March 18, 2021 08:30 ET

København Ø, March 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for Investeringsforeningen BankInvest

Årsrapport med beretning, regnskab og nøgletal for den enkelte forening er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet/forvalteren BI Management A/S eller downloades via foreningernes hjemmeside www.bankinvest.dk.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

Spørgsmål til årsrapporterne kan rettes til investeringsforvaltningsselskabets/forvalterens vicedirektør Henrik Granlund på tlf. nr. 77 30 90 00.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen BankInvest





Niels Heering Ingelise Bogason

Bestyrelsesformand Næstformand

