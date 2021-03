March 18, 2021 12:53 ET

March 18, 2021 12:53 ET

カリフォルニア州サンタモニカ発, March 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- グッゲンハイム・パートナーズ (Guggenheim Partners) 傘下のグローバルアセットマネジメントおよび投資顧問事業部門であるグッゲンハイム・インベストメンツ (Guggenheim Investments) は、2020年、バロンズ (Barron’s) の課税債券ミューチュアルファンドファミリーで53社中第1位に選出された。ファンドファミリーランキングには、このほかに世界株式、米国株式、混合株式、米国地方債など4つの資産クラスがあるが、バロンズは、グッゲンハイム・インベストメンツを総合2位に選出したi 。このランキングでは、同社フラグシップのトータル・リターン・ボンド・ファンド (GIBIX) とマクロ・オポチュニティーズ・ファンド (GIOIX) のパフォーマンスが評価された。



バロンズ (www.barrons.com) は、ダウ・ジョーンズ (Dow Jones) が発行するアメリカ最高の金融情報専門紙である。バロンズファンドファミリー・ランキングは、アクティブ運用ミューチュアルファンドとETFの多様なラインナップを提供するファンド会社の相対的な年間パフォーマンスを評価する。

グッゲンハイムのグローバル最高投資責任者 (CIO) 兼インベストメンツ部門チェアマンのスコット・マイナード (Scott Minerd) は次のように述べている。「当社のクライアントとスタッフを代表して、当社の堅調な2020年投資実績がバロンズから高く評価されたことを光栄に思います。当社のミューチュアルファンドファミリー、特に債券ファンドが今回高く評価されたことは、行動ファイナンスの原則を活用して認知バイアスを緩和し、より良い意思決定を可能にする、当社の規律ある投資プロセスの妥当性をさらに立証するものです。この投資プロセスでは、専門分野に特化したチーム全体で最高のリサーチとアイデアを集結できるよう促し、アクティブ運用するポートフォリオに反映しています。」

グッゲンハイム・インベストメンツ社長のジェリー・W.ミラー (Jerry W.Miller) は、次のように述べている。「バロンズ のランキングは、非常に困難な年に、当社のミューチュアルファンドファミリーが市場をリードするパフォーマンスを示したことを評価しています。この優れた評価は、個人投資家および機関投資家のクライアントの双方に業界トップの商品と人材を提供するという当社の目標を反映しています。2021年以降もこの取り組みを継続的に実施していきます。」

このランキングでは、グッゲンハイム・インベストメンツが2020年の不安定な環境下でも際立ったパフォーマンスを示したことにバロンズは特に言及している。「250億ドル (約2兆6,750億円) のグッゲンハイム・トータル・リターン・ボンド・ファンド (GIBIX) は2020年に15%を超えるリターンを記録し、リッパー (Lipper) 同業他社のほぼ全てを上回った。同様に、60億ドル (約6,420億円) のグッゲンハイム・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド (GIOIX) は11.6%のリターンでピアグループのトップとなっている。(中略) グッゲンハイムは市場の混乱にうまく対処している。同社は2008年から2009年の金融危機の後始末をし、さらにテーパータントラム後の2014年には、トータル・リターン・ボンド・ファンドのリターンは8.3%と、ほとんどの同業他社を凌いだii。」

グッゲンハイムのトータル・リターン・ボンド・ファンドは、2020年12月31日現在、230億ドル (約2兆4,610億円) を超える規模へと成長した。このファンドの機関投資家向けクラスは、2011年11月30日に6.39%の年率リターンで運用開始以降、全同業他社をリードし、モーニングスター・インターミディエート・コアプラス・ボンド部門の競合他社355社中、トータルリターンベースで期間中最高のパフォーマンスを誇るファンドとなったiii。2020年、当該ファンドのリターンは15.2%で、バークレイズ米国総合債券インデックスのリターン7.5%の2倍以上となった。グッゲンハイムの債券ミューチュアルファンドの総資産は、2020年12月31日時点で総額370億ドル (約3兆9,590億円) を超え、2019年末から46%増加した。

グッゲンハイム・マクロ・オポチュニティーズ・ファンドは、2020年12月31日現在、50億ドル (約5,350億円) を上回る規模へと成長した。このファンドの機関投資家向けクラスは、2011年11月30日の運用開始以降、5.80%の年率リターンで全同業他社を牽引し、モーニングスター・ナショナル・ボンド部門の競合他社118社中、トータルリターンベースで期間中最高のパフォーマンスを誇るファンドとなったiii。2020年、当該ファンドのリターンは11.56%で、バークレイズ米国総合債券インデックスのリターン7.5%を400bps以上上回った。グッゲンハイムの債券ミューチュアルファンドの総資産は、2020年12月31日時点で総額370億ドル (約3兆9,590億円) を超え、2019年末から46%増加した。

バロンズのストーリーは、https://webreprints.djreprints.com/57993.htmlを参照。

詳しくは、www.guggenheiminvestments.comを参照。

グッゲンハイム・インベストメンツについて

グッゲンハイム・インベストメンツ (Guggenheim Investments) は、グッゲンハイム・パートナーズ (Guggenheim Partners) 傘下のグローバル資産運用および投資顧問部門で、債券、株式、オルタナティブ戦略の総資産は2,460億ドル (約26兆3,220億円)iv を超える。同社は、保険会社、企業/公的年金基金、ソブリン・ウェルス・ファンド、基金と財団、コンサルタント、資産運用会社、超富裕層投資家のリターンとリスクに対するニーズを重点とする。300名以上の投資プロフェッショナルが厳しい調査を実施し、市場のトレンドを把握して、複雑で過小評価されがちな分野の投資機会を特定している。こうした投資運用アプローチが革新的な戦略につながり、多様な機会と魅力的な長期的成果を実現している。

グッゲンハイム・パートナーズについて

グッゲンハイム・パートナーズ (Guggenheim Partners) は、運用資産3,100億ドル (約33兆1,700億円)v を上回るグローバルな投資顧問会社。投資運用、投資銀行業務、保険サービスの3つの主要事業で、革新的なソリューションを通じて成果を上げた実績を有する。世界各地の拠点に2,400名以上のプロフェッショナルを擁し、戦略的にクライアントの利益を増加し、卓越した完全な成果を長期的に達成することを使命として取り組んでいる。同社商品、サービス、専門知識、価値について詳しくは、GuggenheimPartners.comを閲覧するか、Twitter (twitter.com/guggenheimpartners) を参照。

平均年率トータルリターン (2020年12月31日現在)

ファンド 1年 3年 5年 ファンド開始来 グロス・エクスペンスレシオ (経費率) ネット・エクスペンスレシオ (経費率)vi 運用開始日 グッゲンハイム・トータル・リターン・ボンド・ファンド (GIBIX) 15.24 % 6.78 % 6.61 % 6.39 % 0.57 % 0.51 % 2011/11/30 グッゲンハイム・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド (GIOIX) 11.56 % 4.67 % 5.97 % 5.80 % 1.23 % 1.05 % 2011/11/30 ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート・ボンド・インデックス 7.51 % 5.34 % 4.44 % 3.5 %

表示されているパフォーマンスは過去のパフォーマンスを示しており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。投資リターンと元本は変動するため、株式償還時に、原価を上回るまたは下回ることがあります。トータル・リターンは、配当全額を再投資した場合を反映しています。現在のパフォーマンスは、記載されるパフォーマンスデータよりも低い、または高いことがあります。直近の月末までのパフォーマンスを含む最新のファンドのパフォーマンスについては、当社ウェブサイトwww.GuggenheimInvestments.comを参照してください。

本資料は、情報提供または教育目的でのみ配布または表示されるものであり、特定の証券、戦略または投資商品の推奨、またはいかなる種類の投資アドバイスともみなすべきではありません。当資料は受託者責任において提供するものではなく、投資判断の目的に依拠させる、または投資判断に関連させることはできず、また有価証券の売買募集となるものではありません。本リリースに含まれるコンテンツは、法律上または税務上の助言や法律上の見解を意図したものではなく、そのように解釈してはなりません。個別の状況については、必ず財務、税務、法律の専門家に相談してください。

投資には、元本を失う可能性などのリスクが伴います。 債券商品への投資は金利上昇の可能性が伴い、これにより価値が低下するおそれがあります。 ハイイールド債および無格付け債は、投資適格債よりもデフォルト・リスクが高く、流動性が低いため、ボラティリティが高まる可能性があります。 モーゲージ担保証券やローン担保証券 (「CLO」) などの資産担保証券に投資した場合、通常金利と元本の償還を合わせて支払いを受け取ります。これらの支払額は、金利ローンの返済額によって異なる場合があります。一部の資産担保証券では、金利やその他の要因を予測するのが困難な構成で、価格が変動し、流動性とバリュエーションのリスクが伴うことがあります。CLOには、ローンに直接投資する場合と同様のリスクがあります (信用、金利、カウンターパーティ、期限前返済、流動性、バリュエーションリスクなど)。ローンは投資適格に満たないことが多く、格付けが付与されていない場合があり、一般的に固定金利または変動金利を提示しています。

ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート・ボンド・インデックスは、米国債、政府関連証券、社債、MBS (エージェンシー固定金利とハイブリッドARMパススルー)、ABS、CMBS (エージェンシーおよび非エージェンシー)を含む、投資適格米ドル建ての固定金利課税債券市場を測定する、包括的な主力ベンチマークです。

投資する前に、ファンドの目論見書と概要の目論見書 (入手できる場合) をよくお読みください。これには、ファンドの投資目標、リスク、料金、費用などの情報が記載されており、投資する前に慎重に検討する必要があります。GuggenheimInvestments.comで目論見書と概要目論見書 (入手できる場合) を入手するか、800.820.0888まで電話でお問い合わせください。

i 過去のパフォーマンスは将来の成果を保証するものではない。2020年12月31日までの期間におけるバロンズ・トップ・ファンド・ファミリー全体のランキングで、グッゲンハイムは1年間で53社中2位、5年間では50社中18位、10年間では44社中29位。1年間の世界株式カテゴリーでは55社中4位。Copyright © 2021 Dow Jones & Company, All Rights Reserved.バロンズ・ファンド・ファミリーのランキングは、12b-1の手数料、フロントエンドの手数料、販売手数料などの費用を考慮せずに計算されているため、リターンが低下する可能性がある。各ファンドのパフォーマンスは、リッパーのカテゴリーの他のファンド全てと比較して測定される。最高値は100パーセンタイル、最低値は1パーセンタイル。この結果は、一般分類のファンドファミリーのその他の資産と比較して、資産規模に応じて加重計算される。ランキングの対象になるには、普通株式のカテゴリーで少なくとも3ファンド、世界株式、混合株式 (バランス型ファンドまたは目標デート型ファンドなど) を1本、課税債券ファンド2本、および国内免税債券ファンド1本を保有する必要がある。セクター別および国別の株式ファンドは、一般株としてランキングに考慮した。純粋なインデックス、エンハンスト・インデックス、インデックスベースなどのパッシブ・インデックス・ファンドは除外されているが、アクティブ運用のETFやスマートベータETFは含まれる。最後に、リッパーの全ファンドユニバースで定める、一般分類の加重がスコアに乗算される。ランキングの詳細については、www.barrons.comを参照されたい。

ii トータルリターンベースでGIBIXは、リッパー・マルチセクター・インカム部門で、1年間では368ファンド中4位、3年間では323ファンド中17位、5年間で298ファンド中42位。GIOIXは、リッパー・オルタナティブ・クレジット・フォーカス部門で、1年間で126ファンド中1位、3年間では118ファンド中22位、5年間では110ファンド中23位。

iii 2020年12月31日現在、GIBIXは、トータルリターンをベースとすると、モーニングスター・コアプラス・フィックスド・インカム部門で、1年、3年、5年の期間でそれぞれ、602ファンド中29位、543ファンド中41位、464ファンド中9位。GIOIXは、モーニングスター・コアプラス・フィックスド・インカム部門で、1年、3年、5年それぞれの期間で、316ファンド中14位、269ファンド中54位、240ファンド中32位。©2020 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.当リリースに含まれる情報は、(1) モーニングスターおよびコンテンツ提供者が所有するもので、(2) 複写や配布することはできず、(3) その正確性、完全性、適時性は保証されない。モーニングスターおよびコンテンツ提供者は、当リリースの使用により生じた損害や損失に対して責任を負わない。

iv 2020年12月31日現在の運用資産残高。137億ドル (約1兆4,659億円) のレバレッジを含む。グッゲンハイム・インベストメンツは、以下のグッゲンハイム・パートナーズLLC関連投資運用会社を代表する: グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLC (Guggenheim Partners Investment Management, LLC)、セキュリティ・インベスターズLLC (Security Investors, LLC)、グッゲンハイム・ファンド・ディストリビューターズLLC (Guggenheim Funds Distributors, LLC)、グッゲンハイム・ファンド・インベストメント・アドバイザーズLLC (Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC)、グッゲンハイム・コーポレート・ファンディングLLC (Guggenheim Corporate Funding, LLC)、グッゲンハイム・パートナーズ・ヨーロッパ・リミテッド (Guggenheim Partners Europe Limited)、グッゲンハイム・パートナーズ・ファンド・マネジメント (ヨーロッパ) リミテッド (Guggenheim Partners Fund Management (Europe) Limited)、グッゲンハイム・パートナーズ・ジャパン・リミテッド (Guggenheim Partners Japan Limited)、GSガンマ・アドバイザーズLLC (GS GAMMA Advisors, LLC)、グッゲンハイム・パートナーズ・インディア・マネジメント (Guggenheim Partners India Management)。

v 運用資産は2020年12月31日現在。これには資産評価額約700億ドル (約7兆4,900億円) の顧客に対するコンサルティング・サービスを含む。

vi アドバイザーは、手数料と費用を2022年2月1日まで免除し、ファンドの通常の運用費用に限定することに契約上同意している。