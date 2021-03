March 19, 2021 08:20 ET

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 19.3.2021 klo 14.20

Korjaus Soprano Oyj konsernin vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteeseen

Soprano Oyj konsernin tilinpäätöstiedote 2020 sisälsi virheen. Sopranon osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce Oy konsernin liiketulos vuodelta 2020 oli 0,081 miljoonaa euroa. (ei 0,81 miljoonaa euroa). Virheen korjaus ei vaikuta Soprano Oyj konsernin tulokseen, taseeseen tai tunnuslukuihin vuodelta 2020.



Korjattu lause: ”Ambientia E-commerce Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 2,32 miljoonaa ja liiketulos 0,081 miljoonaa euroa.”



Virheellinen lause: ”Ambientia E-commerce Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 2,32 miljoonaa ja liiketulos 0,81 miljoonaa euroa.”



Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi





Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals

Soprano Group on kasvuhakuinen koulutusyhtiö. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit, ammattitutkinnot ja pätevyydet itseopiskeltuna verkossa ja etä- tai läsnäkoulutuksena. Yhtiön digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit sekä kommunikointi opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai etänä.



Palvelemme seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Vuonna 2020 koulutuksiimme osallistui

35 908 henkilöä 1 854 organisaatiosta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.



