CHICAGO, 18 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44, le leader mondial de la visibilité de la Supply Chain, a annoncé aujourd’hui le lancement de la solution Supplier Visibility. Le réseau ouvert de visibilité de la Supply Chain de project44 permet aux expéditeurs de consulter facilement ce qu’ils ne voyaient pas auparavant, le fret prépayé géré par leurs fournisseurs.



Le manque de visibilité du fret entrant géré par les fournisseurs (communément appelé fret prépayé) pourrait entraîner jusqu’à 20 millions $ d’excédent de dépenses pour la Supply Chain des entreprises du classement Fortune 500 en raison d’une répartition inefficace de la main-d’œuvre dans les magasins et entrepôts, des stocks excédentaires, des délais d’attente prolongés pour les camions dans les entrepôts et les centres de distribution, et des pénalités de retard coûteuses.

La solution Supplier Visibility de project44 permet d’avoir une visibilité de la Supply Chain en amont pour les commerçants, les revendeurs et les fabricants, ce qui permet d’optimiser la main-d’œuvre et de renforcer l’efficacité dans les entrepôts. Avec des informations en temps réel sur les expéditions prépayées entrantes des fournisseurs liés aux commandes et aux stocks entrant dans le réseau, les expéditeurs peuvent mieux gérer les niveaux de stocks et les frais de transport, tout en éliminant les cloisonnements internes entre les différents départements.

« La Supply Chain ne peut plus ignorer le manque de visibilité. Nous construisons l’infrastructure numérique requise pour suivre le flux de marchandises sur le marché international, quel que soit sa destination ou son mode de transport », a déclaré Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. « Pour cela, notre réseau unique et ouvert de visibilité de la Supply Chain est crucial à cet égard. Nos clients peuvent utiliser Supplier Visibility pour gagner en visibilité mais aussi collaborer avec les fournisseurs. Le seul autre moyen d'obtenir ce niveau de visibilité est de posséder chaque camion, chaque centre de distribution et chaque transfert ».

Contrairement aux solutions de visibilité en silo qui ont gardé leurs réseaux fermés, les fournisseurs peuvent partager des données avec les clients de project44 même si ces partenaires ne sont pas eux-mêmes clients de project44. Ce réseau ouvert de Supply Chain, associé au vaste réseau de transporteurs et à l'écosystème de partenaires associé de project44, permet aux différentes parties de partager facilement des données avec leurs partenaires. Grâce à une visibilité de l’ensemble du fret, y compris le fret prépayé, les expéditeurs peuvent obtenir une visibilité complète de la Supply Chain afin de fournir aux équipes de gestion des stocks et des opérations sur le terrain un aperçu complet de l’état du réseau. Supplier Visibility offre la visibilité en temps réel et de bout en bout dont les entreprises ont besoin pour rester compétitives.

À propos de project44

project44 est la première plateforme de visibilité avancée au monde pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques. Elle connecte, automatise et offre une visibilité des processus de transport clés afin d’accélérer la fourniture d’informations et de réduire les délais de concrétisation de ces informations. En tirant parti de l’efficacité de la plateforme dans le cloud de project44, les organisations peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire les coûts, améliorer la performance d’expédition et offrir à leurs clients une expérience exceptionnelle similaire à celle d’Amazon. En étant connectée à plus de 175 000 transporteurs dans le monde entier et en offrant une couverture complète pour tous les dispositifs ELD (appareils d’enregistrement électronique) et télématiques du marché, project44 prend en charge tous les modes de transport et types d’expédition, tels que Parcel, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Truckload, Rail, Intermodal ou Ocean. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur le site www.project44.com.

