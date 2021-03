(2021-03-19) Corvus Energy har valgt Kitron som produksjonspartner for selskapets kontrollsystemer for batteristyring. Kontrakten har en verdi på 100 millioner kroner.



Produksjonen vil foregå ved Kitrons anlegg i Arendal. Den vil skje i 2021 og 2022, med opsjon på utvidelse.

I tillegg til produksjon av elektronikkmoduler dekker kontrakten også bistand med produktredesign for Corvus Energy.

– Med vår kraftige vekst og den økende interessen for nullutslippsteknologi i hele verden, er det viktig for oss å ha langsiktige strategiske og pålitelige leverandører. Vi er veldig glade for å inngå denne kontrakten med Kitron, som er en svært kompetent og sterk leverandør for Corvus, sier Nils Valland, senior vice president supply chain i Corvus Energy.

Corvus Energy er den ledende leverandøren av batterisystemer innen maritim sektor, olje og gass og havneanvendelser. De spesialbygde, gjennomprøvde batterisystemene gir stabil kraft til hybrid eller helelektrisk tungt industriutstyr, inkludert store maritime fremdriftssystemer. I tillegg offentliggjorde selskapet nylig planer om å starte utvikling og produksjon av maritime hydrogenbrenselcellesystemer med Toyota som partner og leverandør av masseprodusert brenselcelleteknologi.

– Vi er glade for å kunne støtte Corvus Energy i arbeidet med å endre maritim industri til en utslippsfri fremtid drevet av batterier og brenselceller. Dette passer perfekt med Kitrons strategi om å utnytte vekstmuligheter innen elektrifisering, en megatrend som nettopp har startet og fundamentalt vil endre mye av teknologien vi anvender til transport og maskiner, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron ASA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Hans Petter Thomassen, adm. direktør, Kitron Norge, tlf.: +47 913 92 360

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering,, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.