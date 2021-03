ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on otsustanud käivitada Tallinna kesklinnas Uus-Veerenni korteriarendusprojekti neljanda etapi, mille raames valmib 2022. aasta lõpus kolm kortermaja kokku 84 korteriga.

Aadressile Tiiu 12 ( merko.ee/veerenni-park/ ) kerkivate viiekorruseliste B-energiaklassiga hoonete korterite suurused jäävad vahemikku 32–96 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 2865 eurost. Hoonete ümber rajab Merko haljastatud sisehoovi puhke- ja mängualadega, parkimiskohad asuvad maa-alusel parkimiskorrusel.

Uus-Veerenni elukvartali esimeses etapis valmis 2019. aastal 12 elamut 137 korteri ja kaheksa äripinnaga ning hoonete vahele rajatud sisehoov pälvis 2020. aastal Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia hooviruumi kategoorias. Teises etapis valmis 2020. aastal kaheksa hoonet 88 korteri ja nelja äripinnaga ning kolmandas etapis valmivad 2021. aasta lõpuks kolm elamut 59 korteriga. Arendusprojekti kogumahus rajame aastate jooksul umbes 50 korterelamut ligi 1400 uue koduga. Samuti kerkivad piirkonda lasteaed ja ärihoone.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

