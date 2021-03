Investeringsforeningen C Worldwide

March 19, 2021 11:00 ET

Bestyrelsen for investeringsforeningen C WorldWide har i dag godkendt foreningens årsrapport for 2020,

som indstilles til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 14. april 2021.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen C WorldWide









Henrik Brandt

Direktør

Vedhæftet fil