Bavarian Nordic modtager yderligere koppevaccineordre fra Canadas regering

KØBENHAVN, Danmark, 22. marts 2021– Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at den canadiske sundhedsstyrelse, Public Health Agency of Canada (PHAC), har bestilt IMVAMUNE® koppevaccine til det nationale beredskabslager til en samlet værdi af USD 31,2 mio.

Leverancerne forventes at ske fra første kvartal 2022 med forventet afslutning i 2023, hvorfor ordren, der er tildelt under en eksisterende kontrakt med PHAC, ikke vil have indvirkning på selskabets finansielle forventninger til 2021.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic udtaler: “Vi er særdeles glade for at fortsætte samarbejdet med den canadiske regering i deres bestræbelser for at sikre beskyttelse af landets borgere. Samarbejdet går tilbage til 2008, hvor vi indledte leverancer til det canadiske forsvar, og er sidenhen udvidet til at omfatte den canadiske sundhedsstyrelse, der ligeledes anerkender behovet for at etablere et koppevaccineberedskab til den almene befolkning.”

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2021

