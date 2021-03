March 18, 2021 07:05 ET

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

18.3.2021

Aktia on voittanut Morningstarin Suomen Awards 2021 -kilpailussa rahastotalojen kaikki kolme kärkisijaa.

Rahastotalojen osalta vertailussa tarkastellaan viiden vuoden riskikorjattua tuottoa kolmella eri osa-alueella: osake-, korko- ja yhdistelmärahastot. Tänä vuonna Aktia vei voiton kaikilla kolmella osa-alueella.

”Menestys Morningstar-vertailussa kertoo pitkäjänteisestä työstämme varainhoidon saralla. Aktialla on ainutlaatuinen osaaminen niin koroissa kuin osakkeissa ja tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme monipuolisella tarjoamallamme. On jälleen kerran hienoa saada työllemme tunnustusta”, sanoo Aktia Pankin varainhoidosta vastaava johtaja Niina Bergring.

Aktian rahastojen menestys ja korkealuokkainen varainhoito on kaikkien asiakkaiden hyödynnettävissä institutionaalisista sijoittajista henkilöasiakkaisiin.

Niina Bergring jatkaa: ”Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja osaamistamme, ja Morningstar-tunnustus kertoo, että valitsemamme polku on se oikea. Menestys on vahva osoitus aktiivisen salkunhoitomme tuloksellisuudesta, joka näkyy ennen kaikkea asiakkaidemme sijoitusten kehityksessä.”

Aktia on saanut tunnustusta erinomaisesta varainhoidosta myös kansainvälisesti: tammikuussa ruotsalaislehti Dagens Industri nosti salkunhoitajat Jan Brännbackin ja Janne Lähteenmäen pohjoismaisten rahastonhoitajien parhaimmistoon. Nyt myönnetty Morningstar-palkinto kertoo, että Aktialla on asiakkaille laajasti lisäarvoa tuottava varainhoito. Aktian osaaminen on vahvaa niin osake- kuin korkovarainhoidossa, ja palveluja kehitetään ja monipuolistetaan koko ajan.

Aktian varainhoitopalvelut on palkittu toistuvasti niin Morningstarin kuin useiden muiden toimijoiden vertailuissa. Morningstar on palkinnut Aktian parhaana korkovarainhoitajana vuosina 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 ja 2020. Lisäksi Aktia on ollut ainoana suomalaisena toimijana kolmen parhaan korkovarainhoitajan joukossa vuosina 2016 ja 2017.

Morningstar on johtava riippumattoman sijoitustutkimuksen keskus Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Australiassa ja Aasiassa. Se palkitsee vuosittain parhaat varainhoitajat sekä parhaat yksittäiset rahastot.

Lisätietoja:

Niina Bergring, Aktian varainhoidosta vastaava johtaja +358 40 822 1514, niina.bergring@aktia.fi

Katja Korsinkin, Viestintäpäällikkö, puh. +358 10 247 6294, katja.korsinkin@aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 830 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.