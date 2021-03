Des représentants du Camosun College, d’Atlantic Towing et d’Irving Shipbuiling photographiés peu de temps après l’annonce du financement du simulateur nautique en mars 2020. De gauche à droite : Gilles Gagnon, vice-président et directeur général, Atlantic Towing; Reg Gladstone, responsable et moniteur de formation AMTEP, Coast Salish Employment & Training Society; Michelle Traore, directrice de l’éducation permanente et de la formation contractuelle, Camosun College; Sherri Bell, présidente, Camosun College; Tim Brownlow, directeur des relations avec l'industrie, Atlantic Towing; Geoff Wilmshurst, vice-président des partenariats, Camosun College.

VICTORIA, Colombie-Britannique, 18 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atlantic Towing Limited (ATL) a le plaisir d’annoncer l’octroi de deux aides financières récurrentes en faveur des étudiants autochtones inscrits aux programmes de matelot de quart à la passerelle et de formation culinaire du Camosun College. Le Camosun College est un collège communautaire situé dans la région du Grand Victoria fréquenté par près de 19 000 étudiants. Cet engagement fournira une aide financière concernant les frais de scolarité et de subsistance, des possibilités de stage et un emploi à temps plein chez ATL après l’obtention du diplôme.



Le fonds dédié au programme de matelot de quart à la passerelle est destiné à aider à couvrir le coût de la vie (transport, garde d’enfants, EPI, etc.) des étudiants autochtones, les femmes et les étudiants autochtones participant au programme étant exemptés de frais de scolarité et d'hébergement. Le montant sera déterminé en fonction des besoins financiers du bénéficiaire sélectionné.





La bourse du programme culinaire s'élève à un montant de 6 000 $ destiné à couvrir les frais de scolarité du programme, allant de l'apprentissage à la formation technique.



Pour être pris en considération en vue de l’attribution de l’une ou l’autre de ces aides, les étudiants doivent se définir comme personne autochtone, avoir un bon niveau scolaire et remplir toutes les exigences requises pour la candidature. Pour entamer le processus de candidature, veuillez vous rendre sur :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c067b46-574e-4e54-a431-3da40a70888d/fr

Les étudiants actuellement inscrits aux programmes de matelot de quart à la passerelle et de formation culinaire du Camosun College, ou les personnes concernées souhaitant s’inscrire à l’un ou l’autre de ces programmes sont invités et encouragés à postuler.

Renforcement des liens avec les partenaires éducatifs

Cette annonce fait suite à un engagement à hauteur de 700 000 $ pris pour soutenir l’acquisition d’un nouveau simulateur marin à la fine pointe de la technologie pour le Camosun College en mars 2020, dans le cadre d’un effort commun déployé par Atlantic Towing et Irving Shipbuilding Inc. Le simulateur a été installé à l'automne/hiver 2020 et permet à Camosun d’offrir une gamme plus large de programmes pour les professionnels de la mer entrant dans une industrie essentielle.

« La stratégie nationale en matière de construction navale ne se limite pas à la construction de navires, » déclare Mary Keith, vice-président d’Irving Shipbuilding. « Nous offrons de plus en plus de possibilités aux jeunes étudiants autochtones talentueux du secteur maritime en collaboration avec d’excellents partenaires comme le Camosun College et la Première nation des Songhees en Colombie-Britannique. Le nouveau simulateur financé par Irving Shipbuilding fait progresser l’économie océanique du Canada tout en s’appuyant sur nos programmes Pathways to Shipbuilding couronnés de succès destinés aux groupes sous-représentés. Nous sommes heureux de ces investissements continus dans la prochaine génération de marins et nous leur souhaitons une carrière sécuritaire et réussie en mer! »

« Nous travaillons avec plusieurs collectivités autochtones et le Camosun College pour développer des programmes de formation culinaire et de matelot de quart à la passerelle depuis près de trois ans », déclare Gilles Gagnon, vice-président et directeur général d'ATL. « La mise à niveau du simulateur a constitué une étape fantastique dans le cadre du programme de matelot de quart à la passerelle. Nous passons à la prochaine étape pour soutenir les étudiants dans leurs études et assurer la sécurité de l’emploi, afin que nous puissions continuer à nous développer sur la côte ouest du Canada et à renforcer les relations avec nos voisins et collectivités. Il s’agit d’un investissement dans l’avenir de l’entreprise et dans celui de ces étudiants. »

« Nos programmes visent à donner aux étudiants les compétences dont ils ont besoin dans toute une panoplie de carrières en demande», déclare Sherri Bell, présidente du Camosun College. « Le généreux soutien d’Atlantic Towing et d’Irving Shipbuilding en vue de l’acquisition d’un nouveau simulateur marin a permis à davantage d'étudiants de se former plus près de chez eux. Ces fonds permettront aux étudiants de rester près de chez eux après l’obtention de leur diplôme. »

Une présence forte sur la côte ouest du Canada

ATL s’emploie à établir une présence forte sur la côte ouest du Canada. En août 2018, au titre d’un processus d’appel d’offres rigoureux et transparent, la Garde côtière canadienne a octroyé un contrat de trois ans à ATL pour la fourniture de deux navires de remorquage d’urgence extracôtière qui opèrent dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique. Ces navires, l’Eagle et le Raven, sont capables de remorquer de grands navires commerciaux en détresse, d’aider à prévenir des incidents de pollution marine éventuels et de contribuer au Plan de protection des océans du Canada.

En avril 2019, ATL a annoncé que des discussions avec des collectivités des Premières nations côtières avaient donné lieu à de nouvelles relations, à savoir un accord de coentreprise entre Songhees Songhees Events and Catering et ESS-Compass Group Canada, un contrat avec Salish Sea Industrial Services et un plan visant à mettre en œuvre des programmes de formation culinaire et de matelot de quart à la passerelle au Camosun College.

Appui continu aux collectivités des Premières nations côtières

Le Camosun College exerce ses activités à travers deux campus sur les territoires traditionnels des peuples Lekwungen et W̱SÁNEĆ sur l’île de Vancouver, et son Centre côtier, le Camosun Costal Centre, est situé sur le territoire de la Première nation des Songhees. La mise en place de programmes de matelot de quart à la passerelle et de formation culinaire permettra aux cadets potentiels (autochtones et non autochtones) de rester sur l’île de Vancouver pour terminer leur formation. Auparavant, les étudiants intéressés par la navigation ou les services maritimes devaient quitter l’île pour bénéficier de la formation nécessaire.

« L’économie de la Première nation des Songhees était intimement liée à la mer des Salish depuis des millénaires », affirme Christina Clarke, directrice générale pour la Première nation des Songhees. « La création de Salish Sea Industrial Services avec Ralmax et la nation d’Esquimalt compte parmi nos stratégies de retour à l’économie maritime. Le Camosun College constitue un partenaire clé de la Première nation des Songhees depuis de nombreuses années. Nous remercions Atlantic Towing, Limited pour le soutien apporté dans le cadre du simulateur marin et les aides financières. Il va véritablement changer la donne pour nos étudiants. »

L’avenir

Atlantic Towing Limited est déterminée à continuer de travailler avec les collectivités côtières de la Colombie-Britannique et à maintenir un système de soutien local entre la Garde côtière canadienne et ses partenaires locaux, ainsi qu’à déployer des efforts continus pour protéger nos océans pour les générations à venir.

« Après avoir opéré dans l’environnement côtier de la Colombie-Britannique pendant plus de deux ans, nous avons établi de solides partenariats et découvert une communauté accueillante », déclare Gilles Gagnon. « Notre capacité à aider les jeunes étudiants dans leur formation leur enrichira la vie et mènera à une embauche plus locale à bord de nos navires. »

À PROPOS D’ATLANTIC TOWING LIMITED :

Atlantic Towing Limited, dont le siège social est situé à Saint John, au Nouveau-Brunswick, se spécialise dans la prestation d’un éventail de services maritimes, y compris des services de remorquage portuaire, de remorquage côtier, d’exploration pétrolière et gazière extracôtière et de soutien technique. Ses navires de classe mondiale sont équipés d’une technologie à la fine pointe et opérés par des équipages polyvalents et expérimentés. Ses membres d’équipage et son personnel fixe à terre sont reconnus pour leur travail en toute sécurité, la qualité du service qu’ils offrent et leur esprit d’équipe. L’entreprise est certifiée Alliance verte. Atlantic Towing fait partie de la famille d’entreprises de J.D. Irving,

À PROPOS DU CAMOSUN COLLEGE :

Situé dans la magnifique ville de Victoria, en Colombie-Britannique, le Camosun College a des campus sur les territoires traditionnels des peuples Lekwungen et W̱SÁNEĆ. L’établissement se distingue par l’accueil et la gentillesse qu’il réserve aux étudiants qui souhaitent y acquérir des connaissances. Les deux campus, Lansdowne et Interurban, comptent 19 000 étudiants par an inscrits dans les programmes de perfectionnement, de certificat, de diplôme, de baccalauréat, de diplôme d’études supérieures et de formation continue qu’ils proposent.

En 2017, le collège a ouvert le Camosun Coastal Center. Anciennement connu sous le nom d'IMTARC (Industry Marine Training and Applied Research Center), le site satellite est situé sur le territoire de la Première nation des Songhees près de la cale sèche d'Esquimalt.

À PROPOS D’IRVING SHIPBUILDING INC. :

Irving Shipbuilding Inc. est le constructeur naval et le fournisseur de soutien aux navires en service le plus moderne en Amérique du Nord. Basés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, notre équipe qualifiée et nos équipements innovants favorisent la construction, fabrication, transformation et maintenance des navires et des plates-formes extracôtières en toute efficacité. En tant que constructeur choisi par le Canada, Irving Shipbuilding Inc. travaille avec la Marine royale du Canada sur la prochaine classe de navires de combat de surface canadien (NCSC) et de patrouille extracôtiers et de l’Arctique (NPEA) au titre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Nous sommes fiers de poursuivre notre longue histoire comme partenaire de confiance dans la construction navale canadienne. Irving Shipbuilding Inc. est membre du Groupe d’entreprises J.D. Irving, Limited, une société familiale diversifiée avec des opérations au Canada et aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter www.IrvingShipbuilding.com ou www.naviresducanada.ca.

