui est réglé en argent par le vendeur de la propriété de Richmond jusqu’à ce que la construction soit complétée et que tous les locataires occupent et paient un loyer. Le montant de l’obligation de location du vendeur n’est pas inclus dans le bénéfice d’exploitation net aux fins de la comptabilisation selon les normes IFRS. Les FPE normalisés et FPEA normalisés excluent les montants relatifs à l’obligation de location du vendeur inclus dans les autres revenus. Les FPE normalisés et FPEA normalisés incluent également des ajustements pour des frais de remboursement de la dette de 578 399 $ inclus dans la dépense d’intérêts pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. (3) Incluant les distributions payables aux détenteurs de parts de catégorie B de SEC qui sont comptabilisées comme des dépenses d’intérêts aux états financiers consolidés. (4) Nombre moyen pondéré incluant les parts de catégorie B de SEC.

Mise à jour sur la COVID-19

Alors que le déploiement du vaccin a commencé, la COVID-19 a continué d'avoir un impact sur le FPI et ses locataires au cours du quatrième trimestre de 2020 et du premier trimestre de 2021. Le portefeuille commercial du FPI, dont la majorité est composée de locataires nationaux ayant une cote de crédit élevée, s'est avéré résilient. Certains signes indiquent que le FPI pourrait connaître des vents contraires au sein de son portefeuille de bureaux, certains renouvellements de baux à court terme devant être difficiles alors que la plupart des employés de bureau travaillent à domicile.

La subvention d’urgence du Canada pour le loyer (« SUCL ») annoncée le 9 octobre 2020 offre jusqu'à 90% de soutien au loyer pour les entreprises admissibles qui sont temporairement fermées en raison d'une ordonnance de santé publique obligatoire. Le 3 mars 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de repousser la date d’expiration du programme du 14 mars 2021 au 5 juin 2021.

Des programmes comme la SUCL, son prédécesseur, le programme d'aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC ») et le programme de subvention salariale d'urgence du Canada ont profité à de nombreux locataires du FPI, et le FPI a été en mesure de maintenir un niveau élevé de recouvrement des loyers grâce à la pandémie. Le tableau suivant résume les collectes de loyers présentées en pourcentage du loyer brut contractuel :

T2 2020 T3 2020 T4 2020 Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021 Montants reçus des locataires 92,3% 94,4% 98,7% 96,6% 95,9% 95,3% AUCLC reçu du gouvernement 3,5% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sous-total des montants reçus des locataires et du gouvernement 95,8% 98,1% 98,7% 96,6% 95,9% 95,3% Reports accordés 7,0% 0,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Montants reçus sur les reports accordés (4,6)% (0,4)% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sous-total des reports accordés, déduction faite des montants reçus 2,4% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Loyers renoncés en lien avec l’AUCLC (1) 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Montant à recevoir du gouvernement (2) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sous-total des montants reçus, ajustés de l’AUCLC et des reports accordés 99,2% 99,5% 99,0% 96,6% 95,9% 95,3% Solde à recevoir (incluant les taxes de vente applicables) 0,8% 0,5% 1,0% 3,4% 4,1% 4,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%





(1) Représente 25% du loyer brut requis à être renoncé dans le cadre du programme AUCLC, déduction faite de la contribution de 12,5% du gouvernement du Québec pour les locataires québécois admissibles, le cas échéant. (2) Montant à recevoir du gouvernement relativement au programme du gouvernement du Québec qui réduit les loyers renoncés dans le cadre de l’AUCLC de 25% à 12,5% des loyers bruts. Le programme québécois est devenu disponible pour application le 2 novembre 2020.

Le FPI a été un bénéficiaire indirect du programme de subvention salariale d'urgence du Canada, ce qui a permis de compenser partiellement les pertes reliées à la COVID-19. Au net, la COVID-19 a réduit le bénéfice d’exploitation net du FPI d’environ 326,000 $ au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et d’environ 151,000 $ pour le T4 2020. Cette incidence a été partiellement compensée par les frais de déplacement et autres frais généraux et administratifs qui ont indirectement diminué en raison des restrictions liées aux voyages et aux opérations commerciales liées à la COVID-19.

Produits locatifs et résultats des opérations

Le bénéfice d'exploitation net au T4 2020 de 9 698 301 $ était plus élevé de 41 027 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 9 657 274 $ au T4 2019. Les propriétés acquises en 2020 et les ajustements annuels de loyer contractuels basés sur l'IPC ont contribué au bénéfice d’exploitation net pour environ 634 000 $ et 57 000 $, respectivement, au T4 2020 par rapport au T4 2019. La résiliation anticipée d'un locataire à la propriété de Richmond, en Colombie-Britannique au T4 2019 a réduit le bénéfice d’exploitation net au T4 2020 d’environ 163 000 $ par rapport au T4 2019. Le bail a été résilié de façon anticipée pour permettre au FPI de réaliser un projet à valeur ajoutée pour cette propriété. Les coûts liés à la COVID-19 au T4 2020, qui étaient principalement constitués d’une provision pour pertes de crédit attendues, ont totalisé 151 000 $, comparativement à néant au T4 2019. Une vacance dans une propriété industrielle du FPI à Calgary (Alberta), a réduit le bénéfice d’exploitation net au T4 2020 d'environ 110 000 $ par rapport au T4 2019. Une résiliation anticipée d’un bail achevée au T3 2020 a réduit le bénéfice d’exploitation net du T4 2020 d'environ 130 000 $ par rapport au T4 2019, avec une baisse des produits locatifs en raison de la vacance et des frais de réparation et d'entretien engagés pour préparer l'espace pour une nouvelle location. Le taux d'occupation est resté stable à 93% aux 31 décembre 2019 et 2020.

Le bénéfice d’exploitation net du T4 2020 de 9 698 301 $ était moins élevé de 251 061 $ par rapport au bénéfice d’exploitation net de 9 949 362 au T3 2020. Le FPI a reçu des frais de résiliation anticipée d’un bail au T3 2020, l'espace étant vacant au T4 2020 et des coûts ayant été engagés au T4 2020 pour le préparer pour un nouveau locataire, ce qui a diminué le bénéfice d’exploitation net de 254 000 $ au T4 2020 par rapport au T3 2020. Une vacance dans une propriété industrielle du FPI à Calgary (Alberta), a réduit le bénéfice d’exploitation net au T4 2020 d'environ 110 000 $ par rapport au T3 2020. Les coûts liés à la COVID-19 ont réduit le bénéfice d’exploitation net de 151 000 $ au T4 2020. Les acquisitions complétées au T4 2020 ont partiellement contrebalancé la diminution du bénéfice d’exploitation net en générant un bénéfice d’exploitation additionnel d’environ 295 000 $ au T4 2020 par rapport au T3 2020.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 76 immeubles comportant une superficie locative d’environ 4,5 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 33 295 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 6 281 000 Parts du FPI.

