Après dix ans de progrès en pionnier, Tarkett entame le deuxième chapitre de sa stratégie de développement durable

PARIS, 18 mars, – A l’occasion de la journée mondiale du recyclage, Tarkett, un leader mondial de solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, publie son rapport sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE) . Ce rapport, audité par KPMG1, présente les performances continues de la société en matière de développement durable.

"Au cours des dix dernières années, nous avons réalisé des progrès significatifs dans le développement durable. Dans de nombreux cas, nous avons dépassé nos objectifs 2020, en développant des initiatives d'économie circulaire, en réduisant notre empreinte carbone ainsi que par l’éco-conception de nos produits avec des matériaux sains", explique Fabrice Barthélemy, Président du Directoire. "Ouvrant le deuxième chapitre de sa stratégie de développement durable, Tarkett montre la voie dans son industrie. Dans le cadre de notre stratégie Change to Win, nous investissons dans l'économie circulaire et nous nous engageons à limiter notre empreinte carbone tout au long de la chaîne de valeur. Nous avons la volonté d’amplifier notre impact par nos choix engagés pour les personnes et la planète, en construisant des partenariats avec nos clients, nos fournisseurs et des acteurs clés. Cette approche nous permettra de saisir de nouvelles opportunités de croissance durable et de contribuer pleinement à une relance verte mondiale pour les générations actuelles et futures."

La maturité de Tarkett dans le développement durable a été récemment reconnue par les agences de notation extra-financières, à la fois de la part du Carbon Disclosure Project (notation climatique CDP : B - niveau « management ») et d'EcoVadis (médaille de platine, le plus haut niveau de maturité qu'une entreprise puisse atteindre).

Tarkett accélère le déploiement de son programme de recyclage, en transformant les revêtements de sol en fin d’usage et les matériaux recyclés en nouveaux revêtements de sol, réduisant ainsi les déchets et son empreinte carbone.

- 109 000 tonnes de revêtements de sol ont été collectées entre 2010 et 2020 dans le cadre de notre programme de collecte et de recyclage Restart® en Europe, en Amérique du Nord et au Brésil.

- Neuf centres de recyclage intégrés à nos sites de production sont opérationnels dans huit pays.

- 13% de nos matières premières (127 000 tonnes par an) sont des matériaux recyclés en 2020. Notre objectif est d'atteindre 30% en 2030, contre 10% en 2018.

Tarkett réduit son empreinte carbone.

Tarkett a diminué de -27% ses émissions de gaz à effet de serre entre 2010 et 2020, dépassant son objectif fixé à -20%. L'objectif pour 2030 est de réduire son empreinte carbone de 30%. 2

Huit sites de production dans sept pays s'approvisionnent en électricité 100 % renouvelable.

En 2020, nous avons lancé iQ Natural, l'un des revêtements de sol résilients ayant la plus faible empreinte carbone sur le marché 3 .

. Nous avons évité l’émission de 253 000 tonnes4 de C0 2 e tout au long de la chaîne de valeur (scope 3) grâce à l'utilisation de 127 000 tonnes de matériaux recyclés, au lieu d'utiliser des matières premières vierges et d'envoyer les déchets à l'incinération. Cela est supérieur à la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre de nos sites de production en 2020 (198 500 tonnes de C0 2 e - Scope 1&2).

Tarkett sélectionne des matériaux de qualité dans le cadre de sa démarche d'éco-conception.

Depuis 2010, nous sommes partenaires de l'institut scientifique EPEA 5 dans l’application des principes Cradle to Cradle ® (C2C) dans l'ensemble de nos activités. Désormais, 98 % de nos matières premières - représentant plus de 5 000 matériaux - sont évaluées par des tiers pour leur impact sur la santé des personnes et l'environnement selon les critères Cradle to Cradle ® (C2C).

Tarkett a obtenu vingt certifications Cradle-to-Cradle®, couvrant un large éventail de catégories de produits, notamment la moquette, le linoléum, le caoutchouc, le parquet et le gazon synthétique (2020). Cinq collections de produits ont atteint le niveau Gold, le plus grand nombre dans le secteur des revêtements de sol.

Principaux exemples récents illustrant notre engagement en faveur de l'économie circulaire:

- Tarkett est le seul fabricant de moquette en Europe capable de recycler intégralement ses dalles de moquette commerciale. Grâce à son usine de recyclage innovante de Waalwijk (Pays-Bas), Tarkett sépare d’un côté la sous-couche EcoBase® destinée à être recyclée sur son propre site de production et de l’autre côté la fibre qui sera régénérée par son fournisseur Aquafil.

- Tarkett s'est associé à Gecina, 1ère foncière de bureaux en Europe, pour recycler les dalles de moquette usagées provenant des bureaux de Gecina à Paris. 38 tonnes, représentant 8 600 m² de dalles de moquette, ont été envoyées à notre centre de recyclage de moquette à Waalwijk (Pays-Bas).

- Lors de la rénovation du Moscone Convention Center à San Francisco (USA), nous avons recyclé près de 70 tonnes de nos dalles de moquette après 17 ans d’utilisation. Ces matériaux ont été envoyés au centre de recyclage Tarkett Dalton (Géorgie, États-Unis), évitant ainsi la mise en décharge ou l'incinération.

- Dans le cadre d’une collaboration avec IKEA, nous avons récupéré 10 000 m² de revêtements de sol en vinyle usagés du magasin IKEA Kungens Kurva de Stockholm (Suède) et les avons transformés en nouvelle matière première dans notre centre de recyclage de Ronneby. De nouveaux revêtements de sol fabriqués à partir de la matière première recyclée de Kungens Kurva sont déjà installés avec succès dans le magasin IKEA de Jönköping. On estime que ce projet a permis d'économiser près de 100 tonnes d'émissions de CO₂, soit la quantité de carbone séquestrée par 5.500 plants d'arbres cultivés pendant 10 ans.







1 Le rapport RSE est entièrement audité par KPMG en tant qu’organisme tiers indépendant.

2 Objectif : réduire l'intensité des GES dans nos usines de production de 30 % d'ici 2030 par rapport à 2020 (Scope 1&2 en intensité kgCO2e/m2).

3 iQ Natural, le premier revêtement de sol au monde en vinyle bio-attribué certifié par la Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), présente un carbone intrinsèque inférieur de 61 % par rapport à un revêtement de sol homogène moyen. Le carbone intrinsèque est l'empreinte carbone d'un matériau, c'est-à-dire la somme de tout le dioxyde de carbone résultant de l'extraction, de la récolte, de la transformation, de la fabrication, du transport et de l'installation des matériaux de construction.

4 L'impact de l'utilisation de matières premières secondaires est calculé en utilisant les meilleures données disponibles sur les émissions de CO2 pour la production de matières premières vierges et l'incinération, sur la base de modèles d'analyse du cycle de vie des formulations de Tarkett utilisant les données d'Ecoinvent, des données spécifiques des fournisseurs et des rapports environnementaux des usines.

5 Environmental Protection Encouragement Agency («Agence pour l'encouragement à la protection de l'environnement »)





