Talenom laajenee yrityskaupoilla Ruotsissa ja nostaa liikevaihtoa koskevaa ohjeistustaan

Talenom Oyj on sopinut ostavansa Crescendo AB:n tilitoimiston Nackassa ja Progredo AB:n tilitoimiston Östersundissa ja Åressa. Yrityskauppojen myötä Talenom vahvistaa entisestään asemaansa Ruotsin markkinoilla ja laajentaa toimintaansa kahdelle uudelle paikkakunnalle Östersundiin ja Åreen. Talenom uskoo, että yrityskaupat tukevat sen orgaanista kasvua uusien alueiden ohella myös Itä-Tukholmassa.

Ostetut liiketoiminnat siirtyvät Talenomille 1.4.2021. Ostokohteiden yhteenlaskettu liikevaihto viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta oli noin 2,3 miljoonaa euroa (edeltävä 12 kuukauden vertailukausi: 2,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitto noin 0,3 miljoonaa euroa (edeltävä 12 kuukauden vertailukausi: 0,3 miljoonaa euroa).

Yritysostojen johdosta Talenom päivittää taloudellisia näkymiään ja nostaa ohjeistustaan vuodelle 2021 liikevaihdon osalta.

Uusi ohjeistus vuodelle 2021



Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 78-82 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14-16 miljoonaa euroa.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2021

Aikaisemmassa, vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteessa 8.2.2021 julkaistussa ohjeistuksessa

vuoden 2021 liikevaihdon odotettiin olevan 75–80 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotettiin olevan 14–16 miljoonaa euroa.

Yritysostoilla ei ole integraatiokuluista ja kauppahinnan poistosta johtuen lyhyellä aikavälillä tilikauden liikevoittoa kasvattavaa vaikutusta, varsinkin kun liiketoiminta siirtyy Talenomille kannattavimpien kevään kuukausien jälkeen.

Yrityskauppojen toteuttaminen

Yrityskaupat toteutetaan ostamalla yhtiöiden osakekannat kokonaisuudessaan. Maksuvälineinä käytetään suunnatussa osakeannissa merkittäviä Talenom Oyj:n uusia osakkeita ja käteistä. Kauppahintojen yhteenlaskettu arvo on 2,2 miljoonaa euroa. Mahdollisten lisäkauppahintojen yhteenlaskettu arvo ostettujen liiketoimintojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttyessä on enintään 0,4 miljoonaa euroa.

”Olen todella tyytyväinen saadessamme Crescendon ja Progredon toimistot vahvistamaan Ruotsin kasvuamme. Asemamme Ruotsin tilitoimistomarkkinoilla vahvistuu jatkuvasti. On hienoa saada joukkoomme kaksi erinomaista toimistoa, jotka ovat jo pitkään ja hyvällä menestyksellä toimineet vahvasti asiakaslähtöisellä liiketoimintamallilla. Yhdistämällä voimamme voimme tarjota yrittäjäasiakkaille Östersundissa, Åressa ja Nackassa entistä parempaa palvelua. Samalla laajennamme mahdollisuuksia kiihdyttää Talenomin liiketoiminnan kasvua Ruotsissa. Toivotamme uudet toimistot lämpimästi tervetulleeksi Talenomille”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Sekä Crescendo että Progredo työskentelevät aktiivisesti asiakkaidensa hyvinvoinnin ja menestyksen edistämiseksi. Tämä asiakaskeskeinen toimintatapa on ollut lähtökohtana Ruotsin liiketoiminnan kasvattamisessa. Nyt saamme riveihimme merkittävää osaamista, jonka myötä Talenomin asema asiakkaidensa lähimpänä neuvonantajana vahvistuu myös kansainvälisessä ympäristössä”, kertoo Talenomin kansainvälisistä liiketoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Iivanainen.

Ostokohteiden taloudelliset tiedot ja kauppahinnat

1 000 euroa Crescendo AB Progredo AB Yhteensä Tulostietoja 1-12/2020 1-12/2019 1-12/2020 1-12/2019 1-12/2020 1-12/2019 Liikevaihto 1 278 1 389 1 020 952 2 299 2 342 Liikevoitto 109 149 215 110 323 260 Siirtyvän yrityksen avaava tase, arvio 6.4.2021 6.4.2021 6.4.2021 Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 0 0 0 Muut varat 414 378 792 Vastaavaa yhteensä 414 378 792 Oma pääoma 135 245 380 Pitkäaikainen vieras pääoma 0 0 0 Lyhytaikainen vieras pääoma 278 134 412 Vastattavaa yhteensä 414 378 792 Työntekijöiden lukumäärä 13 12 25 Kauppahinta rahana 419 690 1 110 Kauppahinta osakkeina 419 690 1 110 Kauppahinta yhteensä 838 1 381 2 219 Lisäkauppahinta enintään 345 49 395

Luvut on muunnettu Ruotsin kruunuista euroiksi 16.3.2021 päivän kurssilla (1 euro = 10,14 kruunua).





Kauppaan liittyvässä suunnatussa osakeannissa merkittävät 99 285 uutta osaketta rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 8.4.2021. Talenom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 43 465 622 osaketta. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,2 % Talenom Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

