VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — le 18 mars 2021 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) annonce que son Conseil d’administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l’Assemblée Générale du 26 mai 2021, un dividende de 56 centimes d’euros par action au titre de l’exercice 2020, exclusivement en numéraire. La date de détachement du dividende proposé serait fixée au 28 mai 2021. Le dividende serait mis en paiement le 1er juin 2021.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration et Directeur général de Dassault Systèmes, déclare :

« La décision audacieuse de Dassault Systèmes d'acquérir MEDIDATA s'est avérée particulièrement pertinente dans l'environnement sanitaire et économique sans précédent de 2020. Un an après son investissement le plus important, Dassault Systèmes poursuit son plan de désendettement et confirme sa politique de long terme et son historique de distribution de dividendes. »

Dassault Systèmes, la 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production.

Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com/fr

