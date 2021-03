Índice de Gastos com Projetos Globais da Industrial Info Registra Aumento Anual na América do Sul, um Alerta de Notícias de Informação Industrial

English Portuguese

SUGAR LAND, Texas, March 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Índice de Gastos com Projetos Globais da Industrial Info para a América do Sul durante os dois primeiros meses deste ano foi mais alto do que no mesmo período em 2020. Para o mês de fevereiro, o índice ficou em 3,13% acima do ano anterior.



O Índice de Gastos com Projetos é um indicador mensal que compara as taxas de gastos ativos atuais com as do ano anterior, a fim de obter uma medida do crescimento ou da contração no mercado industrial. O Índice Global de Gastos inclui as indústrias de Energia , Produção de Petróleo e Gás , Terminais , Dutos , Refino de Petróleo , Processamento Químico , Metais e Minerais .

"O fechamento das plantas e atrasos nos projetos causados pela COVID-19 afetaram substancialmente os gastos com projetos industriais em 2020”, disse Joseph Govreau, vice-presidente de pesquisa da Industrial Info para a Indústria de Metais e Minerais. Ele continuou: "Durante o ano, empresas industriais como de geração de energia, petróleo e gás, refino de petróleo, e metais e minerais, tiveram uma diminuição de 31% no valor dos projetos que iniciaram construções. Isso parece estar mudando em 2021, pois nos primeiros dois meses de 2021 observamos um aumento de 3% nas atividades de projetos este ano, em comparação com o ano passado, de acordo com o Índice de Gastos de Projetos Globais da Industrial Info.”

Os gastos na América do Sul totalizaram US$120,66 bilhões em fevereiro, um aumento de US$3,66 bilhões em relação ao mesmo mês de 2020. Os gastos globais totais em fevereiro aumentaram 9,52%.

As indústrias de Refino de Petróleo, Metais e Minerais e Processamento Químico da América do Sul apresentaram aumentos nos gastos no mês passado.

Os gastos com Refino de Petróleo totalizaram US$8,1 bilhões, um aumento de 255% em relação ao ano anterior. Dentre os projetos de refino latino-americanos sendo monitorados pela Industrial Info estão incluídos a refinaria de base Pemex Dos Bocas Grassroot de 340.000 barris por dia, em construção no México. No Peru, a modernização da Refinaria Talara de 65 mil barris por dia está progredindo.

Os gastos com Metais e Minerais na América do Sul totalizaram US$29,6 bilhões no mês passado, um aumento de 2,4%. Os gastos com Processamento Químico foram de US$3,3 bilhões, um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

