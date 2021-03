Grøn omstilling har et fantastisk potentiale for virksomheder med produkter der kan nedsætte forbruget af energi og udledningen af CO2.



Waturu Holding A/S har udviklet en innovativ vand- og energibesparende vandrenser- og vandvarmer. Selskabet har senest indgået en distributionsaftale p.t. omfattende 7 lande i Afrika. I Afrika findes flere lande med nogle af de højeste vækstrater i verden. Millionbyerne er i voldsom vækst og det sætter vand-infrastrukturen under pres. Derfor har Waturu enheden nogle klare fordele, for foruden at kunne nedsætte energi- og vandforbruget, så behandler den også vandet for eventuelle bakterier og parasitter.



Det kræver likviditet at vokse en virksomhed. Efter færdigudvikling af produktet, opbygningen af produktions faciliteter og etablering af organisation er der behov for at Waturu Holding A/S tilføres mere likviditet. Det søges nu gennemført via et tilbud om at deltage i et stående lån på 36 måneder med en rente på 10.25 % p.a.



Med 10,25% p.a. er lånet et alternativ for investorer til at placerer overskudslikviditet i Waturu Holding A/S og samtidig støtte eksport af et grønt dansk udviklet og produceret produkt.



Det er muligt at deltage, i et samlet vækstlån, frem til den 24. marts.



Samtidigt med at aktionærerne i Waturu Holding A/S´s tilbydes at deltage i et lån, er der også mulighed for at deltage i en kapitaludvidelse i datterselskabet Aquaturu A/S.



Selskabet forventes børsnoteret senere i år og også her er der mulighed for at deltage med frie midler. Aquaturu´s produkt er en større industriel løsning til rensning af procesvand i landbaseret fiskeopdræt. Selskabet har indgået aftale med en international distributør, som sælger til 15 lande, samt modtaget ordre på den første løsning fra et børsnoteret amerikansk selskab.



Med en pre-IPO runde tilføres selskabet den fornødne kapital til at gennemføre IPO processen, samt sikre yderligere salg og referencer inden den forventede børsnotering.

Investorer kan således tegne nye aktier til en af bestyrelsen vurderet værdisætning på 57,5 MDKK.



Det er muligt at deltage, i pre-ipoén, frem til den 24. marts.



Waturu Holding A/S’ hjemmeside www.waturu.dk eller .com indeholder nyheder herunder videopræsentation af produktionen og en animationsfilm for forståelsen af produktet. Låne- samt fortegningsdokumenterne findes på www.waturu.dk/dokumenter.

Læs mere om Aquaturu på www.aquaturu.com.



Bæredygtighed, investering i klimateknologi og omstilling af forbrug af ressourcer, kommer de næste mange årtier til at fylde mere og mere i vores og virksomhedernes hverdag. Alle skal forbruge mindre og mere bæredygtigt.



Waturu Holding A/S og Aquaturu A/S er begge virksomheder der står parate til at bidrage til den omstilling.





Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.



