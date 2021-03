Relations presse :

Florence Lièvre

Tél. : 01 47 54 50 71

florence.lievre@capgemini.com

Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : 01 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Evolutions dans la composition du Conseil d’Administration de Capgemini

proposées à l’Assemblée Générale 2021, qui se tiendra à huis clos

Paris, le 18 mars 2021 – Le Conseil d’Administration, sur le rapport du Comité Ethique et Gouvernance, a délibéré de l’évolution de sa composition qui sera proposée à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2021.

Par ailleurs, dans le contexte évolutif de l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’Administration a exceptionnellement décidé de tenir l’Assemblée Générale 2021 à huis clos.

ÉVOLUTION DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL

Le Conseil d’Administration a souhaité proposer à l’Assemblée Générale 2021 le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Patrick Pouyanné et les nominations de Mme Tanja Rueckert et M. Kurt Sievers en qualité de membres du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans, Mme Bouverot et MM. Bernard et Pringuet ayant fait part de leur souhait de ne pas renouveler leur mandat. Ces propositions répondent à l’ambition du Groupe de poursuivre l'internationalisation de sa composition, d'approfondir son expertise sectorielle et d'enrichir la diversité de ses profils.

Mme Tanja Rueckert, de nationalité allemande, a acquis au cours de sa carrière une solide expérience dans le secteur des logiciels en tant que dirigeante d’unités opérationnelles de groupes internationaux et une expertise dans des domaines tels que l’Internet des Objets (IoT), l’intelligence artificielle et la transformation digitale.

M. Kurt Sievers, de nationalité allemande, a une expérience en tant que dirigeant d’un groupe international leader dans l’industrie des semi-conducteurs, au cœur du développement de l’Industrie Intelligente. Il apporterait également au Conseil son expertise du secteur automobile, de la technologie et de l’intelligence artificielle ainsi que sa connaissance de l’Amérique du Nord et de la gouvernance américaine.

Le Conseil d’Administration a indiqué considérer Mme Tanja Rueckert et M. Kurt Sievers comme indépendants au regard des critères du Code Afep-Medef auquel la Société se réfère.

Le Conseil d’Administration a remercié chaleureusement Mme Anne Bouverot et MM. Daniel Bernard et Pierre Pringuet pour leurs contributions aux travaux du Conseil et de ses comités durant leur mandat, et a notamment salué le rôle joué par le Vice-Président et l’Administrateur Référent dans la succession managériale intervenue en mai 2020.

Dans l’hypothèse de l’approbation de ces résolutions par l’Assemblée Générale du 20 mai 2021, la composition du Conseil d’Administration passerait ainsi à 14 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il comptera parmi ses membres 82 % d’administrateurs d’indépendants1, 43 % d’administrateurs ayant des profils internationaux et 45 % de femmes1.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À HUIS CLOS

Conformément aux mesures d’urgence adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, l’Assemblée Générale mixte du jeudi 20 mai 2021 se tiendra à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote ou donner pouvoir au Président ou à un tiers uniquement à distance et préalablement à l’Assemblée Générale. Aucune carte d’admission ne sera délivrée et le vote en direct le jour de l’Assemblée Générale ne sera pas possible. Les actionnaires seront informés des modalités détaillées de participation à l’Assemblée Générale dans l’avis de réunion qui sera publié le 26 mars 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Afin cependant de favoriser la participation à cet important moment d’échange qu’est l’Assemblée Générale, les actionnaires sont invités à participer à l’Assemblée Générale à distance.

L’Assemblée Générale sera retransmise en direct le jeudi 20 mai 2021 à 14 heures (heure de Paris) et sera également disponible en différé sur le site internet de la Société. Les actionnaires garderont la possibilité de poser des questions, en complément du dispositif légal des questions écrites. Ainsi, comme lors d’une assemblée générale classique, un temps sera dédié afin que le Président puisse répondre aux questions ayant suscité le plus d’intérêt dans la limite du temps imparti.

Les actionnaires pourront poser leurs questions,

à compter du lundi 17 mai 2021, et jusqu’au mercredi 19 mai 2021 , veille de l’assemblée générale, depuis la page internet de l’assemblée générale : https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblée-générale-2021/

, veille de l’assemblée générale, depuis la page internet de l’assemblée générale : https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblée-générale-2021/ ainsi que pendant l’Assemblée Générale, directement depuis l’interface de webcast, accessible depuis la même page.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société pour toute information relative à l’Assemblée générale :

https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblée-générale-2021/

Celle-ci sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l’Assemblée Générale des actionnaires et/ou pour les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement.

***

BIOGRAPHIES



Biographie de Mme Tanja Rueckert

De nationalité allemande, Mme Tanja Rueckert est Présidente du Board of Management de Bosch Building Technologies depuis 2018.

Mme Tanja Rueckert est titulaire d’un doctorat en Chimie de l’Université de Regensburg (Allemagne). Elle a passé la majeure partie de sa carrière dans le secteur du numérique, auprès du groupe SAP. Après avoir occupé les fonctions d’Executive Vice President et de Directrice générale déléguée Products & Innovation de SAP SE, Mme Tanja Rueckert devient Présidente de IoT & Digital Supply Chain en 2015. Elle a plus de 20 ans d’expérience en tant que dirigeante dans le secteur des logiciels. Au cours de sa carrière, elle a travaillé en Allemagne et aux Etats-Unis (Silicon Valley) et a dirigé des équipes dans le monde entier.

Dans le cadre de ses fonctions au sein de Bosch Building Technologies, Mme Tanja Rueckert conseille également Bosch Climate Solutions, particulièrement dans les domaines des énergies renouvelables, des services et logiciels, ainsi que la start-up de Bosch, Security & Safety Systems (S&ST). Elle est, par ailleurs, membre du Comité de pilotage de Plattform Lernende Systeme, plateforme allemande d’intelligence artificielle et membre de Muenchner Kreis.

Mme Tanja Rueckert est administratrice de SPIE depuis septembre 2017, et de Bosch Rexroth depuis 2019.





Biographie de M. Kurt Sievers

De nationalité allemande, M. Kurt Sievers est Président-directeur général et Directeur Exécutif de NXP Semiconductors N.V depuis 2020.

M. Kurt Sievers est titulaire d’un Master of Science en physique et technologie de l’information de l’Université d’Augsbourg (Allemagne). En 1995, il rejoint NXP et occupe rapidement différentes fonctions dirigeantes (Marketing et Ventes, Définition et développement de produits, Stratégie et Direction générale) sur un grand nombre de segments de marché. Dès 2009, il est membre de la direction exécutive et contribue à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de signaux mixtes haute performance de NXP. Il a joué un rôle majeur dans la fusion entre NXP et Freescale Semiconductor, qui a permis la création de l’une des principales entreprises de semi-conducteurs et un leader des semi-conducteurs automobiles.

Il siège au Conseil de l’Association allemande de l’industrie électrotechnique et électronique (ZVEI) et préside l’Advisory Board du Salon international Electronica. Il est également membre du Conseil de PENTA et AENEAS, des plateformes européennes dans les domaines de la recherche applicative et technologique et de la nanoélectronique. Il est membre du Comité Asie-Pacifique de l’APA et du Conseil de l’Association allemande des entreprises d’Asie-Pacifique (OAV) en tant que porte-parole de la République de Corée.



À propos de Capgemini



Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get the Future You Want* - www.capgemini.com .

*Réalisez le futur que vous voulez

1Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF et du Code de Commerce.







Pièce jointe