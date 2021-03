ACTEOS : Résultats annuels 2020

Solide croissance du chiffre d’affaires, malgré les effets

de la crise sanitaire : +12,5%

EBITDA multiplié par près de deux

Retour à la profitabilité nette

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2020 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 18 Mars 2021.





IFRS en K€







31 12 2020

31 12 2019 Chiffre d’affaires



15 980







14 207







CA Software

En % de CA

CA RFID/Auto ID/Mobilité

En % de CA







Dont revenus récurrents

En % de CA



8 642

54,1%

7 338

45,9%







6 152

38,5 % 8 480

59,7%

5 727

40,3%







5 296

37,2% Marge brute

En % du CA 8 711

54,5% 8 712

61,3% EBITDA

En % de CA



1 507

9,4% 774

5,4% Résultat Opérationnel 206 (499) Résultat courant avant impôt 124 (607) Résultat net part du Groupe 161 (627)





























































Croissance à deux chiffres, niveau d’activité historique

Malgré le contexte exceptionnel marqué par l’impact de la crise sanitaire, ACTEOS affiche une croissance organique significative de son chiffre d’affaires, en hausse de 12,5% à près de 16 M€.

Compte tenu des circonstances liées à la pandémie de Covid19, l’activité Mobilité a su bénéficier de la forte dynamique enregistrée dans le e-commerce avec une progression de +28,1% (avec un chiffre d’affaires de 7,3 M€, représentant 45,9% de l’activité totale).

Malgré les mesures de confinement et les restrictions sanitaires qui se sont traduites par des décalages de planning de mise en œuvre des projets en cours et des décalages de prises de décisions relatives aux nouvelles signatures, l’activité édition (Acteos SCM) progresse de 1,9% par rapport à la même période de 2019 à 8,6 M€.

Ces résultats démontrent une bonne résistance face aux incertitudes du marché.

La croissance de l’exercice a été soutenue à la fois par la France (+12,2% à 11,8 M€) et l’Allemagne (+14,1% à 4,2 M€).

Les revenus récurrents (contrats de maintenance et SaaS) concentrent 38,5% de l’activité totale contre 37,2% au titre de 2019.

Une stabilité de la marge brute qui intègre l’évolution du mix produits au bénéfice de l’activité Mobilité

La marge brute de l’exercice ressort à 8,7 M€ stable par rapport à l’exercice 2019. Elle représente 54,5 % du chiffre d’affaires contre 61,3% en 2019. Cette évolution anticipée reflète l’évolution du mix produits au bénéfice de l’activité Mobilité.

Forte progression de l’EBITDA

L’EBITDA ressort en nette progression à plus de 1,5 M€ contre 774 K€ sur l’exercice 2019. Il représente 9,4% du chiffre d’affaires total contre 5,4% en 2019. Cette bonne performance intègre la baisse de 13,9% des charges de personnel qui représentent 29,5% de l’activité totale contre 38,1% au titre de 2019.





Retour à la profitabilité

Grâce à ces évolutions, le résultat opérationnel redevient positif à 206 K€ à comparer à la perte de 499 K€ enregistrée en 2019. Après intégration du résultat financier et de la charge d’impôt différée, le résultat net renoue également avec la profitabilité à 161 K€ contre une perte de 627 K€ en 2019.

Compte tenu du contexte sans précédent de l’année, ces résultats sont particulièrement encourageants pour aborder l’exercice 2021.

Une situation financière renforcée

Au titre de 2020, le Groupe a généré un cashflow positif de plus d’1,5 M€. La trésorerie s’établit à 4,7 M€, en progression de près de 4 M€ par rapport à la situation à fin décembre 2019. Le Groupe a bénéficié des mesures mises en place dans le cadre des Prêts Garantis par l’Etat, soit 4M€ au cours du premier semestre.

Fort de cette situation financière maîtrisée, ACTEOS est confiant dans sa capacité à sortir renforcé de la crise et à profiter pleinement de la reprise à venir.

Perspectives 2021

Avec un niveau d’activité historique, ACTEOS aura démontré en 2020 son agilité et sa capacité d’adaptation à une situation sans précédent. Ainsi, malgré une visibilité toujours réduite sur l’horizon de retour à une situation normale, le Groupe est en ordre de marche pour aborder le nouvel exercice.

La pandémie a mis en exergue l’inefficacité des solutions isolées du SCM et démontre clairement la pertinence des choix conceptuels d’Acteos incarnés par Acteos SCM 4.0, The Digital & Predictif Supply Chain Management.

Au cours des prochains mois, ACTEOS continuera à s’appuyer sur son positionnement solide sur les marchés toujours porteurs de la distribution, de l’agroalimentaire ou du e-commerce.

Face à la crise sanitaire, les concepts traditionnels de la Supply Chain ont montré leurs limites pour éviter les ruptures en période de crise et pour éviter les surstocks en période de retour à la normale.

Fort de ses investissements en R&D pour implémenter son concept de la Supply Chain digitale et prédictive, Acteos compte tirer profit de cette expérience et accélère sa pénétration du marché.

L’évolution des entreprises vers la Supply Chain digitale et prédictive devient un enjeu décisif pour augmenter leur compétitivité. Cette tendance de fond devrait venir soutenir la dynamique commerciale des prochains mois malgré le ralentissement des cycles de décision chez les prospects. L’activité du nouvel exercice devrait également profiter de l’exécution des commandes signées en 2020.

Prochains évènements :

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 6 Mai 2021 à 10H00 au siège social de la société.

Publication du chiffre d’affaires de S1 2021, le 26 juillet 2021 après bourse.

Publication des résultats de S1 2021, le 16 septembre 2021 après bourse.

