Bourse Direct renforce son pôle Epargne

avec l’acquisition de Arobas Finance

Afin de dynamiser son pôle Epargne, Bourse Direct annonce l’acquisition de Arobas Finance, société de conseil en investissement financier. Créée en 1999, Arobas Finance est spécialiste de l’aide à la décision personnalisée, proposant un parcours client facilité, de la recommandation à la mise en œuvre de solutions, et l’appui de communications digitales pédagogiques.

Grâce à ces expertises complémentaires, Bourse Direct va étayer sa gamme de produits d’Épargne en proposant une offre plus large comprenant : contrats d’assurance-vie, PER, SCPI, FIA.

Bourse Direct, qui place le client au centre de ses priorités, va également, par cette opération, renforcer ses services et l’accompagnement de ses clients dans leur projet d’investissements et de placement de leur patrimoine.

Bourse Direct a connu en 2020 une activité soutenue avec un chiffre d’affaires en croissance de 42%, une amélioration de sa rentabilité et une croissance de son nombre de comptes de 116%.

Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur cinq années consécutives pour la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie.

Paris, le 18 mars 2021

A propos de Bourse Direct

Acteur majeur de la bourse sur Internet en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet 01 56 43 70 20

