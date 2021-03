COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 31 décembre 2020

IFRS – Information réglementée –Auditée

Résultats Annuels 2020 : forte résilience du business model de Cegedim

Quasi-stabilité du chiffre d’affaires en organique.

Résultat opérationnel courant1 en hausse de 12% à 41 millions d’euros.

Boulogne-Billancourt, France, le 18 mars 2021 après bourse

Cegedim enregistre en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 496,9 millions d’euros, en recul de 1,4% en données publiées et de 0,2% en données organiques par rapport à l’an dernier et un résultat opérationnel courant en progression de 11,8% en données publiées à 41,5 millions d’euros.

« Dans un environnement difficile, le Groupe démontre sa résilience avec un chiffre d’affaires 2020 quasiment stable en organique et un résultat opérationnel courant en croissance de 12%. Après le premier confirment, le chiffre d’affaires a retrouvé une croissance organique de 1,9% au troisième trimestre et ce rebond s’est accéléré au quatrième trimestre 2020 avec une croissance de 2,3%2. Ceci résulte de notre position unique au cœur de l’écosystème de la santé basée sur la forte récurrence de nos activités et nos investissements soutenus en innovation. Nous sommes confiants en notre capacité à réaliser des performances supérieures à celles de 2020 », Laurent Labrune, Directeur Général Délégué Groupe Cegedim.

Compte de résultat Groupe

2020 2019 Var. En M€ En % En M€ En % En % Chiffre d’affaires 496,9 100,0% 503,7 100,0% -1,4% EBITDA(1) 103,9 20,9% 101,2 20,1% +2,6% Dotation aux amortissements -62,5 12,6% -64,2 12,7% -2,6% Résultat opérationnel courant(1) 41,5 8,3% 37,1 7,4% +11,8% Autres produits et charges opérationnels non courants (1) -19,9 4,0% -21,0 4,2% -5,2% Résultat opérationnel 21,5 4,3% 16,1 3,2% +33,9% Coût de l’endettement financier net -8,6 1,7% -8,6 1,7% +0,8% Charge d’impôt -2,0 0,4% -4,8 1,0% -59,2% Résultat net part du Groupe 10,8 2,2% 2,7 0,5% +301,7% Résultat courant par action(1) en euro 1,4 - 0,4 - +245,1% Résultat par action en euro 0,8 - 0,2 - +302,6%

Le Comité d’Audit s’est réuni le 17 mars 2021. Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s’est réuni le 18 mars 2021 pour approuver les comptes de l’année 2020. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel. Le Document d’Enregistrement Universel sera disponible d’ici quelques jours en français et en anglais sur notre site web et sur l’application mobile de la communication financière Cegedim IR.





Le chiffre d’affaires consolidé a reculé de 6,8 millions d’euros, soit 1,4%, pour s’établir à 496,9 millions d’euros pour l’exercice 2020 contre 503,7 millions d’euros en 2019. Hors effet défavorable de conversion de devises de 0,2% et effet de périmètre de 1,0%, le chiffre d’affaires est quasiment stable avec un recul de 0,2%.

L’effet défavorable de périmètre de 5,2 millions d’euros, soit 1,0%, est principalement dû à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc aux Etats-Unis en août 2019, partiellement contrebalancée par l’acquisition des sociétés Cosytec en France en juillet 2019, et NetEDI au Royaume-Uni en août 2019.

Passage du chiffre d’affaires publié au chiffre d’affaires organique

en millions d’euros Chiffre d’affaires consolidé au 31/12/2019 503,7 Impact des acquisitions et cessions -5,2 Impact des effets de change -0,8 Chiffre d’affaires hors impact au 31/12/2019 497,7 Contribution des activités Logiciels & services -2,1 Contribution des activités Flux -2,9 Contribution des activités Data & Marketing +2,1 Contribution des activités BPO +1,9 Contribution des activités Corporate et Autres +0,2 Chiffre d’affaires consolidé au 31/12/2020 496,9

Le résultat opérationnel courant(1) a progressé de 4,4 millions d’euros, soit 11,8%, pour s’établir à 41,5 millions d’euros en 2020 contre 37,1 millions d’euros en 2019. Il représente 8,3% du chiffre d’affaires en 2020 contre 7,4% en 2019. Cette performance résulte d’une part de l’amélioration de la performance des divisions Logiciels et Services et BPO et d’autre part de la réduction des frais liés aux déplacements, réceptions et marketing.

Les dotations aux amortissements ont reculé de 1,7 million d’euros, soit 2,6 %, pour s’établir à 62,5 millions d’euros en 2020 contre 64,2 millions d’euros en 2019. Cette baisse résulte principalement du recul des amortissements de la R&D sur la période, en raison de la dépréciation préalable de certains logiciels.

L’EBITDA(1) a progressé de 2,7 millions d’euros, soit 2,6%, pour s’établir à 103,9 millions d’euros en 2020 contre 101,2 millions en 2019. Il représente 20,9 % du chiffre d’affaires en 2020 contre 20,1% en 2019.

Les autres produits et charge opérationnels non courants(1) représentent, en 2020, une charge de 19,9 millions d’euros contre une charge de 21,0 millions d’euros en 2019. Ce niveau, en 2020, résulte principalement des dépréciations réalisées sur certains incorporels des activités logiciels, notamment pour les médecins au Royaume-Uni et en Belgique.

Le coût de l’endettement financier net est quasiment stable à 8,6 millions d’euros. Cette quasi-stabilité reflète le fait que la dette tirée du Groupe est quasiment intégralement à taux fixe.

La charge d’impôts s’établit à 2,0 millions d’euros en 2020 contre une charge de 4,8 millions d’euros en 2019, en recul de 2,9 millions d’euros, soit 59,2%. Cette évolution est la combinaison d’une diminution de la charge d’impôt sur les bénéfices, accentuée par un fort accroissement des impôts différés.

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 10,8 millions d’euros en 2020 contre 2,7 millions en 2019. Le résultat courant par action s’établit à 1,4 euro en 2020 contre 0,4 euro un an plus tôt. Le résultat net par action s’établit à 0,8 euro en 2020 contre 0,2 euro un an plus tôt.

Analyse de l’évolution de l’activité par division

Dans un souci continu d’amélioration de la communication financière, le Groupe publiera dorénavant ses résultats par type d’activité (divisions : Logiciels & services, Flux, Data & marketing et BPO) et non plus par typologie de clients (secteurs : Assurance santé, RH et e-services et Professionnels de santé). Afin de faciliter l’analyse du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant(1), le lecteur trouvera en annexe la répartition du chiffre d’affaires et résultat opérationnel courant(1),par secteur ainsi qu’un tableau croisé entre secteurs et divisions.





·Logiciels & services

En millions d’euros 2020 2019 Var. Chiffre d’affaires 277,2 286,9 -3,4% | Organique : -0,7% Résultat opérationnel courant(1) 23,5 19,4 +21,1% Marge 8,5% 6,8% +171bps

L’activité Logiciels & services, fortement récurrente dans son ensemble, a bénéficié, entre autres, du lancement de l’offre de téléconsultation, Maiia Téléconsultation, qui a connu une forte accélération due à la pandémie Covid-2019. Pour rappel, l’offre Maiia téléconsultation n’a été payante que durant le second semestre de 2020.

La bonne performance des logiciels et services destinés aux professions médicales ou de gestion des ressources humaines, a, toutefois, été plus que compensée par le recul des activités projet ou de conduite du changement, notamment dans le secteur de l’assurance santé. Le démarrage de certains projets a été décalé de 2020 à 2021.

Les activités fortement récurrentes et la cession des actifs de Pulse Systems Inc permettent une progression significative du Résultat opérationnel courant(1).

·Flux

En millions d’euros 2020 2019 Var. Chiffre d’affaires 79,4 80,6 -1,5% | Organique : -3,6% Résultat opérationnel courant(1) 10,4 12,3 -16,0% Marge 13,0% 15,3% -225bps

L’activité Flux a été négativement impactée par le moindre recours aux soins de santé des Français lors des confinements liés à la pandémie de Covid-19 ayant engendré une diminution des flux santé. Certains projets devant être démarrés en 2020 ont été repoussés à 2021 par nos clients. Ce recul a cependant été partiellement contrebalancé par la très bonne performance de l’activité dématérialisation de factures et digitalisation des processus. La division Flux comporte un niveau de coûts fixes significatif expliquant le recul du résultat opérationnel courant(1).

·Data & marketing

En millions d’euros 2020 2019 Var. Chiffre d’affaires 87,8 85,8 +2,4% | Organique : +2,4% Résultat opérationnel courant(1) 11,4 10,7 +6,6% Marge 13,0% 12,5% +51bps

Les activités Data ont fortement progressé dans le contexte de la pandémie de Covid-19. En revanche, le premier confinement au printemps 2020, a négativement impacté l’activité de communication en officines en France, qui a été à l’arrêt pendant environ un mois. Malgré cela, le Résultat opérationnel courant(1) de la division Data & marketing progresse grâce à l’activité Data.

·BPO

En millions d’euros 2020 2019 Var. Chiffre d’affaires 48,9 47,1 +3,9% | Organique : +3,9% Résultat opérationnel courant(1) -0,2 -2,6 -91,7% Marge -0,5% -5,6% +58bps

L’activité BPO a bénéficié du démarrage d’un nouveau contrat au quatrième trimestre 2019, ce qui a permis de plus que compenser le moindre recours aux soins de santé des Français lors des confinements liés à la pandémie de Covid-19. Dans le même temps l’amélioration des processus a permis au Résultat opérationnel(1) courant d’atteindre l’équilibre.

·Corporate et autres

Le chiffre d’affaires 2020 est en croissance de 6,3% à 3,6 millions d’euros et le résultat opérationnel courant(1) est en perte de 3,6 millions d’euros contre une perte de 2,7 millions d’euros un an plus tôt.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours de l’année 2020 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

·Fiscalité

Le 21 février 2018, Cegedim S.A. a reçu de la Direction générale des finances publiques un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Cegedim, en concertation avec ses avocats, estime que le redressement demeure infondé au regard d’une jurisprudence nombreuse et continue de mettre en œuvre les différentes voies de contestation possibles. Le risque maximal de reversement d’impôt encouru par la société Cegedim est de 13,7 millions d’euros au 31 décembre 2020. Cegedim estime que le risque sur ce montant ainsi que sur les déficits reportables (activés dans les comptes consolidés à hauteur 20 millions d’euros) est faible, et ne remet pas en cause leur valorisation.

·Prise de participation dans le Groupe CLAMAE

Cegedim a pris une participation minoritaire de 34%, via une augmentation de capital réservée de 6 millions d’euros, dans le Groupe CLAMAE qui détient une filiale spécialisée dans les paiements innovants s’appuyant sur la directive européenne PSD2. La technologie développée par le Groupe CLAMAE sera très utile aux diverses offres du Groupe Cegedim dans leur quasi-totalité (Assurance Santé, dématérialisation et gestion de flux, applications destinées aux professionnels de santé).

Opérations et événements importants post 31 décembre 2020

Il n’y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Perspectives

Pour 2021, le Groupe anticipe une croissance, en données organiques, de son chiffre d’affaires de l’ordre de 2%, et de son Résultat opérationnel courant(1) de l’ordre de 4%.

Le Groupe n’anticipe pas d’acquisitions significatives en 2021. Enfin, le Groupe ne communique pas de prévision ni d’estimation du bénéfice.

WEBCAST LE 18 MARS 2021 À 18H15 (HEURE DE PARIS) Le webcast est accessible depuis l'adresse : www.cegedim.fr/webcast La présentation des résultats 2020 est disponible : Sur le site : https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

Sur l’application mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable sur https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx

Agenda financier 2021

2021 27 avril après bourse



17 juin



27 juillet après bourse



16 septembre après bourse



17 septembre



28 octobre après bourse Chiffre d'affaires du T1 2021



Assemblée Générale



Chiffre d'affaires du T2 2021



Résultats du S1 2021



SFAF



Chiffre d'affaires du T3 2021





Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 18 mars 2021 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2020 sous le numéro D.20-0218. A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Annexes

Composition des divisions :

Division Logiciels & services : regroupe l’ensemble des offres logicielles du Groupe sous toutes leurs formes (licence, SaaS, services internet) ainsi que l’hébergement (agrément HDS) et l‘infogérance. Cegedim cible :

l’assurance santé et prévoyance (France et Royaume-Uni),

les directions des ressources humaines (France),

les pharmacies indépendantes, groupements ou chaînes de pharmacies (France, Roumanie et Royaume-Uni),

les médecins et centres de santé (France, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie),

les professions paramédicales : kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes, orthoptistes, podologues, sages-femmes… (France).

Division Flux : regroupe les activités de gestion du tiers payant santé (France), de dématérialisation des processus « contract to pay » et des documents de gestion (commandes, factures…), d’archivage à valeur probante et d’EDI (France, Royaume-Uni, Allemagne). Pour cette activité Cegedim dispose de centres de services en France, Roumanie et Maroc.

Division Data & marketing : regroupe les activités :

données pour les autorités de santé, les professionnels de santé, les chercheurs, l’industrie de santé et ses partenaires en France, Italie, Allemagne, Espagne, Roumanie et Royaume-Uni ;

communication en pharmacie et parapharmacie d’enseigne en France sous format print et digital ;

marketing digital auprès des médecins ;

de distribution de produits de santé.

Division BPO : regroupe les activités de Business Process Outsourcing en France pour le compte des assureurs complémentaires santé (entre autre gestion des remboursements) et institutions de prévoyance, et des départements RH. Pour cette activité Cegedim dispose de centres de services en France et en Roumanie.

Répartition du chiffre d’affaires par secteur

12 mois en millions d’euros 2020 2019 Var. Organique Var. Publiée Assurance santé, RH et e-services 341,8 340,5 -0,2% +0,4% Professionnels de santé 151,5 159,8 -0,1% -5,2% Corporate et autres 3,6 3,4 +6,3% +6,3% Cegedim 496,9 503,7 -0,2% -1,4%

Tableau de passage du chiffre d’affaires entre secteur et division

2020 en millions d’euros Assurance santé, RH et

e-services Professionnels de santé Total Logiciels & services 125,7 151,5 277,2 Flux 79,4 0 79,4 Data & Marketing 87,8 0 87,8 BPO 48,9 0 48,9 Corporate et autres 0 0 3,6 Cegedim 341,8 151,5 496,9





Répartition du Résultat opérationnel courant (1) par secteur

12 mois en millions d’euros 2020 2019 Assurance santé, RH et e-services 32,5 34,5 Professionnels de santé 12,6 5,3 Corporate et autres -3,6 -2,7 Cegedim 41,5 37,1

Tableau de passage du Résultat opérationnel courant (1) entre secteur et division

2020 en millions d’euros Assurance santé, RH et

e-services Professionnels de santé Total Logiciels & services 10,9 12,6 23,5 Flux 10,4 - 10,4 Data & Marketing 11,4 - 11,4 BPO -0,2 - -0,2 Corporate et autres - - -3,6 Cegedim 32,5 12,6 41,5





Etats financiers consolidés au 31 décembre 2020

·Actif au 31 décembre 2020

En milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Goodwill 186 036 192 740 Frais de développement 3 873 21 960 Autres immobilisations incorporelles 159 144 135 579 Immobilisations incorporelles 163 017 157 540 Terrains 544 544 Constructions 2 319 2 960 Autres immobilisations corporelles 31 835 30 960 Droits d’utilisation 0 64 537 Immobilisations en cours & Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 75 606 163 Immobilisations corporelles 110 305 99 164 Titres de participation 1 182 1 214 Prêts 14 618 14 017 Autres immobilisations financières 4 730 4 546 Immobilisations financières - hors titres des sociétés mises en équivalence 20 530 19 777 Titres des sociétés mises en équivalence 21 479 15 080 Impôts différés actifs 33 202 31 750 Créances clients : part à plus d’un an - Instruments financiers 44 387 Charges constatées d’avance : part à plus d’un an 249 390 Actif non courant 534 862 516 828 En cours de service - Marchandises 3 814 4 434 Avances, acomptes sur commandes 501 208 Créances clients : part à moins d’un an 134 650 143 986 Autres créances : part à moins d’un an 193 690 101 684 Instruments financiers 1 1 Equivalents de trésorerie 0 0 Trésorerie 24 734 29 059 Charges constatées d’avance : part à moins d’un an 13 103 12 414 Actif courant 370 493 291 785 Total Actif 905 355 808 613

·Passif et capitaux propres au 31 décembre 2020

En milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Capital social 13 337 13 337 Réserve Groupe 188 524 186 526 Ecart de conversion Groupe -5 040 -1 480 Résultat Groupe 10 835 2 697 Capitaux propres part du Groupe 207 655 201 080 Non-controlling interests 248 167 Capitaux propres 207 902 201 247 Dettes financières 186 278 195 694 Dettes de location 62 331 52 413 Instruments financiers 65 627 Impôts différés passifs 7 599 8 009 Engagements de retraite 35 281 32 250 Provisions 2 575 1 855 Autres passifs - Passifs non courants 294 130 290 847 Dettes financières 2 606 13 961 Dettes de location 15 244 13 507 Instruments financiers 1 2 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43 214 50 644 Dettes fiscales et sociales 108 718 91 593 Provisions 3 045 5 513 Autres passifs 230 495 141 299 Passif courant 403 323 316 519 Total Passif 905 355 808 613

·Compte de résultat au 31 décembre 2020

En millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Chiffre d’affaires 496 939 503 745 Achats consommés -25 491 -28 406 Charges externes -100 491 -115 344 Impôts et taxes -7 904 -7 319 Frais de personnel -256 219 -249 736 Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur actifs de contrats -1 871 -800 Dotations et reprises aux provisions -3 442 -2 674 Variation des stocks de produits en cours et de produits finis 0 -79 Autres produits et charges d’exploitation -66 -576 Quote-part du résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 2 459 2 437 EBITDA(1) 103 915 101 248 Dotation aux amortissements autres que les droits d’utilisation -46 518 -48 399 Dotation aux amortissements des droits d’utilisation -15 939 -15 753 Résultat opérationnel courant(1) 41 457 37 096 Dépréciation des goodwill -2 800 Produits et charges non courants(1) -19 915 -18 204 Autres produits et charges opérationnels non courants(1) -19 915 -21 004 Résultat opérationnel 21 543 16 092 Produits de trésorerie & d’équivalents de trésorerie 75 93 Coût de l’endettement financier brut -8 547 -8 805 Autres produits et charges financiers -171 140 Coût de l’endettement financier net -8 642 -8 572 Impôts sur les bénéfices -4 973 -5 824 Impôts différés 3 007 1 003 Total d’impôt -1 966 -4 821 Quote-part du Résultat net des sociétés mises en équivalence -18 -8 Résultat net consolidé 10 916 2 691 Part du Groupe 10 835 2 697 Participations ne donnant pas le contrôle -81 -6 Nombre moyen d’actions hors autocontrôle 13 824 493 13 856 173 Résultat courant par action (en euros) 1,4 0,4 Résultat par action (en euros) 0,8 0,2

(1) Voir Annexe 3 « Indicateurs alternatifs de performance ».

·Tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2020

En milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Résultat net consolidé 10 916 2 691 Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -2 441 -2 429 Dotations aux amortissements et provisions 77 481 53 681 Plus ou moins-values de cession 1 641 28 570 Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 87 597 82 513 Coût de l’endettement financier net 8 642 8 572 Charges d’impôt 1 966 4 821 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 98 205 95 906 Impôt versé -6 337 -2 190 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité : Besoin(1) -64 455 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité : Dégagement 18 513 - Flux de trésorerie générés par l’activité après impôt versé et variation

du besoin en fond de roulement (a) 110 381 29 260 Acquisitions d’immobilisations incorporelles -54 607 -50 665 Acquisitions d’immobilisations corporelles -19 920 -11 704 Acquisitions d’immobilisations financières -980 - Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 11 024 8 321 Cessions d’immobilisations financières 40 261 Variation des prêts et avances consentis -753 894 Incidence des variations de périmètre (1) -6 094 -25 378 Dividendes reçus 2 032 1 883 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (b) -69 259 -76 389 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -1 -1 Emissions d’emprunts 20 000 Remboursements d’emprunts -21 151 -913 Remboursements des obligations locatives -16 119 -16 307 Intérêts versés sur emprunts -5 280 -5 237 Autres produits financiers reçus 1 030 897 Autres charges financières versés -3 674 -3 593 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (c) -45 195 -5 154 Variation de trésorerie hors effet devises (a+b+c) -4 072 -52 282 Incidence des variations de cours des devises -252 253 Variation de trésorerie -4 325 -52 029 Trésorerie nette d’ouverture 29 059 81 088 Trésorerie nette de clôture 24 734 29 059













