CALGARY, Alberta, 19 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartBe Wealth Inc. (« SmartBe ») annonce qu’elle a modifié, avec prise d’effet aujourd’hui, le niveau de risque des fonds négociés en bourse suivants (collectivement, les « FNB ») :



FNB Niveau de risque précédent Nouveau niveau de risque FNB indiciel SmartBe Canadian Quantitative Momentum Moyen à élevé Moyen FNB indiciel SmartBe Canadian Quantitative Value Moyen à élevé Moyen FNB indiciel SmartBe U.S. Quantitative Momentum Moyen à élevé Moyen FNB indiciel SmartBe U.S. Quantitative Value Moyen à élevé Moyen

Ces modifications sont fondées sur la méthode de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour déterminer le niveau de risque des organismes de placement collectif. Ces modifications découlent de l’adoption par SmartBe de nouveaux indices de référence pour déterminer le niveau de risque des FNB et ne découlent pas de changements dans les objectifs de placement, les stratégies ou la gestion des FNB.

À propos de SmartBe

SmartBe Wealth Inc. est une société de gestion de patrimoine et le gestionnaire de fonds négociés en bourse. La société collabore avec des fournisseurs d’indices internationaux publiés dans des documents d’édition savante pour constituer et livrer des fonds négociés en bourse canadiens visant une distribution publique répandue. SmartBe s’est engagée à fournir de nouvelles approches quantitatives aux investisseurs canadiens intéressés par des solutions de remplacement aux stratégies de placement complexes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter www.smartbewealth.com.

Coordonnées

SmartBe Wealth Inc.

Suite 680, 330 5th Ave SW,

Calgary (Alberta) T2P 0L4

À l’attention de Cecilia Chen

403 930-8688

info@smartbewealth.com

www.smartbewealth.com