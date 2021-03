March 18, 2021 10:15 ET

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj julkistaa tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2020



Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020 on julkaistu tänään. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Yhtiön erilliset selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2020 ovat myös julkistettu.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ovaro.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä.





Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020:

”Saneerattavaa jäi vielä, mutta kehittäminenkin eteni

Ovaro jatkoi vuonna 2020 lokakuussa 2018 alkanutta yhtiön liiketoiminnan saneerausta. Tavoitteena yhtiöllä oli siirtää vuoden 2020 aikana painopistettä saneerauksesta kehitystoimiin. Tässä onnistuttiin vain osin.

Asuntoja myytiin katsauskaudella yhteensä 146 kappaletta (2019: 118 kappaletta) velattomilla kauppahinnoilla 29,2 miljoonalla eurolla (31,3 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste nousi tilikauden aikana 50,8 prosenttiin (44,3 %). Tämä oli suunnitelman mukaista.

Ydintoiminnan vuokrausaste nousi 94,1 prosenttiin (85,6 prosenttia). Uuden salkkujaon mukaisesti laskettuna Vuokrasalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste on 93,7 prosenttia. Tässä jopa ylitettiin odotukset. Uusi 1.2. aloittanut toimitusjohtaja Marko Huttunen sai reippaine otteineen sekä vuokrattavissa olleita asuntoja vuokratuiksi että vuokraamattomassa kunnossa olleita vuokrattaviksi. Erityisenä valopilkkuna oli Keravan Nissilänpihan onnistunut kehittäminen asumiskelvottomasta täyteen vuokratuksi.

EPRA-tulos oli 216 tuhatta euroa (541 tuhatta euroa) ja osakekohtainen nettovarallisuus 6,29 euroa (7,84 euroa). Nämä molemmat olivat raskaita pettymyksiä. Hallinnon kulut laskivat, mutta eivät riittävästi, koska saneeraus eteni toivottua hitaammin. Rahoitustakaan ei saatu uudelleenjärjesteltyä edullisemmaksi, vaikka tämä oli tavoitteena. Tosin 1.4. toteutettu rahoitusjärjestely vakautti yhtiön rahoituksen ja yhtiön likviditeetti on säilynyt hyvänä. Mutta selkeää kuitenkin on, että 5,25 prosentin hinta vieraalle pääomalle on liian korkea sekä yhtiön nettovuokratuotot että vakavaraisuus huomioiden.

Yhtiön johto teki ulkopuolisen arvostusprosessinsa lisäksi 7,9 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin. Arvonalennukset käypiin arvoihin olivat yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Tätäkään ei voi pitää tyydyttävänä, vaan yhtiön on katkaistava vuosittaisten arvonalennusten kierre.

Koronapandemia on vaikuttanut Ovaron toimintaan vain vähäisessä määrin, joten sen taakse emme voi piiloutua.

Joulukuussa Ovaro päivittikin strategiaansa. Se siirtyy strategiakaudella 2021-2023 saneerausvaiheesta aktiiviseen kiinteistösijoitusten hoitoon ja hankekehitykseen. Yhtiön tavoitteena on lähiaikoina käynnistää sekä uusia kiinteistöhankkeita että nykyisen kiinteistökannan modernisointeja ja lisäksi uusia rahoitusrakenteensa.

Ovaro tarkastelee aktiivisesti omistuksiaan ja luopuu kohteista, joille yhtiö ei näe riittävästi tuottopotentiaalia.

Strategiajakson keskeiset tavoitteet:

Operatiivinen tuloksen (EPRA) merkittävä paraneminen.

Tuottojen saaminen vuokrausliiketoiminnan lisäksi myös kiinteistöjen kehityshankkeista.

Vuokrasalkun neliöpohjainen vuokrausaste vähintään 95 %

Heikon tuottopotentiaalin kiinteistöomaisuuden myynti.

Rahoituksen uudelleenjärjestäminen.

Omavaraisuusaste välillä 45 – 55 %.

Ovaron asiakastyytyväisyyden parantaminen.

Ovaro jatkaa strategiajaksolla edelleen omien osakkeiden osto-ohjelmia, mikäli sen katsotaan luovan arvoa osakkeenomistajille ja se on sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista. Osinkoa yhtiö jakaa vain, jos omien osakkeiden ostaminen ei ole enää osakkaille edullisempaa, yhtiön rahoitusrakenne on saatu uusittua ja tulos selkeästi parantunut.

Ovaron saneerausvaihe pääsi kuitenkin vuonna 2020 loppusuoralle ja kehittäminenkin eteni varovaisin, mutta määrätietoisin ja tuloksekkainkin askelin. Vuoteen 2020 emme ole kokonaisuutena tyytyväisiä, mutta tehtyihin kulujen järkiperäistämiseen ja Ovaron liiketoiminnan ottamiseen yhtiön omaan haltuun olemme kyllä. Luotamme toimitusjohtaja Marko Huttusen ja rakentamansa organisaation kykyyn kääntää Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n omistaja-arvon kehitys noususuuntaan.

Hallitus arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen (EPRA) olevan parempi kuin vuonna 2020."







Helsinki 18.3.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Liitteet