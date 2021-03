GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2021 KLO 11.41

Finanssivalvonta on hyväksynyt Gofore Oyj:n listalleottoesitteen

Finanssivalvonta on tänään 19.3.2021 hyväksynyt Gofore Oyj:n (”Yhtiö”) listalleottoesitteen (”Esite”), joka liittyy Yhtiön siirtymiseen Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalle.

Esite on saatavilla arviolta 19.3.2021 alkaen suomenkielisenä Yhtiön internet-osoitteesta www.gofore.com/listautuminen2021 ja normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteestä osoitteessa Kalevantie 2, 33100 Tampere. Esitteen englanninkielinen käännös on saatavilla arviolta 19.3.2021 Yhtiön internet-osoitteesta www.gofore.com/listing2021.

Yhtiö jätti 17.3.2021 listalleottohakemuksen Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 23.3.2021 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210