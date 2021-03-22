Cybrexa Therapeutics的CBX-12（alphalex™-exatecan）新药临床试验申请获FDA批准

康涅狄格州纽黑文, March 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以肿瘤治疗为重点并通过其alphalex™多肽药物偶联（PDC）肿瘤靶向平台开发新一代疗法的生物科技公司Cybrexa Therapeutics今天宣布，美国食品和药品管理局（FDA）已批准了该公司先导治疗剂候选药物CBX-12（alphalex™-依沙替康）的新药临床试验（IND）申请。



Cybrexa总裁兼首席执行官Per Hellsun表示：“FDA批准我们CBX-12的IND申请是临床开发的重要一步。我们认为这种药物可能为众多癌症患者的治疗带来根本性改变。CBX-12在临床前研究中显示出强大的疗效和安全性，我们预计I期临床试验将帮助我们进一步了解这一候选药物的潜在应用。CBX-12的临床开发非常重要，这不仅是因为我们正在努力将这一候选药物推向市场，而且还在于通过靶向更广泛实体肿瘤的药物来扩大可及患者人群，从而让我们能够治疗更多的患者。”

CBX-12是一种新型的实体肿瘤治疗药物，包含一种强效拓扑异构酶I抑制剂效应分子，与抗体药物偶联物（ADC）ENHERTU®和TRODELVY™使用的效应分子属于同一类别。与这些ADC不同的是，CBX-12能够靶向肿瘤细胞而不依赖于抗原表达，这可以让可及患者人群得到极大扩展。CBX-12的GLP毒理学研究的积极结果将为Cybrexa计划在2021年4月启动的CBX-12一期试验提供给药方案指导。

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内传递，创造可以彻底改变治疗标准的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了颠覆性的新一代肿瘤靶向治疗。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的先导候选物CBX-12（一种alphalex™-依沙替康偶联物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I/II期试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，其经验丰富的管理团队曾创立众多成功的生命科学公司。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

联系人

Cybrexa Therapeutics

Lisa Rehm

电子邮箱： lisa.rehm@cybrexa.com

投资者关系

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