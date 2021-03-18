马里兰州罗克维尔市, March 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发以实体瘤为重点的嵌合抗原受体（CAR）T细胞治疗综合平台的临床阶段生物技术公司斯丹赛生物技术（即：Innovative Cellular Therapeutics，简称“ICT”）今天宣布，任命Eugene (Gene) Kennedy博士为首席医疗官。Kennedy博士是一名经验丰富的生物制药高管，在该行业和学术界均拥有担任领导职务的往绩，在肿瘤学、免疫肿瘤学和临床开发方面拥有丰富的专业知识。



“值此公司发展的关键时刻，我们非常高兴地宣布Gene加入ICT团队”，ICT创始人兼首席执行官肖磊博士表示， “他在监督临床策略和执行方面拥有丰富经验，这将对我们的项目在美国推进至临床阶段大有助益。”

ICT在中国取得了令人信服的临床缓解数据：在10例三线患者中，总缓解率（ORR）和完全缓解率（CR）分别达到60%和20%。7名结直肠癌患者（57% ORR / 14% CR）和3名甲状腺癌患者（67% ORR / 33% CR）接受了公司内部开发的专有CoupledCAR®实体瘤CAR-T平台技术治疗。ICT于2021年就这两项适应症提交的美国新药临床研究（IND）申请的工作正在按计划进行。

“我们相信，我们的结直肠癌和甲状腺癌项目已大大降低了安全风险。这种信心来自我们近期完成的临床概念验证试验的结果。上述试验通过我们上海研发中心在四家医院的临床研究中心进行，参加实验的患者均已尝试过现有全部治疗选项而效果不佳”，肖博士表示。

Kennedy博士是一位外科肿瘤学家，最近担任的职务是Lumos Pharma（Lumos）首席医疗官，并在NewLink Genetics（NewLink）与Lumos合并之前担任NewLink Genetics首席医疗官。在此之前，他曾担任NewLink临床和医疗事务副总裁。Kennedy博士在担任上述职务期间负责设计、实施和执行所有1-3期临床试验，并负责管理医疗事务和监管战略。Kennedy博士申请了多项包括小分子和生物药候选药物的新药临床试验（IND）。

在加入NewLink之前，Kennedy博士的学术生涯包括担任费城托马斯·杰斐逊大学外科副教授、新奥尔良路易斯安那州立大学外科助理教授，以及巴尔的摩约翰·霍普金斯医学院外科讲师。

Kennedy博士在弗吉尼亚大学夏洛茨维尔分校获得学士学位，在里士满弗吉尼亚医学院获得了医学博士学位。他在约翰霍普金斯大学完成了普通外科驻院医师和外科肿瘤学研究员培训，以及免疫肿瘤学博士后研究项目。他还在爱尔兰都柏林的爱尔兰皇家外科医学院博蒙特医院完成了进一步的外科培训。

Kennedy博士表示：“斯丹赛生物技术公司的结肠癌和甲状腺癌项目在美国临床试验方面取得的进展，以及公司CoupledCAR®实体瘤CAR-T平台技术在未来发展中的潜力都令我感到非常兴奋。公司在中国三线结直肠癌和三线甲状腺癌患者的概念验证试验中获得的缓解效果，以及这些缓解在美国和中国顶级独立第三方审查机构的评估中现已得到的确认都是十分显著和前所未有的。我将专注于将这些革命性的新疗法带给全球癌症患者。”

关于斯丹赛生物技术有限公司

斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家总部在马里兰州罗克维尔的临床阶段生物科技公司，专注于开发用于治疗实体瘤的细胞免疫疗法。斯丹赛正在与美国食品和药物管理局（FDA）就其首个实体瘤CAR-T项目进行新药研究申请（IND）前讨论，这一项目以该公司的CoupledCAR®实体瘤CAR-T平台专有技术为基础。斯丹赛目前通过其位于上海的研发中心，协调在中国多家医院的研究中心针对三线结肠癌和三线甲状腺癌患者开展CoupledCAR®人体概念验证试验，疗效令人鼓舞。斯丹赛于2019年末以ICTCAR014项目获得了该公司首个美国新药临床试验（IND）许可。ICTCAR014基于斯丹赛内部开发的专有ArmoredCAR®液体瘤CAR-T平台技术，是下一代靶向CD19的CAR-T治疗方法，通过表达显性阴性PD-1（dnPD-1）蛋白来阻断癌细胞的免疫抑制作用。ICTCAR014的开发目标是为包括PD-L1阳性患者在内的复发或难治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者提供治疗方法。更多信息，请访问 www.ictbio.com 。