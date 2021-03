Tegningsprospekter og centrale investorinformationer for afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL og afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL, begge under Investeringsforeningen BankInvest

København Ø, March 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



Vedhæftet offentliggøres tegningsprospekter for hhv.

afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL og

afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL

begge under Investeringsforeningen BankInvest, c/o BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77309000.

Danske Aktier Indeks Bæredygtig A, ISIN DK0061532322 og Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. A, ISIN DK0061532595 blev stiftet den 25. januar 2021.

Tegningsperioden for begge afdelinger løber fra den 25. marts 2021 – 12. april 2021, begge dage inklusive, og andelene udbydes i tegningsperioden til tegningskurs DKK 100,15.

Danske Aktier Indeks Bæredygtig A og afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. A forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 16. april 2021.

Tegningsprospekter og centrale investorformationer kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør





