Communiqué de presse – Paris, le 18 mars 2021

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2020

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 de Danone a été déposé le 18 mars 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 contient notamment :

le Rapport Financier Annuel ;

le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière.

Ce Document d’Enregistrement Universel est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté sur l’espace « Investisseurs / Publications et événements / Documents de Référence/URD » du site internet de Danone (www.danone.com).

Par ailleurs, les projets de résolutions présentés à l’Assemblée Générale du 29 avril 2021 ainsi que le rapport du Conseil d’Administration sur ces résolutions sont également disponibles sur l’espace

« Investisseurs / Actionnaires / Assemblée Générale » du site internet de Danone ( www.danone.com ).

A propos de Danone (www.danone.com)

Entreprise multi-locale parmi les leaders de l'alimentation, Danone se développe sur des catégories tournées vers la santé et en forte croissance à travers ses 3 métiers : les Produits laitiers et d'origine végétale, les Eaux et la Nutrition spécialisée.

