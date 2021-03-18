为庆祝南半球最高的摩天大楼 “Australia 108” 正式落成，墨尔本交响乐团（Melbourne Symphony Orchestra）将于楼内举行有史以来最高的音乐演奏会，并面向全球免费播放。

为庆祝南半球最高的摩天大楼 “Australia 108” 正式落成，墨尔本交响乐团（Melbourne Symphony Orchestra）将于楼内举行有史以来最高的音乐演奏会，并面向全球免费播放。

墨尔本，澳大利亚, March 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为庆祝墨尔本最高的公寓——位于南岸的319米高的超级摩天大楼 “Australia 108” 正式落成，墨尔本交响乐团（Melbourne Symphony Orchestra）将于三月举行全南半球最高的现场直播音乐会。



澳洲东部标准时间3月21日（星期日）晚上7:30，墨尔本交响乐团将在其YouTube频道免费直播 “空中交响曲”，演奏最高水准的音乐曲目。

这场40分钟的演出将是这支著名乐团114年历史以来举办过最高的音乐会。音乐家们将在距离地面210米高，位于 “Australia 108” 70层和71层的星空会所（Star Club）的中同时演奏。

墨尔本交响乐团董事总经理Sophie Galaise透露，乐团很高兴能与墨尔本的新地标合作。

Galaise女士诚邀大家准时参与线上音乐会，一同感受音乐在墨尔本最新也最负盛名的大楼中萦绕的氛围。她表示，墨尔本交响乐团很高兴可以在如此新颖独特的地方与全世界共享音乐。

在这场以城市天际线为主题的特别线上活动中，墨尔本交响乐团的音乐家将表演Steve Reich的City Life，Matthew Hindson的A Symphony of Modern Objects，Mark Blitstein的An Airborne Symphony以及Paul Kelly标志性的作品From St Kilda to Kings Cross。

“Australia 108” 的开发商World Class Global的首席执行官David Ng表示，这场音乐会旨在庆祝墨尔本天际线上的地标—— “Australia 108” 的落成，并欢迎其融入墨尔本整体的城市景观。

Ng先生说：“100多年来，墨尔本交响乐团以其世界一流的表演引领了这座城市的律动。没有比为墨尔本人举办一场免费的音乐会更合适的方式来庆祝‘Australia 108’ 成为墨尔本的城市风景线了。”

“我们希望这场演出能鼓舞音乐爱好者和喜欢墨尔本的人们志存高远，因为‘Australia 108’ 的高度提醒着我们一切皆有可能。”

“Australia 108” 始建于2015年。施工第一年，Multiplex进行了地面工程，将大量的桩基打到46米深。如今，它已经是南半球最高的大楼，高度达到了创纪录的319米。

屡获殊荣的设计公司Fender Katsalidis构思了 “Australia 108”。该公司还设计了墨尔本昔日最高的建筑Eureka Tower。“Australia 108” 在墨尔本的天际线中独树一帜，位于70层和71层，占地2800平方米的星空会所（Star Club）与建筑外观特有的悬臂式金色“Starburst” 设计相辅相成，音乐会表演将在这里大放异彩。

便利的 “Australia 108” 为住户提供了可能希望享受的一切设施，包括两个无边泳池、休息室、会议室、餐厅、私人影院、两个顶级健身房以及一个垂直式空中花园，旨在为住户提供高空休憩和远程办公的理想环境。

Fender Katsalidis的总监Nicky Drobis说，这次活动把握住了为墨尔本的天际线再次做出了有意义的贡献的机会，使其与周围的城市形态相得益彰。

Drobis女士说：“‘Australia 108’ 的开发对我们公司而言是一段不可思议的旅程。我们对我们在墨尔本住宅和建筑领域所取得的成就感到非常兴奋。”

“‘Australia 108’ 是一栋具有创新性和独创性的大楼，拥有世界级的居住设施，使其处于现代高层生活的前沿，同时也是天际线上引人瞩目的建筑，令人赏心悦目。”

去年12月，一批精选的云尚住宅（Cloud Residences）首次亮相市场，售价从190万澳元三居室到97楼555.8万澳元Nova亚顶层公寓不等。

私人展厅位于墨尔本南岸大道70号（70 Southbank Boulevard），一周7天均可预约私人参观。如需预约，请致电CBRE：1300 888 770。

关于World Class Global：

World Class Global（简称 "WCG"）是一家房地产集团，在澳大利亚和马来西亚的主要城市从事房地产开发和房地产投资。WCG的总部设在新加坡，并在新加坡上市，其投资组合包括地理位置优越、设计完善的优质房地产项目。

WCG在澳大利亚已经推出的房地产开发项目包括Australia 108、AVANT和Nova City。该集团亦持有多幅地块，主要包括马来西亚槟城的商铺。

集团未来可能会将业务扩展至其他行业的房地产开发，如工业和酒店业，并可能会在澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、新西兰以及菲律宾收购或开发新的房地产。

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