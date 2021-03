Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis lanceert Idylla™ GeneFusion Assay als snelle lab workflow oplossing voor gene fusion testing

English Dutch

PERSBERICHT : 22 maart 2021, 07:00 CET

Biocartis lanceert Idylla™ GeneFusion Assay als snelle lab workflow oplossing voor gene fusion testing

Mechelen, België, 22 maart 2021 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de lancering aan van de zeer innovatieve Idylla™ GeneFusion Assay (RUO1). Deze test detecteert in één enkele cartridge een brede waaier aan genfusies die als relevant beschouwd worden voor kankeronderzoek. De Idylla™ GeneFusion Assay (RUO) zal daarom naar verwachting een snelle oplossing bieden voor laboratoria, in vergelijking met andere testmethoden zoals Next-Generation Sequencing (NGS) tests, waarbij het vaak dagen of zelfs weken duurt voor de resultaten beschikbaar zijn.

Genfusies vertegenwoordigen een belangrijke klasse van somatische veranderingen in kanker en zijn belangrijke biomarkers geworden voor kankerdiagnose, prognose en de selectie van gerichte therapieën2. De ontdekking en het onderzoek voor een beter begrip van genfusies in meerdere kankertypes kunnen in de toekomst meer doeltreffende therapieën opleveren. In de afgelopen 20 jaar zijn veel genfusies ontdekt in hematologische kankers, vaste tumoren en sarcomen. De huidige technieken voor het testen van genfusies zijn complex, aangezien hiervoor een combinatie van verschillende technologieën3 nodig is om alle benodigde biomarkers te testen, die vaak alleen in verschillende laboratoria beschikbaar zijn. Dat impliceert ook dat er voldoende stalen van goede kwaliteit nodig zijn, hetgeen moeilijk te verkrijgen is, vooral voor bepaalde kankersoorten zoals longkanker.

De Idylla™ GeneFusion Assay (RUO) omvat een hoog multiplexed panel van biomarkers en is de eerste FFPE4 RNA5-gebaseerde test op het Idylla™ platform. Deze assay consolideert traditionele testworkflows in één volledig geautomatiseerd proces dat objectieve informatie verschaft over ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 fusies en MET exon 14 skipping, allemaal in één cartridge, rechtstreeks van 1-3 stukjes FFPE-weefsel. Resultaten zijn beschikbaar binnen ongeveer 3 uur, met minder dan 2 minuten hands-on tijd. Voorlopige data6 die de Idylla™ GeneFusion Assay (RUO) vergelijkt met technologieën die vandaag vaak gebruikt worden, zoals immunohistochemie, FISH of NGS, tonen uitstekende resultaten van de assay aan, met concordantie tot 100%.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgende reactie op de lancering van de Idylla™ GeneFusion Assay: "Veel van onze laboratoriumklanten hebben lang naar deze assay uitgekeken en zullen voortaan genfusies op een zeer snelle en eenvoudige manier kunnen testen. Dankzij een unieke combinatie van twee detectietechnologieën bevat de Idylla™ GeneFusion Assay (RUO) alle relevante genfusiebiomarkers in één enkele cartridge, waardoor laboratoria genfusie testing snel in hun workflows kunnen integreren. De voordelen van deze assay zijn niet alleen de snelheid en eenvoud, maar ook de beperkte hoeveelheid staal die nodig is, waardoor waardevolle staalspecimens worden uitgespaard. Dit is vaak een probleem in domeinen zoals biomarker testing op longweefsel. Met de toevoeging van de Idylla™ GeneFusion Assay (RUO) aan ons testmenu kunnen we onze labo-klanten voortaan een allesomvattende testoplossing aanbieden voor moleculaire biomarkers op dit gebied, zonder dat ze verschillende instrumenten nodig hebben, en die de meerderheid van de erkende genfusie-biomarkers bestrijkt".

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor SARS-CoV-2 en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com . Volg ons op Twitter : @Biocartis_.

1 RUO = Research Use Only, enkel voor onderzoeksdoeleinden De Idylla™ GeneFusion Assay is enkel voor onderzoeksdoeleinden, niet voro gebruik in diagnostische procedures

2 Stransky et al. The landscape of kinase fusions in cancer. Nat Commun. 5, 4846, 2014; Mertens et al. The emerging complexity of gene fusions in cancer. Nat Rev Cancer 15, 371-381, 2015

3 Technieken die worden gebruikt om NTRK-genfusies op te sporen zijn onder meer next-generation sequencing (NGS) op basis van DNA, NGS op basis van RNA, reverse-transcriptase PCR (RT-PCR), fluorescentie-in-situ hybridisatie (FISH), en immunohistochemie (IHC). Bron: OncologyPro, ESMO, zie hier , laatst geraadpleegd op 15 maart 2021

4 In formaline gefixeerd, in parrafine ingebed

5 Rubonucleic Acid of Ribonucleïnezuur. RNA is één van de drie grote biologische macromolecules die essentieel zijn voor alle levensvormen (naast DNA en proteïne)

6 De concordantiestudie werd uitgevoerd met prototype cartridges op NSCLC- (niet-kleincellige longkanker) en schildklierkankerstalen, maar opnieuw geanalyseerd met de definitieve Idylla™ GeneFusion Assay (RUO) beslissingsstructuur. Bovendien was de Idylla™ GeneFusion Assay in staat om accurate resultaten te genereren in 29/32 niet-sluitende IHC en FISH resultaten. Voorlopige data is te vinden op https://www.biocartis.com/en/meet-idylla/idylla-oncology-assays