Estudo Clínico: Implantes de Joelhos Específicos para o Paciente com a Tecnologia Conformis são mais econômicos do que as dos implantes de ponta

BILLERICA, Mass., March 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Conformis, Inc. (NASDAQ:CFMS) anunciou hoje que uma análise retrospectiva independente dos dados hospitalares concluiu que a tecnologia dos implantes de joelho Conformis iTotal® é mais econômica do que os principais implantes tradicionais prontos para uso. É importante ressaltar que este estudo foi realizado independentemente sem patrocínio ou financiamento da Conformis.



O novo resumo foi apresentado pelos autores na Reunião Anual da Orthopaedic Research Society 2021 (Reunião Anual ORS 2021), realizada em fevereiro de 2021:

Custom-designed total knee arthroplasty is cost-effective in comparison to a standard implant (Artroplastia total do joelho projetada sob medida tem boa relação custo-benefício em comparação com um implante padrão), Navin Fernando MD, Ann Chancellor CCRC, Paul Manner MD, University of Washington, Seattle, WA, 2021 Proceedings of Orthopaedic Research Society, Paper 0980

A análise retrospectiva foi realizada em uma única instituição médica entre 2016 e 2019, utilizando um banco de dados financeiro e registros eletrônicos de saúde.

Foram investigados dados demográficos dos pacientes, custos diretos totais, tempo de internação (LOS) e uso de opioides. Dois grupos foram avaliados quanto aos procedimentos realizados por um único cirurgião, Dr. Paul Manner, MD, Professor de Implante de Articulações/Artrite de Quadril e Joelho do Departamento de Ortopedia e Medicina Esportiva da University of Washington, em Seattle. Os procedimentos para um grupo de controle foram realizados por um segundo cirurgião, Dr. Navin Fernando:

Grupo primário – implante específico para o paciente (Conformis iTotal®)

Grupo de comparação – implante tradicional (Zimmer Persona®)

Grupo de controle – implante tradicional (Stryker Triathlon®) realizado pelo segundo cirurgião



“Estamos muito satisfeitos com os resultados iniciais em pacientes com o joelho Conformis. Os pacientes indicam que o joelho parece mais uma articulação normal e saudável; se recuperam mais rapidamente e estão de volta à atividade regular muito mais rapidamente do que com os implantes tradicionais prontos para uso”, disse o Dr. Paul Manner. “Descobrimos que o custo do tratamento é substancialmente menor com o joelho Conformis porque os pacientes passam menos tempo no hospital e porque a cirurgia pode ser realizada em menos tempo. Todos ganham.”

“É muito gratificante ver a tecnologia Conformis mais uma vez demonstrar seu desempenho superior, conforme apresentado na Reunião Anual ORS 2021”, disse Mark Augusti, Presidente e Diretor Executivo da Conformis, Inc. “Ao projetar e fabricar os implantes de joelho Conformis iTotal® de acordo com a anatomia única de cada indivíduo, os pacientes, cirurgiões e instalações médicas se beneficiam com as cirurgias menos demoradas e períodos de internação mais curtos. Os implantes Conformis iTotal® ajudam a aliviar a dor articular crônica, ao mesmo tempo em que geram economias para hospitais e seguradoras.”

A mediana de idade dos pacientes foi de 66 anos e o IMC foi de 31 para os três grupos.

Análise média de internação hospitalar:

1,35 dias para pacientes com Conformis iTotal®

1,99 dias para pacientes com Zimmer Persona®

1,83 para pacientes com Stryker Triathlon®



Análise de custos diretos totais:

$9.341 para pacientes com Conformis iTotal® (economia de $1.006 a $1.263 por paciente)

$10.347 para pacientes com Zimmer Persona®

$10.604 para pacientes com Stryker Triathlon®

Não houve diferença aparente no uso de dose equivalente de morfina entre os três grupos.



O estudo conclui que os custos diretos totais de internações hospitalares parecem ter um custo-benefício mais alto com o Sistema Conformis iTotal®, e variáveis tais como duração da cirurgia e da internação também parecem ser melhores com os implantes específicos para o paciente em comparação aos implantes tradicionais e prontos para uso.

Três outros estudos comparativos publicados entre 2017 e 2019 também demonstram que os implantes Conformis iTotal® geram economia para hospitais e empresas de seguros:

O’Connor, Mary, and Blau, Brittany, “Assessing the Economic Value of Custom Implants." American Health & Drug Benefits. 2019, Vol.12, No. 2.

Richard G. Buch, M.D., Robert W. Eberle, Jason Davis, M.D., and Rylie Buch, MS, “Does Implant Design Affect Hospital Metrics and Patents Outcomes? TKA Utilizing a ‘Fast-Track’ Protocol.” Reconstructive Review. 2019, Vol. 9 No. 1.

Culler et al., “Comparison of Adverse Event Rates and Hospital Costs Between Customized Individually Made Implants and Standard Off-the-Shelf Implants for Total Knee Arthroplasty.” Arthroplasty Today 2017.



