Clermont-Ferrand, France désigne PBSC comme équipementier et prestataire technologique pour son nouveau service de vélopartage, incluant la gestion de la migration de son ancien système.

Dans le cadre de cet accord, PBSC déploiera 680 vélos ICONIC et 57 stations solaires à travers l’agglomération Clermontoise.

MONTRÉAL, 18 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBSC Solutions Urbaines, leader mondial des solutions vélos en libre-service (VLS), est heureuse d’annoncer le déploiement d’un tout nouveau système à Clermont-Ferrand, France, composé de 680 vélos ICONIC et 57 stations solaires intelligentes. Il s’agit d'une nouvelle ville en France à mettre en service un système PBSC, une suite conséquente aux succès connus à Valence-Romans en 2018 et plus récemment à Monaco.

Avec un lancement prévu en septembre 2021, la nouvelle solution proposée par PBSC viendra remplacer un ancien système d'un autre fabricant, dont seul le nom C.vélo perdurera. Le projet est sous l’autorité du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise (SMTC-AC), qui a confié l’exploitation du réseau VLS à CityBike France (Moventia), et le service de location longue durée au Groupe La Poste.

En plus de fournir les équipements, PBSC se chargera d’assister CityBike France (Moventia) dans la gestion de la transition du système; un domaine d’expertise qui fait la réputation de l’entreprise.

« Chez PBSC, nos solutions s’inscrivent dans cet effort collectif visant à réinventer la mobilité urbaine. Nous sommes fiers de participer à la mise en œuvre du plan de mobilité durable adopté par la métropole clermontoise et de l’impact positif que le vélo en libre-service peut avoir sur la santé de notre planète. » Luc Sabbatini, PDG de PBSC

« CityBike se félicite de ce nouveau succès qui vient clôturer l’année 2020 et renforcer notre présence sur le territoire. Nous sommes impatients – avec nos partenaires PBSC et LA POSTE - de donner un nouvel élan au dispositif de vélos en libre-service C. Vélo et de permettre à l’agglomération de la capitale auvergnate d’accéder à la toute dernière génération de services de mobilité douce. » Jordi CABANAS – Directeur général de CityBike

« Le Groupe La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en continuant à se diversifier. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie. A travers Bemobi, La Poste propose des services vélos intégrés en location longue durée à destination des entreprises et des collectivités. Nous sommes fiers d’apporter notre expertise d’exploitation de flottes de vélos électriques en location longue durée auprès des citoyens et nos réseaux de distribution aux habitants de l’agglomération clermontoise. » Laurent Raffin Directeur Adjoint de l'Unité d'Affaires Efficacité Energétique – Mobilité Vélo et Président de FLUOW

Dans le cadre de ce partenariat, PBSC déploiera 680 vélos ICONIC, à travers 57 stations solaires stratégiquement réparties dans la zone métropolitaine, qui devront s’intégrer parfaitement à l’infrastructure de transport en commun existante mise en place pour la poursuite des objectifs de mobilité durable de Clermont-Ferrand.

Chaque vélo mis en service à Clermont-Ferrand sera équipé d’un système de verrouillage intelligent permettant de sécuriser le vélo lors d’un arrêt temporaire et de gérer les débordements d’une destination d’ancrage trop sollicitée par les usagers.

Parmi les solutions technologiques qui seront déployées, une application mobile permettra à tous les utilisateurs de localiser et de louer rapidement leurs vélos à l’aide de codes QR. Le système supportera également la carte Oùra! qui permettra aux utilisateurs d'utiliser une fonction Tap & Go aux stations.

PBSC est très heureuse de collaborer avec cette nouvelle équipe dynamique dans la mise en œuvre de ce nouveau système à Clermont-Ferrand.

À propos de PBSC Solutions Urbaines

PBSC change le monde, une ville à la fois. Leader de la micromobilité, PBSC développe, commercialise et opère, en collaboration avec ses partenaires, des systèmes publics de vélopartage les plus novateurs, adaptables, et fiables sur le marché. La technologie de PBSC permet aux villes d’offrir à ses usagers une solution de développement durable, sécuritaire et agréable en matière de transport alternatif, réduisant la congestion et améliorant la qualité de vie des citoyens. PBSC propose quatre modèles de vélos, ICONIC, FIT, BOOST et E-FIT, déployés aux quatre coins du monde, et continue d’étendre sa présence mondiale marquée aujourd’hui par plus de 90 000 vélos, 7 000 stations et déjà 400 millions de trajets ! Pour en savoir davantage, visitez le www.pbsc.com.

À propos de City Bike France et Moventia

Moventia est l’une des marques du groupe familial catalan Marfina, créé en 1923, qui répond aux besoins de mobilités des personnes et des organisations grâce à des services complets et complémentaires dans les domaines du transport et de l’automobile, basés sur des technologies innovantes et durables. Moventia ce sont plus de 110 millions de passagers transportés par an, 1300 bus et près de 4 000 salariés. L’entreprise est active dans le transport urbain, interurbain, les autocars, le tramway et les bus et petits trains touristiques. Depuis 2017, sous la marque Moventis, le groupe est en charge de la Délégation de Service Publique de mobilité de l’agglomération du Pays de Montbéliard (Evolity) : Plus de 200 collaborateurs, 100 véhicules pour 8,5 millions de voyages par an. CityBike est la division « bike sharing » de Marfina créée pour accélérer son développement dans les activités de vélos en libre-service et plus généralement de mobilité douce. CityBike exploite déjà plusieurs systèmes de vélos en libre-service dans le monde, seule ou en partenariat : Helsinki, Espoo et Vantaa en Finlande, Lima au Pérou ainsi que le service parisien Vélib’ (au sein de l’entreprise Smovengo).

À propos de LA POSTE

Le Groupe La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des dépôts et de l’Etat. Le groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans 47 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3 millions de clients. La Poste, neutre en carbone depuis 2012, distribue 21,6 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros, dont 30% à l’international, et emploie plus de 249 000 collaborateurs. La Poste s’est donnée pour objectif d’accélérer sa transformation en continuant à se diversifier. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie. A travers Bemobi, La Poste propose des services vélos intégrés en location longue durée à destination des entreprises et des collectivités : vélopartage, vélo de fonction, vélo citoyen.

Source :

Nathalie Doré

PBSC Solutions Urbaines

ndore@pbsc.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99a38fb2-09df-4290-9e80-8bce4a678972