Electronic IDentification (eID), éditeur de solutions d'identification à distance et expert de la confiance numérique, présent sur 30 pays, renforce ses opérations commerciales en France comme marché stratégique et confie la Direction à Cyril DRIANNE.

Electronic IDentification est, actuellement, le seul prestataire de services de vérification d’identité pouvant certifier dans tous les pays de l’Union Européenne avec un processus unique couvrant les besoins de conformité des 27 pays de l’UE. Ceci permet à n'importe quel acteur du secteur financier de pouvoir se répandre en Europe sans besoin de faire appel à un prestataire différent par pays. Concrètement, Electronic IDentification répond aux exigences de l’ACPR, sans besoin d’attendre la nouvelle norme de l’ANSSI. Leurs différentes solutions misent surtout sur l’acquisition de clients à distance pour différents secteurs (bancaire, gouvernements, télécommunications…), sur tous les niveaux de sécurité.

Dans le cadre de sa mission, Cyril DRIANNE sera chargé de développerun des principaux marchés stratégiques d’eID, en mettant en œuvre la stratégie commerciale de l’éditeur à l’échelle nationale. Dans ce contexte, au-delà d’une approche directe, il devra déplier des partenariats avec d’autres acteurs complémentaires afin de déployer des solutions de confiance répondant à de nombreux cas d’usage. Pour mener à bien sa mission, Cyril DRIANNE pourra s’appuyer sur les solides fondamentaux d’Electronic IDentification : des solutions qualifiées et reconnues par les plus grands analystes sur trois continents et plus de 180 références actives auprès de grands comptes mondiaux. Expert reconnu depuis plus de vingt ans pour ses capacités à commercialiser à l’international des services et produits à forte valeur ajoutée dans le domaine de la technologie, Cyril a dirigé le lancement d’eID au Mexique et a occupé de nombreux postes de management dans différentes structures.

Cyril DRIANNE, Country Manager France d’Electronic IDentification « Je suis fier de conduire la stratégie de croissance d’eID sur un marché si stratégique pour eID comme la France. Grâce à notre technologie brevetée et certifiée, nous offrons à nos clients une réponse concrète à leurs projets en leur permettant d’évoluer dans une sphère de confiance. L’innovation de nos solutions associée à notre capacité à travailler avec les plus grandes ESN et entreprises est un réel différenciateur qui va nous permettre d’occuper une place centrale sur le marché français. D’ores et déjà, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs grands clients français d’envergure qui ont choisi et déployé notre offre à grande échelle. »