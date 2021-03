UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot) 19.3.2021 klo 19.15 EET

UPM on hakenut toisen vihreän joukkovelkakirjalainansa listaamista Euronext Dubliniin

UPM-Kymmene Oyj on tänään hakenut 500 miljoonan euron EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note) alla liikkeeseen lasketun vihreän joukkovelkakirjalainan listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle, Euronext Dubliniin.

Joukkovelkakirjalaina erääntyy maaliskuussa 2031, ja lainalle maksetaan kiinteää 0,50 prosentin korkoa. Joukkovelkakirjalainaa käytetään UPM:n marraskuussa 2020 julkaistun vihreän rahoituksen viitekehyksen mahdollistamien hankkeiden ja investointien rahoittamiseen.

Moody’s on myöntänyt joukkovelkakirjalainalle luottoluokituksen Baa1.

Joukkovelkakirjalainaohjelman esite ja Green Finance Framework -viitekehys ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.upm.com/fi/sijoittajat/upm-sijoituskohteena/velka/.

