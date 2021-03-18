加州圣莫尼卡, March 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guggenheim Partners旗下全球资产管理与投资咨询业务机构Guggenheim Investments在《巴伦周刊》（Barron’s）对53家公司的排名中获评2020年最佳应税固定收益类共同基金。另外, 在《巴伦周刊》的总体基金家族排名中，Guggenheim Investments列第2位1。这一排名还包括四个其他资产类别，分别为全球股票、美国股票、混合股票和市政债券。排名肯定了该公司旗舰总体回报债券基金（GIBIX）和宏观机会基金（GIOIX）的表现。



《巴伦周刊》（ www.barrons.com ）由道琼斯出版，是美国首屈一指的金融杂志。《巴伦周刊》基金类别排名反映基金公司一年中的相对表现，这些公司提供多元化的众多主动管理型共同基金和交易所交易基金（ETF）。

“我们代表客户和员工，为能够获得《巴伦周刊》对我们2020年优益投资表现的认可感到荣幸，”Guggenheim投资主席兼全球首席投资官Scott Minerd表示， “这一对我们共同基金类别的认可，特别是对我们固定收益基金的认可，进一步肯定了我们严谨的投资流程。这一流程利用行为金融学原则来减少认知偏见，并实现更好的决策。这一流程鼓励我们将各专业团队中的最佳研究和想法汇集到一起，并在主动管理的投资组合中得到体现。”

“《巴伦周刊》的排名反映了我们共同基金类别在这极具挑战性的一年中的市场领先表现，”Guggenheim Investments总裁Jerry W. Miller表示。 “这一杰出认可体现了我们公司为个人和机构客户提供行业顶级产品和人才的目标。我们期待在2021年及以后继续履行这一承诺。”

《巴伦周刊》在其排名中突出了Guggenheim Investments在2020年动荡背景下的杰出表现。“250亿美元规模的Guggenheim总体回报债券基金（GIBIX）在2020年的回报率超过15%，几乎超越了理柏（Lipper）排名中的所有其他同类基金。同样，60亿美元规模的Guggenheim宏观机会基金（GIOIX）回报率达到11.6%，在同类基金中名列第一……，Guggenheim擅长将市场混乱转化为有利因素。该公司在2008-2009年金融危机期间表现出色，在2014年削减恐慌之后，其总体回报债券基金的回报率达到8.3%，超过了大部分同类基金2。”

截至2020年12月31日，Guggenheim总体回报债券基金增长至超过230亿美元。自2011年11月30日成立以来，该基金的机构类产品以6.39%的年化回报率领先于所有同类基金，使其在晨星Intermediate Core-Plus债券类别的355家竞争对手中成为按总回报计当期表现最佳基金3。2020年，该基金的回报率为15.2%，比巴克莱美国综合债券指数7.5%的回报率高出一倍多。截至2020年12月31日，Guggenheim固定收益类共同基金资产总额超过370亿美元，自2019年底以来增长了46%。

截至2020年12月31日，Guggenheim宏观机会基金增长至超过50亿美元。自2011年11月30日成立以来，该基金的机构类基金以5.80%的年化回报率领先于所有同类基金，使其在晨星非传统债券类别的118家竞争对手中成为按总回报计当期表现最佳基金3。2020年，该基金的回报率为11.56%，比巴克莱美国综合债券指数7.5%的回报率高出400多个基点。截至2020年12月31日，Guggenheim固定收益共同基金资产总额超过370亿美元，自2019年底以来增长了46%。

如需查看《巴伦周刊》报道，请访问 https://webreprints.djreprints.com/57993.html

如需更多信息，请访问 www.guggenheiminvestments.com 。

关于Guggenheim Investments

Guggenheim Investments是Guggenheim Partners旗下全球资产管理与投资咨询部门，其固定收入、股权和另类战略等资产总额超过2460亿美元4。我们专注于保险公司、企业和公共养老基金、主权财富基金、捐赠和基金会、顾问、财富经理和高净值投资者的回报和风险需求。我们的300余位投资专业人士进行严谨研究，以了解市场趋势并在通常较为复杂和缺乏关注的领域中发现被低估的机会。这种投资管理方法使我们能够制定创新战略，提供多样化机会和具有吸引力的长期结果。

关于Guggenheim Partners

Guggenheim Partners是一家全球投资和咨询公司，资产管理规模超过3100亿美元5。在投资管理、投资银行和保险服务这三大主要业务中，我们拥有通过创新解决方案实现成果的良好往绩。我们的业务机构遍布全球，拥有超过2400名专业人员，致力于促进客户的战略利益，并以卓越和诚信实现长期成果。我们邀请您访问GuggenheimPartners.com，并通过twitter.com/guggenheimtnrs在推特上关注我们，以进一步了解我们的产品、服务、行业专长和价值观。

媒体联系人

Gerard Carney

Guggenheim Partners

917.703.6368

Gerard.carney@GuggenheimPartners.com

平均年总回报（截至2020年12月31日）

基金 1 年 3 年 5 年 成立至今 总支出比率 净支出比率6 启动日期 Guggenheim 总回报债券基金 (GIBIX) 15.24% 6.78% 6.61% 6.39% 0.57% 0.51% 11/30/2011 Guggenheim 宏观机会基金（GIOIX） 11.56% 4.67% 5.97% 5.80% 1.23% 1.05% 11/30/2011 Bloomberg Barclays 美国总债券指数 7.51% 5.34% 4.44% 3.5%

所示业绩表现仅代表以往表现，不能保证将来的结果。投资回报和本金价值会有波动，因此在股票赎回时，其价值可能会高于或低于最初的成本。总回报反映了所有股息的再投资。当前表现水平可能低于或高于所述表现数据。如需了解基金最新业绩，包括到最近一个月底的表现，请访问我们的网站：www.GuggenheimInvestments.com。

本资料仅为资讯或教育目的而分发或提供，不应被视为任何特定证券、战略或投资产品的推荐，也不应被视为任何投资建议。本材料并非以信托机构身份提供，不可作为投资决定的依据或与之相关的依据，也不构成对购买或出售证券之要约的招揽。本文所载内容并非意在也不应被解释为法律或税务建议和/或法律意见。关于你的具体情况，应务必咨询财务、税务和/或法律专业人士。

投资有风险，包括可能损失本金。 固定收益投资工具会受到利率上升可能性的影响，并会因此贬值。 高收益和未评级债券的违约风险高于投资级债券，且流动性可能较低，从而可能增加波动性。资产支持型证券（包括抵押担保证券和抵押贷款债券，即：CLO）的投资者通常获得部分利息和部分返还本金付款。这些付款可能因偿还贷款利率而有所不同。一些资产支持型证券的结构可能使其对利率和其他因素的反应难以预测，导致其价格波动，并受到流动性和估值风险的影响。CLO的风险与直接投资于贷款的风险类似，包括信贷、利率、交易对手、预付款、流动性和估值风险。贷款通常低于投资级，并可能无评级，通常提供固定利率或浮动利率。

彭博巴克莱美国综合债券指数是一个基础广泛的旗舰基准，衡量投资级并以美元计价的固定利率应税债券市场，包括国库券、政府相关证券和公司证券、MBS（机构固定利率和混合式浮动利率房贷转手证券）、ABS和CMBS（机构和非机构）。

投资前应仔细阅读基金的招股说明书和招股说明书概要（如有）。其中包含基金的投资目标、风险、费用、支出和其他信息，投资前应仔细考虑。招股说明书和招股说明书概要（如有）请见GuggenheimInvestments.com，或致电800.820.08888获取。

1以往表现不能保证未来的结果。在截至2020年12月31日的《巴伦周刊》顶级基金类别总排名中，Guggenheim在1年、5年、10年期的排名分别为：53家公司中列第2位、50家公司中列第18位、44家公司中列第29位；此外在1年期世界股票类别的55家公司中列第4位。©2021 道琼斯公司，保留所有权利。《巴伦周刊》的基金类别排名在计算时未考虑12b-1费用、前端负担或销售费用等可能降低回报的费用影响。每只基金的业绩均对比其相应Lipper类别中所有其他基金来衡量，百分位数的100为最高，1为最低。这个结果然后根据资产规模加权，对照该基金类别在一般分类中的其他资产。要列入排名，一家公司必须拥有至少三只一般股票类基金、一只世界股票、一只混合股票（如平衡或目标日期基金）、两只应税债券基金和一只国家免税债券基金。单一行业和国家股票基金作为一般股票纳入排名。纯指数基金、增强型指数基金和基于指数的基金等所有被动型指数基金都未包括在内，但主动管理型ETF和smart-beta ETF均包括在内。最后，这个分数将乘以由理柏全部基金所确定的一般分类权重。有关排名的更多信息，请参阅www.barrons.com。

2按总收益计，GIBIX在理柏多部门收益类别的1年、3年和5年基金中的排名分别是：368只基金中列第4位，323只基金中列第17位，以及298只基金中列第42位。在理柏Alternative Credit Focus类别的1年、3年和5年期基金中，GIOIX的排名分别是：126只基金中列第1位、118只基金中列第22位，110只基金中列第23位。

3截至2020年12月31日，在晨星Core Plus固定收益类别的1、3和5年期基金中，GIBIX的排名分别为：602只基金中列第29位、543只基金中列第41位，以及464只基金中列第9位。在晨星Core Plus固定收益类别的1、3和5年期基金中，GIOIX的排名分别是316只基金中的第14位、269只基金中的第54位，以及240只基金中的第32位。©2020 晨星公司。保留所有权利。本文所载信息：(1) 为晨星和/或其内容提供商专有；(2) 不得复制或分发；(3) 不保证准确、完整或及时。晨星及其内容提供方对本信息的任何使用所造成的任何损害或损失均不承担任何责任。

4截至2020年12月31日的管理资产，包括137亿美元的杠杆。Guggenheim Investments代表Guggenheim Partners, LLC的以下从事投资管理的企业：Guggenheim Partners Investment Management, LLC、Security Investors, LLC、Guggenheim Funds Distributors, LLC、Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC、Guggenheim Corporate Funding, LLC、Guggenheim Partners Europe Limited、Guggenheim Partners Fund Management (Europe) Limited、Guggenheim Partners Japan Limited、GS GAMMA Advisors, LLC和Guggenheim Partners India Management。

5管理资产金额为截至2020年12月31日的数据，包括为资产价值约700亿美元的客户所提供的咨询服务。

6顾问方已通过合约同意免除截至2022年2月1日的费用和开支，以降低基金的普通运营费用。