Australia 108 是南半球最高的住宅大樓，現已竣工，離墨爾本街道地面 319 米高。

Australia 108 是南半球最高的住宅大樓，現已竣工，離墨爾本街道地面 319 米高。

為了慶祝南半球最高的大樓 Australia 108 正式竣工，墨爾本交響樂團將在該建築舉辦有史以來最高的音樂會演出，並在全球免費播放。

為了慶祝南半球最高的大樓 Australia 108 正式竣工，墨爾本交響樂團將在該建築舉辦有史以來最高的音樂會演出，並在全球免費播放。

澳洲墨爾本, March 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由發展商 World Class Global 發展 ー 南半球最高的住宅大樓 Australia 108，將舉辦著名的墨爾本交響樂團有史以來「最高的音樂會」，以慶祝 319 米高大樓於本月竣工。

位於墨爾本的超高建築物現已竣工，打造出令人難以置信的城市天際線新景象。它提升了居住地址方面標準，在南半球擁有最高的居住地。

為慶祝大樓落成，樂團成員將於今年 3 月 21 日（星期日）晚上 7:30（澳洲東部夏令時間）在地標大樓豪華的 2,800 平方米星級俱樂部內的與別不同空間表演，包括在街道上空 212 米高處建設的瞩目無邊泳池。

該表演將透過 MSO 的 YouTube 頻道（連結在此）免費播放，以讓建築和設計愛好者以及音樂愛好者一睹擁有世界最豪華舒適體驗的著名私人星級俱樂部內觀。

星級俱樂部 (Star Club) 位於建築物獨特的金色懸臂「光芒四射的亮光」中，並從 70 樓和 71 樓高出八米。

World Class Global 全球行政總裁 David Ng 表示，音樂會旨在慶祝墨爾本天際線上 Australia 108 地標的落成，並歡迎其加入城市景觀。

Mr. Ng 說：「墨爾本交響樂團以其世界一流的表演引領這座城市已有 100 多年的歷史。沒有比透過讓所有墨爾本人享受音樂會更合適的方式來歡迎 Australia 108 加入天際線了。

我們希望這種表演能激發音樂愛好者和墨爾本愛好者一樣的夢想，並仰望 Australia 108 的高度，它提醒我們一切皆有可能。」

Australia 108 的建設（包括 1,105 套公寓）於 2015 年開始施工，Multiplex 在施工的首 12 個月中用了 200 多個深達 46 米的樁。在這個耗資 10 億美元的項目的開發過程中，僱用了 3,252 名商家及顧問。

由屢獲殊榮的設計公司 Fender Katsalidis 構思而成，該公司還設計了墨爾本前最高的建築 Eureka Tower，Australia 108 的玻璃幕牆總共包含 14,854 個面板和 24 個預製的金色桁架，以打造「光芒四射的亮光」設計特色。

Australia 108 的星級俱樂部 (Star Club) 於上月揭幕，它擁有居民希望享受的一切設施，其中包括兩個位於離地面 212 米高的無邊泳池、寬敞的休息室、會議空間、優雅的餐廳、一個劇院、兩個寬敞的健身室以及一個垂直的空中花園。該市政區域預計將成為居民聚集及遙距工作的雲端地標。

Fender Katsalidis 總監 Nicky Drobis 說，這建築抓緊機會，與周圍城市建築物互相呼應的方式再次為墨爾本的天際線作出具意義的貢獻。

Ms Drobis 說：「Australia 108 的發展對我們公司而言是一次令人難以置信的旅程，我們對在墨爾本無論在住宅還是建築方面所取得的成就感到非常興奮。

Australia 108 是一座為居民帶來便利的世界一流的嶄新原創建築，使其處於現代高層居住的最前沿，同時也是天際線中引人注目的地標，每個人都可以享受。」

去年 12月，精選的優質 Cloud Residences 首次在市場亮相，三房價格為 190 萬美元起，而 97 樓的 Nova 頂層公寓的價格為 555.8 萬美元起。

私人銷售廊設於 70 Southbank Boulevard 一樓，每週 7 天均提供私人預約。如欲預約，請致電 1300 888770 與 CBRE 聯絡。

關於 World Class Global：

World Class Global（「WCG」）是一家房地產集團，在澳洲和馬來西亞的主要城市從事房地產開發和房地產投資。WCG 總部位於新加坡，並在新加坡上市，其產品組合包括優質且精心設計的房地產項目，這些項目均位於策略性位置。

WCG 在澳洲的房地產開發項目已經啟動，包括 Australia 108、AVANT 和 Nova City。集團還持有各種土地，主要包括馬來西亞檳城的商舖。

集團將來可能會擴展到其他領域的房地產開發，例如工業及接待業，並可能在澳洲、印尼、馬來西亞、新西蘭和菲律賓購買或開發新的房地產。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

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