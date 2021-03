Chemometec A/S

March 18, 2021 03:30 ET

March 18, 2021 03:30 ET

ChemoMetec har fortsat den positive udvikling ind i 2. halvår af regnskabsåret 2020/21, hvor omsætningen har udviklet sig bedre end forventet, især på det europæiske marked.

Den højere omsætning og de fortsat lave salgsomkostninger som følge af restriktionerne relateret til COVID-19 betyder, at såvel omsætning som driftsresultat (EBITDA) for regnskabsåret 2020/21 opjusteres.

Der forventes nu en omsætning på DKK 263-268 mio. mod senest udmeldt DKK 250-260 mio., og EBITDA forventes at ligge i intervallet DKK 120-125 mio. mod senest udmeldt DKK 110-115 mio.

Situationen vedrørende COVID-19 betyder, at der er større usikkerhed forbundet med forventningerne end normalt. Blandt andet påvirker de nuværende restriktioner ChemoMetecs muligheder for at besøge kunder.



ChemoMetec forventer at offentliggøre periodemeddelelsen for 3. kvartal 2020/21 (1. januar til 31. marts 2021) torsdag den 6. maj 2021.





Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S,

Telefon: (+45) 4813 1020





Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Vedhæftede filer