SAN FRANCISCO, March 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneLogin , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Identity- und Access-Management (IAM), wurde im KuppingerCole Leadership Compass Report 2021 als führendes Unternehmen ausgezeichnet.



Der Leadership Compass basiert auf Innovationen und Produktfunktionen sowie der Marktreichweite für On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Plattformen für die Zugangsverwaltung. OneLogin erhielt die Bewertung „Strong Positive“ für Innovation – die höchstmögliche Einstufung. KuppingerCole stufte OneLogin außerdem als „Positive“ im Hinblick auf die Marktposition, finanzielle Stärke und ein gutes Partner-Ökosystem ein. Was die Produkte angeht, erreichte die Trusted Experience Platform von OneLogin die höchstmögliche Bewertung in Bezug auf Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität.

„Die Kernfunktionen der OneLogin Trusted Experience Platform für das Zugangsmanagement umfassen eine starke Authentifizierungsunterstützung für eine Vielzahl von Hardware- oder Software-MFA-Authentifikatoren, einschließlich biometrischer Authentifikatoren für Android, iOS, Spracherkennung und Iris-Scans“, so Richard Hill, Analyst bei KuppingerCole.

Der Bericht würdigte die Stärken von OneLogin, wie zum Beispiel:

● starke Authentifizierungsunterstützung

● Berechtigungs- und Policy-Management

● Betrugserkennung

● Identitätsverbund

● Sitzungsmanagement

● Single-Sign-On

● Gutes Partner-Ökosystem

Eine gute Leistung bei verschiedensten Multi-Faktor-Authentifizierungslösungen in Hardware- oder Software-Form wird für Unternehmen, die ihren Sicherheitsstatus stärken möchten, immer wichtiger, insbesondere angesichts der Zunahme an Remote-Arbeit.

„Wir freuen uns, diese internationale Auszeichnung von einer so anerkannten Stimme der Sicherheitsbranche wie KuppingerCole erhalten zu haben,“, so Brad Brooks, CEO bei OneLogin. „Dies ist der aktuellste Erfolg in einem richtungsweisenden Jahr für OneLogin, das im November 2020 im Gartner Magic Quadrant for Access Management als „Leader“ ausgezeichnet wurde. Im Oktober wurde unsere neue HydraBoost-Technologie eingeführt und die branchenführende Skalierbarkeitsmarke von über einer Million Anfragen pro Minute wurde erreicht. Diese Bestätigung von KuppingerCole trägt zu unserem Aufwärtstrend im Jahr 2021 bei, insbesondere in der Region EMEA, in der wir unser Wachstum weiter beschleunigen wollen.“

Laden Sie den vollständigen KuppingerCole Leadership Compass for Access Management hier herunter.

Über KuppingerCole

Das 2004 gegründete Unternehmen KuppingerCole Analysts ist ein internationales und unabhängiges Analystenunternehmen mit Hauptsitz in Europa. Das Unternehmen ist auf neutrale Beratung, Expertise, innovatives Denken und praktische Relevanz in den Bereichen Informationssicherheit, Identity- und Access-Management (IAM), Governance (IAG), Risikomanagement und Compliance (GRC) sowie alle Bereiche der digitalen Transformation spezialisiert. KuppingerCole unterstützt Unternehmen, Großkunden, Integratoren und Softwarehersteller bei der Bewältigung sowohl taktischer als auch strategischer Herausforderungen. Das Gleichgewicht zwischen sofortiger Implementierung und langfristiger Tragfähigkeit steht im Mittelpunkt der Philosophie von KuppingerCole.

Über OneLogin