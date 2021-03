English French

Quadient annonce l'acquisition de la FinTech Beanworks, leader dans les solutions SaaS d’automatisation de la gestion des factures fournisseurs

Paris, le 22 mars 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Beanworks , une société en forte croissance, leader dans les solutions SaaS (Software as a Service) d’automatisation de la gestion des factures fournisseurs.

Beanworks a été fondée en 2012 et son siège social est situé à Vancouver, au Canada. Grâce à son modèle attractif de revenus récurrents et un historique de croissance annuelle à deux chiffres, Beanworks est une FinTech très performante. L’entreprise optimise les processus de traitement des factures fournisseurs de près de 800 clients, ce qui représente aujourd'hui un total de plus de 11,9 milliards d’euros annuels traités à travers sa plateforme. Le marché de l'automatisation de la gestion des factures fournisseurs est en pleine croissance, accéléré par la pandémie mondiale et le nombre croissant d'équipes travaillant à domicile, ce qui pousse les entreprises de toutes tailles à réfléchir à l’intérêt de dématérialiser leurs processus financiers et adopter le paiement électronique. Adroit Market Research estime que le marché de l'automatisation de la gestion des factures fournisseurs devrait atteindre 4 milliards de dollars américains d'ici 2025.

La plateforme cloud de Beanworks, à la pointe de la technologie, continue d’être distinguée parmi les acteurs de son secteur et est reconnue par ses utilisateurs pour sa richesse fonctionnelle et sa facilité d'utilisation. Intégrée nativement avec les principaux logiciels de comptabilité du marché, en particulier Intuit QuickBooks, Sage Intacct, Oracle NetSuite, Xero et Microsoft Dynamics, la plateforme permet aux équipes comptables d’automatiser les processus manuels sujets aux erreurs, comme la saisie des données et le suivi des cycles d'approbation, limitant ainsi les risques et réduisant de plus de 80% les coûts de traitement des factures.

Dans le cadre de sa stratégie Back to Growth, Quadient a fortement renforcé son portefeuille de solutions hardware et software intelligentes au cours des deux dernières années, en conjuguant développements organiques et acquisitions ciblées. Le portefeuille de solutions logicielles de Quadient représentait déjà plus de 250 millions d'euros de revenus en 2019, hissant Quadient à la troisième place des éditeurs de logiciels français l’année dernière, dans la catégorie « éditeurs horizontaux ». Après l'acquisition en 2020 de YayPay, leader du marché de l'automatisation de la gestion des comptes clients, celle de Beanworks vient compléter le portefeuille de solutions de Quadient avec des fonctionnalités avancées d'automatisation de la gestion des comptes fournisseurs en mode cloud. Ces deux plateformes renforcent la suite logicielle de Quadient dédiée à la gestion des communications d'entreprise, composée de Quadient Inspire et Quadient Impress et considerée comme la meilleure sur son marché.

Grâce à son offre SaaS complète d'automatisation de la gestion des comptes fournisseurs et clients, Quadient est désormais idéalement positionnée pour répondre à la fois aux nouvelles réglementations sur la facturation électronique en Europe et à la demande croissante de solutions de gestion automatisée des flux de trésorerie, offrant plus de contrôle et une meilleure visibilité aux équipes comptables du monde entier.

« L'acquisition de Beanworks vient finaliser la vision de Quadient, communiquée début 2019, en créant une véritable plateforme cloud complète de niveau mondial pour les communications d'entreprise » a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « En associant les forces de Beanworks, de YayPay et du portefeuille de solutions logicielles de Quadient, nous nous distinguons en tant que leader dans le software, avec une combinaison idéale de solutions cloud nous permettant de poursuivre notre mission d’aider les entreprises de toutes tailles à dématérialiser et à automatiser leurs processus les plus critiques. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons l’équipe et les clients de Beanworks au sein de Quadient. Sous la direction de Catherine Dahl, Beanworks a su créer une communauté passionnée, entièrement tournée vers la conduite du changement par l'innovation, dans un esprit qui s’accordera parfaitement avec la culture d'entreprise de Quadient ».

En complément, Quadient peut s’appuyer sur sa base de près de 500 000 clients dans le monde, ainsi que sur les fortes synergies avec ses activités de traitement du courrier et logicielles pour accélérer volontairement et efficacement le développement des solutions SaaS de YayPay et Beanworks, notamment en combinant la vente de plusieurs de ses solutions.

« Nous sommes heureux de rejoindre l'équipe Quadient. Donner aux départements comptables les moyens de réussir, c'est ce que nous faisons chez Beanworks, et maintenant, avec Quadient, nous pouvons mettre notre passion au service de la gestion des comptes fournisseurs à une échelle internationale, faisant de Beanworks un outil indispensable pour les équipes comptables du monde entier », déclare Catherine Dahl, Directrice Générale de Beanworks. « Je suis particulièrement fière du succès de notre équipe, devenue un leader du marché de l'automatisation de la gestion des comptes fournisseurs. Nos clients voient en nous un élément essentiel de la gestion de leurs flux comptables. En associant notre expertise à la dimension mondiale de Quadient, à son potentiel en matière de R&D et à ses investissements dans l’intelligence artificielle, nous pouvons continuer à remplir notre mission de soutenir les équipes comptables où qu’elles soient ».

À la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu le 23 mars 2021, Quadient détiendra une participation majoritaire d'environ 96% dans Beanworks, les deux principaux dirigeants conservant une participation minoritaire. Quadient dispose d'un mécanisme lui permettant d'augmenter sa participation jusqu'à 100% dans les années à venir. Le montant de l’acquisition, hors coûts liés à la transaction, s'élève à un peu plus de 70 millions d'euros1. L'acquisition sera intégralement financée en numéraire, sans recours à un endettement additionnel. Malgré la pandémie mondiale, Beanworks a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 70% en 2020 par rapport à l’exercice précédent. L’entreprise, qui compte environ 90 collaborateurs, devrait atteindre un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros à la fin de 2021.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient. com .

À propos de Beanworks

Beanworks est une solution cloud complète et essentielle d'automatisation de la gestion des comptes fournisseurs pour les équipes comptables du monde entier. Beanworks aide les entreprises à transformer leurs flux de travail de comptabilité fournisseurs de bout en bout et donne aux équipes comptables les moyens de réussir en leur assurant un contrôle total de leurs processus de comptabilité fournisseurs à distance, partout dans le monde. En savoir plus https://www.beanworks.com .

Contacts

Relations Investisseurs, Quadient

Laurent Sfaxi

+33 1 45 36 61 39

l.sfaxi@quadient.com







Caroline Baude

+33 1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr



Communication Externe, Quadient Nathalie Labia

+33 1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com









1 Sur la base du taux de change €/$ de référence de la BCE au 19 mars 2021.







Pièce jointe