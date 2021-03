March 19, 2021 03:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 19.3.2021 kello 9:00

Vincit California ostaa Vuria LLC:n liiketoiminnan

Vincit California laajentaa toimintaansa Arizonaan ostamalla Vuria LLC:n koko liiketoiminnan. Vuria on vuonna 2001 perustettu ohjelmistokehitykseen ja digitaaliseen suunnitteluun erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen eCommerce ja asiakkuudenhallinnan ratkaisuja sekä verkkosivuja ja mobiilisovelluksia. Vuria myös ylläpitää toteuttamiaan sovelluksia ja sivustoja. Vurian vuoden 2020 liikevaihto oli 2,2 miljoonaa dollaria. Henkilöstöä yrityksellä on 21 ja aktiivisia asiakkaita lähes 300.

Laajentumisen myötä Vincitin Yhdysvaltojen liiketoiminta raportoidaan jatkossa nimellä Vincit USA (aiemmin Vincit California).

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olemme nähneet Arizonassa merkittävän potentiaalin Vincitin tarjoamille palveluille ja etsineet pääsyä tähän markkinaan. Nyt sellainen on löytynyt ja tämä liiketoimintakauppa on mainio päänavaus mahdollisuuden hyödyntämiseksi. Saamme Vurian pätevän tiimin ja valmiin asiakaskunnan myötä lentävän lähdön Arizonan valtaukseen. Toivotan erittäin lämpimästi vurialaiset tervetulleiksi Vincitin tiimiin. Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ensiluokkaisia digitaalisia palveluita isommassa skaalassa.”

Vincit USA:n toimitusjohtaja Ville Houttu: “Vurian liiketoimintojen osto tukee Vincit USA:n strategian mukaista suunnitelmaa sekä maantieteellisen laajentumisen, että tarjoaman monipuolistamisen näkökulmasta. Lisäksi ylläpitopalvelut tuovat salkkuumme aivan uuden tasaista kassavirtaa tuottavan palvelun, jota tulemme tarjoamaan myös muille Vincit USA:n asiakkaille. Olemme innoissamme asiakasmäärän merkittävästä kasvusta ja siitä, että pääsemme tarjoamaan Vurian asiakkaille aiempaa laajemman kattauksen osaamista ja merkittävästi parempaa skaalautuvuutta. Arvostan Vurian 20 vuoden historiaa ja osaamisellaan vakuuttavaa tiimiä meille uudella markkinapaikalla. Tulevaisuus näyttää aurinkoiselta Arizonan avaran taivaan alla.”

Liiketoimintakaupalla ei ole vaikutusta Vincitin 4.2.2021 julkaiseman tilinpäätöstiedotteen yhteydessä ilmoitettuihin vuoden 2021 näkymiin.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit USA, toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi