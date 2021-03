__________________________________________________

Erria A/S annoncerer årsrapport for 2020

_________________________________________________

18. marts 2021









Årsrapport 2020

ERRIAs bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2020. Omsætningen udgjorde DKK 20,4 mio. og overstiger dermed selskabets senest udmeldte forventninger på DKK ca. 15 mio. Driftresultat (EBIDTA) udgjorde DKK 0,6 mio. mod et underskud på 1,1 mio i 2019.

Foruden det tilfredsstillende resultat har selskabet også formået at vækste Offshore Personnel Service-divisionen samt at etablere Marine Warranty Survey-divisionen.

Under COVID-19-pandemien har ERRIA formået at opretholde en solid og tilfredstillende drift og fortsat med at servicere sine kunder. Dette skyldes især en ekstraordinær og meget professionel indsats fra medarbejderne, som har formået at navigere i bla. rejseforbud og karantæneregler i mange lande rundt om i verden.





Højdepunkter for 2020 for Erria A/S

Omsætning DKK 20,4 mio. (2019: DKK 25,4 mio.)

EBITDA DKK 0,6 mio. (2019: DKK -1,1 mio.)

Årets resultat DKK 0,6 mio. (2019: DKK -2,4 mio.)

Bogført egenkapital DKK -10,2 mio. (2019: DKK -10,8 mio.)

Ændring i kontantbeholdning DKK 0,2 mio. (2019: DKK -0,1 mio.)





Rapporteringspolitik

Med henblik på at spare omkostninger og forenkle den interne administration har selskabet valgt ikke at udarbejde konsolideret regnskabsaflæggelse for Erria A/S og Erria Container Services (ECS) for regnskabsåret 2020. Derfor afspejler den forventede omsætning af Erria A/S ikke de betydelige indtægter, som ECS opnåede i 2020.

Forventninger til 2021

Erria A/S forventer, at den samlede omsætning vil udgøre DKK 45-55 mio., og at EBITDA vil andrage DKK plus/minus DKK 1 mio. i 2021 ekskl. resultater relateret til ECS.

Der er indtruffet væsentlige begivenheder mellem rapporteringsdatoen og offentliggørelsen af denne årsrapport for 2020, og selskabet henviser i den forbindelse til selskabsmeddelelse nr. 1/2021 & 2/2021, hvor indgåelse af flerårige kontrakter med Alcatel Submarine Networks & Maersk Drilling omtales.





Søren Storgaard Henrik N. Andersen

Bestyrelsesformand Adm. Direktør









Yderligere information

Kontakt: Selskabets adm. direktør / CEO Henrik N. Andersen på tlf. +45 3336 4400, e-mail: henrik@erria.dk .

Erria A/S

Torvet 21, 1

DK-4600 Køge

CVR: 15300574

e-mail: info@erria.dk









Certified Adviser:

Norden CEF ApS, Kongevejen 365, DK-2840 Holte. Hjemmeside: www.nordencef.dk.

Kontaktperson: John Norden, tlf. +45 2072 0200, e-mail: jn@nordencef.dk.





