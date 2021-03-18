馬里蘭州羅克維爾市, March 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力於開發以實體瘤為重點的嵌合抗原受體（CAR）T細胞治療綜合平台的臨床階段生物技術公司斯丹賽生物技術（即：Innovative Cellular Therapeutics，簡稱「ICT」）今天宣佈，任命Eugene (Gene) Kennedy博士為首席醫療官。Kennedy博士是一名經驗豐富的生物製藥高管，在該行業和學術界均擁有擔任領導職務的往績，在腫瘤學、免疫腫瘤學和臨床開發方面擁有豐富的專業知識。



「值此公司發展的關鍵時刻，我們非常高興地宣佈Gene加入ICT團隊」，ICT創始人兼首席執行官肖磊博士表示， 「他在監督臨床策略和執行方面擁有豐富經驗，這將對我們的項目在美國推進至臨床階段大有助益。」

ICT在中國取得了令人信服的臨床緩解數據：在10例三線患者中，總緩解率（ORR）和完全緩解率（CR）分別達到60%和20%。7名結直腸癌患者（57% ORR / 14% CR）和3名甲狀腺癌患者（67% ORR / 33% CR）接受了公司內部開發的專有CoupledCARR實體瘤CAR-T平台技術治療。ICT於2021年就這兩項適應症提交的美國新藥臨床研究（IND）申請的工作正在按計劃進行。

「我們相信，我們的結直腸癌和甲狀腺癌項目已大大降低了安全風險。這種信心來自我們近期完成的臨床概念驗證試驗的結果。上述試驗通過我們上海研發中心在四家醫院的臨床研究中心進行，參加實驗的患者均已嘗試過現有全部治療選項而效果不佳」，肖博士表示。

Kennedy博士是一位外科腫瘤學家，最近擔任的職務是Lumos Pharma（Lumos）首席醫療官，並在NewLink Genetics（NewLink）與Lumos合併之前擔任NewLink Genetics首席醫療官。在此之前，他曾擔任NewLink臨床和醫療事務副總裁。Kennedy博士在擔任上述職務期間負責設計、實施和執行所有1-3期臨床試驗，並負責管理醫療事務和監管戰略。Kennedy博士申請了多項包括小分子和生物藥候選藥物的新藥臨床試驗（IND）。

在加入NewLink之前，Kennedy博士的學術生涯包括擔任費城托馬斯·傑斐遜大學外科副教授、新奧爾良路易斯安那州立大學外科助理教授，以及巴爾的摩約翰·霍普金斯醫學院外科講師。

Kennedy博士在弗吉尼亞大學夏洛茨維爾分校獲得學士學位，在裡士滿弗吉尼亞醫學院獲得了醫學博士學位。他在約翰霍普金斯大學完成了普通外科駐院醫師和外科腫瘤學研究員培訓，以及免疫腫瘤學博士後研究項目。他還在愛爾蘭都柏林的愛爾蘭皇家外科醫學院博蒙特醫院完成了進一步的外科培訓。

Kennedy博士表示：「斯丹賽生物技術公司的結腸癌和甲狀腺癌項目在美國臨床試驗方面取得的進展，以及公司CoupledCARR實體瘤CAR-T平台技術在未來發展中的潛力都令我感到非常興奮。公司在中國三線結直腸癌和三線甲狀腺癌患者的概念驗證試驗中獲得的緩解效果，以及這些緩解在美國和中國頂級獨立第三方審查機構的評估中現已得到的確認都是十分顯著和前所未有的。我將專注於將這些革命性的新療法帶給全球癌症患者。」

關於斯丹賽生物技術有限公司

斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家總部在馬里蘭州羅克維爾的臨床階段生物科技公司，專注於開發用於治療實體瘤的細胞免疫療法。斯丹賽正在與美國食品和藥物管理局（FDA）就其首個實體瘤CAR-T項目進行新藥研究申請（IND）前討論，這一項目以該公司的CoupledCARR實體瘤CAR-T平台專有技術為基礎。斯丹賽目前通過其位於上海的研發中心，協調在中國多家醫院的研究中心針對三線結腸癌和三線甲狀腺癌患者開展CoupledCARR人體概念驗證試驗，療效令人鼓舞。斯丹賽於2019年末以ICTCAR014項目獲得了該公司首個美國新藥臨床試驗（IND）許可。ICTCAR014基於斯丹賽內部開發的專有ArmoredCARR液體瘤CAR-T平台技術，是下一代靶向CD19的CAR-T治療方法，通過表達顯性陰性PD-1（dnPD-1）蛋白來阻斷癌細胞的免疫抑製作用。ICTCAR014的開發目標是為包括PD-L1陽性患者在內的復發或難治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者提供治療方法。更多信息，請訪問www.ictbio.com。