Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 19. marts 2021

Selskabsmeddelelse nr. 2/2021



Forslag til udbytte for 2020

Ved overgang til en ny hjemmeside har ledelsens forslag til udbytte for 2020 ved en fejl været offentligt tilgængeligt siden omkring kl. 15 torsdag d. 18. marts 2021, før offentliggørelse af årsrapporten for 2020.

Det offentliggjorte forslag til udbytte er endnu ikke behandlet i bestyrelsen. Dette vil sket i dag, 19. marts 2021, i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2021.

Tekst som har været offentligt tilgængelig

Based on the results in 2020 and capital structure of SKAKO A/S, 31 December 2020, the Board of Directors recommends a dividend distribution of DKK 3 per share, corresponding to 72% of profit for the year and a total dividends distribution of DKK 9.3m. With a share price of DKK 49.8, 31 December 2020, this corresponds to a dividend yield of 6.0%.

Ex-dividend date: 29 April 2021

Record date: 3 May 2021

Payment date: 4 May 2021

SKAKO A/S offentliggør regnskabet for 2020 senere i dag mandag d. 19. marts 2021.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40