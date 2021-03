Paris, France, le 18 mars 2021 - Atos annonce aujourd'hui avoir livré sa plateforme Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercial le plus performant au monde, au Leibniz Supercomputing Centre (LRZ), de l'Académie bavaroise des sciences. L’Atos QLM est installée dans le Quantum Integration Centre (QIC) que vient d’inaugurer LRZ. Ce centre, le plus important de Bavière en matière de calcul intensif, a été conçu pour mettre à disposition de la communauté scientifique des applications quantiques pratiques en faisant progresser la convergence quantique-HPC.



LRZ est l'un des premiers centres de calcul au monde à se concentrer sur l'intégration de l'informatique quantique dans un environnement HPC, via le QIC. L'approche hybride quantique-HPC est très prometteuse car elle permettrait d’exploiter à court terme la puissance des applications quantiques via des ordinateurs classiques actuellement disponibles sur le marché.

En s'appuyant à la fois sur l’Atos QLM et sur sa collaboration avec des acteurs clés comme Atos, la startup germano-finlandaise IQM et d'autres partenaires, LRZ sera en mesure de mettre les technologies quantiques à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs. Ces derniers pourront ainsi explorer et saisir les opportunités offertes par l'informatique quantique d'ici quelques années, en tirant profit des infrastructures HPC existantes.

« Les équipes du LRZ soutiennent la numérisation de la science. Aujourd’hui, nous élargissons notre portefeuille en intégrant des services d’informatique quantique. De cette façon, nous permettons à des chercheurs d’excellence de trouver de nouvelles approches pour résoudre des problèmes scientifiques de grande envergure. Toutefois, nous n'en sommes qu'au début avec cette technologie. Au sein du LRZ Quantum Integration Centre, les scientifiques pourront apprendre à l'utiliser et se préparer à l'avenir de l'informatique quantique. La collaboration avec Atos et l'utilisation de l’Atos Quantum Learning Machine constituent un élément essentiel de notre stratégie en matière d'informatique quantique », a expliqué le Prof. Dieter Kranzlmüller, Président du Leibniz Supercomputing Centre.

« LRZ et Atos partagent une approche très pragmatique de l'informatique quantique. Nous nous concentrons sur l’accélération du calcul haute performance par les technologies quantiques dans le but d'offrir des avantages stratégiques aux utilisateurs avant même que nous n'entrions pleinement dans l'ère post-quantique. L’Atos QLM est la concrétisation directe de cette approche et nous sommes honorés d'être l'un des premiers partenaires du nouveau Quantum Integration Centre de LRZ. Il s'agit d'un fantastique projet qui réaffirme la contribution significative de LRZ à la communauté quantique », se réjouit Elie Girard, Directeur Général d’Atos.

Le Quantum Integration Centre de LRZ soutient la Quantum Valley de Munich, elle-même un élément central de l’initiative bavaroise visant à faire progresser l'informatique quantique aux niveaux national et international. Le partenariat entre Atos et LRZ témoigne de l'ambition des autorités bavaroises de devenir un haut-lieu de l’informatique quantique en intégrant des connaissances, compétences et technologies internationales de pointe. Sous réserve de l'approbation du parlement du Land, l'État libre de Bavière s'est engagé à investir un total de 300 millions d'euros dans le développement de l’informatique quantique.

