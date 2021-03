OTTAWA, 18 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX: HEXO; NYSE: HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021, clos le 31 janvier 2021 (« T2 2021 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.



« Je suis tellement fier de toute l'équipe HEXO pour le rôle qu'elle a joué dans l'atteinte d'un BAIIA ajusté positif ce trimestre, ainsi que notre septième trimestre consécutif d'amélioration du BAIIA ajusté », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur de HEXO. « Notre volonté constante de ravir les consommateurs nous a permis d'augmenter notre part de marché partout au Canada tout en conservant la place de numéro un au Québec. Nous sommes également très heureux d'avoir lancé les boissons au CBD « powered by HEXO » au Colorado. Nos produits nets et notre marge brute ont également continué à s'améliorer d'une année sur l'autre, bénéficiant de notre gamme de produits haut de gamme avec le nouveau lancement de UP Cannabis. »

« Nous nous réjouissons tout particulièrement de notre récent accord pour l'acquisition de Zenabis. Nous pensons que cette transaction sera bénéfique pour nos actionnaires et positionnera HEXO pour une croissance nationale et internationale accélérée. L'acquisition placerait HEXO solidement dans le top trois des producteurs autorisés pour les ventes de cannabis destiné à l’usage adulte au Canada, selon les plus récents états financiers trimestriels intermédiaires », a poursuivi St-Louis.



Principaux faits saillants financiers et opérationnels

Atteinte d'un BAIIA ajusté positif, ainsi que d'un septième trimestre consécutif d'amélioration du BAIIA ajusté.

Le total des produits nets a augmenté pour atteindre 32,8 M$, soit une hausse de 94 % par rapport au même trimestre de l’année précédente (« T2 2020 ») et de 12 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2021 clos le 31 octobre 2021 (« T1 2021 »).

Produits des ventes pour le cannabis à usage récréatif destiné aux adultes, hors boissons, en hausse de 72 % par rapport au T2 2020.

Produits nets pour le cannabis à usage récréatif destiné aux adultes en hausse de 10,5 % au T2 2021, marquant le cinquième trimestre consécutif de croissance.

Maintien du premier rang en termes de part de marché au Québec, tout en augmentant les produits nets pour le cannabis à usage récréatif destiné aux adultes dans le reste du Canada à 49% de la composition des ventes de la Société, contre 44% au T1 2021.

Hausse des produits bruts de la marque UP Cannabis au T2, en raison de la réussite du nouveau lancement de la marque UP à la fin du T1 2021, pour atteindre 3,2 M$, soit 8 % du produit brut total pour le cannabis à usage récréatif destiné aux adultes, hors boissons, contre moins de 1 % au T1 2021.





Le portefeuille de marques, y compris la marque UP Cannabis, a permis d'augmenter la marge brute pour le cannabis à usage récréatif destiné aux adultes, hors boissons. Une hausse de 37 %, contre 36 % au T1 2021.

Maintien du premier rang dans la catégorie des boissons, avec un produit net en hausse de 11 % au T1 2021.





L'utilisation de la trésorerie d’exploitation s'élève à (2,9 M$) pour le trimestre, et de (8,1 M$) pour l’ensemble des trois derniers trimestres, sans tenir compte des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Compte tenu du succès continu d'HEXO, la Société ne s'est jamais qualifiée pour les programmes d'intervention d'urgence du gouvernement du Canada liés à la COVID-19, tels que la subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). À l'inverse, plusieurs concurrents de la Société ont perçu des dizaines de millions de dollars, dont la totalité a été incluse dans leurs flux de trésorerie d’exploitation.

Événements ultérieurs

Nomination de Charles Bowman au poste de directeur général des opérations aux États-Unis.

Conclusion d'une convention d’arrangement définitive pour l'acquisition de Zenabis Global Inc. L’opération reste soumise aux approbations habituelles de clôture, y compris les approbations réglementaires et des actionnaires, ainsi que l'approbation du plan d'arrangement par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Obtention d'un rejet complet (sous réserve du droit d'appel des plaignants) dans le cadre d’une action collective en vertu des lois fédérales américaines en matière de valeurs mobilières qui était pendante devant la District Court des États-Unis pour le Southern District de New York.

Trimestre clos le

Semestre clos le

Aperçu de l’état des résultats 31 janvier

2021

31 octobre

2020 31 janvier

2020 31 janvier

2021

31 janvier

2020 $

$ $ $

$ Produits tirés de la vente de marchandises 45 678 41 300 23 817 86 977 43 114 Droits d’accise (12 851 ) (11 887 ) (6 861 ) (24 738 ) (11 699 ) Produits nets tirés de la vente de marchandises 32 827 29 413 16 956 62 239 31 415 Produits complémentaires 53 55 51 108 92 Produits nets 32 880 29 468 17 007 62 347 31 507 Profit brut avant ajustements 11 688 10 381 5 676 22 067 10 114 Profit brut (perte) avant ajustements de la juste valeur 11 314 11 924 (10 413 ) 23 236 (31 854 ) Profit brut (perte) 18 584 18 214 (7 912 ) 36 796 (28 966 ) Charges d’exploitation (25 501 ) (20 776 ) (281 506 ) (46 280 ) (321 030 ) Perte d’exploitation (6 917 ) (2 562 ) (289 418 ) (9 484 ) (349 996 ) Autres produits (charges et pertes) (13 922 ) (1 635 ) (8 749 ) (15 553 ) (14 325 ) Perte nette avant impôts (20 839 ) (4 197 ) (298 167 ) (25 037 ) (364 321 ) Recouvrement d’impôts – – – – 6 023 Total du résultat net (20 839 ) (4 197 ) (298 167 ) (25 037 ) (358 298 )

Résultats financiers du deuxième trimestre

Le total des produits nets pour T2 2021 a augmenté de 3,4 M$ pour atteindre 32,8 M$, contre 29,4 M$ au T1 2021, une hausse attribuable principalement à la croissance de 11 % des ventes de cannabis récréatif destiné à l’usage adulte, hors boissons, et de la croissance de 11 % des boissons destinées à l’usage adulte. Le total des produits nets a augmenté de 94 % par rapport à la même période de l'exercice 2020. La Société a renforcé ses positions dans plusieurs marchés canadiens clés à l’extérieur du Québec, tout en maintenant sa position concurrentielle de premier rang au Québec.

Le total des produits nets pour le semestre clos le 31 janvier 2021 a atteint 62 347 $, une hausse de 98 % par rapport à la même période de l'exercice 2020.

Pour les trimestres clos le Cannabis à

usage récréatif

destiné aux

adultes (hors

boissons) Cannabis

thérapeutique International Cannabis

en gros Total

hors

boissons Destiné aux

adultes

(boissons) Total 31 janvier 2021 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets 26 904 422 2 000 109 29 435 3 392 32 827 Coût des ventes 17 010 143 577 44 17 774 3 418 21 192 Profit brut avant ajustements ($) 9 894 279 1 423 65 11 661 (26) 11 635 Marge brute avant ajustements (%) 37 % 66 % 71 % 60 % 40 % (1 %) 35 % 31 octobre 2020 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets 24 344 486 1 125 401 26 356 3 057 29 413 Coût des ventes 15 497 123 317 113 16 050 3 037 19 087 Profit brut avant ajustements ($) 8 847 363 808 288 10 306 20 10 326 Marge brute avant ajustements (%) 36 % 75 % 72 % 72 % 39 % 1 % 35 %

La marge brute consolidée de la Société pour T2 2021 est restée stable à 35% par rapport au T1 2021. La marque haut de gamme Up, récemment relancée par la Société, a contribué à hauteur de 3,2 M$ aux ventes au cours de la période.

Les charges d'exploitation totales ont été réduites de 91% au T2 2021 par rapport au T2 2020, la Société n'ayant pas subi de pertes de valeur importantes au cours de la période. Les frais généraux, les frais de marketing et de promotion et les frais de R. et D. se sont améliorés de 3 % par rapport au T2 2020, la Société ayant activement cherché à réduire les frais d'exploitation et à atteindre le bénéfice par action. Ces dépenses ont été réduites de 23 % pour le semestre clos le 31 janvier 2021 par rapport à la même période de l'exercice 2020.

La Société a atteint son objectif d'atteindre un BAIIA ajusté positif au T2 2021. Le BAIIA ajusté total s'est amélioré de 148 % pour atteindre 202 $, contre (419 $) au trimestre précédent.

T2 2021 T1 2021

$ $

Total du résultat net (20 839 ) (4 197 ) Charges (produits) financiers, montant net 2 472 1 895 Amortissement des immobilisations corporelles pris en compte dans le coût des marchandises vendues 2 385 2 406 Amortissement des immobilisations corporelles pris en compte dans les charges d’exploitation 1 679 1 078 Amortissement des immobilisations incorporelles pris en compte dans les charges d’exploitation 342 331 BAIIA (13 961 ) 1 513 (Profits) pertes de placement 13 135 1 388 Ajustements de la juste valeur hors trésorerie (7 270 ) (6 290 ) Charges non-récurrentes 1 296 525 Autres éléments hors trésorerie 7 002 2 445 BAIIA ajusté 202 (419 )

Le rapport de gestion pour la période et les états financiers et notes ci-joints sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com et sur son site Web à l’adresse www.hexocorp.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait référence au bénéfice brut avant rajustement, au bénéfice ou à la marge avant rajustements de juste valeur, au bénéfice brut ou à la marge ajusté, au BAIIA ajusté et au produit par équivalent gramme, tous des éléments qui ne sont pas des mesures du rendement financier selon les normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et n’ont pas de signification prescrite par les IFRS, et ils sont donc peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures IFRS en permettant de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. À ce titre, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut d’un examen de nos informations financières présentées selon les IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les éléments ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre terminé le 31 octobre 2020, qui a été déposé sur SEDAR et EDGAR.

Téléconférence

La Société tiendra une téléconférence le 18 mars 2021 pour discuter de ces résultats. Sébastien St-Louis, PDG, et Trent MacDonald, directeur financier, animeront la téléconférence à partir de 8 h 30, heure normale de l’Est. Une période de questions et réponses suivra la présentation donnée par les membres de la direction.

Date : 18 mars 2021

Heure : 8h30 (HNE)

Webémission :

https://event.on24.com/wcc/r/2948058/C229CDF2D3B1E49A664CAA0768E4F4B2

Pour les résultats trimestriels précédents et les communiqués de presse récents, consulter le site hexocorp.com.

À propos d’HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse incluent, mais sans s’y limiter, les déclarations de la Société concernant la conviction de la direction que certaines dépenses incluses dans les charges d’exploitation sont non récurrentes, mais qu’elles sont liées à des changements importants dans les conditions du marché et au recentrage de ses opérations à l’atteinte d’un BAIIA ajusté positif.

Pour de plus amples informations concernant les risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée, il convient de se reporter à la notice annuelle de la Société et aux autres documents d’information continue de la Société, disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

