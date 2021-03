La croissance dans le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard demeurera forte jusqu’au milieu de la décennie

English French

OTTAWA, 22 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’activité de construction et d’entretien à l’Île-du-Prince-Édouard devrait augmenter en 2021, puis ralentir au milieu de la décennie. En conséquence, l’emploi dans le secteur de la construction augmentera jusqu’en 2025, avant de diminuer jusqu’en 2030.



Les derniers renseignements sur le marché du travail publiés aujourd’hui par ConstruForce Canada indiquent que la demande de construction s’accélérera dans la province en 2021, grâce à une vague d’investissements du secteur public, aux niveaux élevés de construction de nouvelles habitations et à l’activité croissante au chapitre de la construction d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), à la suite de la pandémie de COVID-19.

Selon les prévisions du rapport provincial Regard prospectif – Construction et maintenance 2021-2030 de ConstruForce Canada, le rythme de croissance de la construction à l’Île-du-Prince-Édouard ralentira en 2025, puis reculera par rapport au sommet atteint.

« L’Île-du-Prince-Édouard est la seule province où l’emploi dans le secteur de la construction a augmenté en 2020, stimulé malgré la pandémie par l’élan de la croissance prolongée du secteur résidentiel, affirme Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Nous prévoyons que les mises en chantier et l’emploi connexe se maintiendront à des niveaux records jusqu’en 2022. Le défi auquel le secteur devra faire face consistera à assurer la transition du secteur résidentiel, en pleine effervescence, aux marchés institutionnel et d’infrastructures publiques, alors que la province s’efforcera de satisfaire les besoins liés à l’explosion démographique des dernières années suscitée par l’immigration. »

Malgré l’incidence positive de l’immigration sur la diminution de l’âge moyen à l’Île-du-Prince-Édouard au cours des dernières années, la population active du secteur continue de vieillir. Environ 1 500 travailleurs devraient prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie. À mesure que l’emploi diminuera au cours de la période de prévision, l’arrivée de quelque 1 200 nouveaux venus provenant de la population locale âgée de moins de 30 ans devrait compenser les départs à la retraite prévus.

Le perfectionnement de travailleurs de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d’apprentissage provincial. Même si les nouvelles inscriptions aux cinq plus grands programmes du secteur de la construction de la province ont augmenté depuis 2014, les données actuelles suggèrent que la COVID-19 a entraîné une baisse abrupte des nouvelles inscriptions. Cela a considérablement entravé la formation, les examens et les certifications en classe, et pourrait faire diminuer le nombre de nouveaux travailleurs certifiés à court terme.

Selon le rythme des nouvelles inscriptions avant la pandémie et les tendances en matière d’achèvement des programmes, le nombre de nouveaux charpentiers-menuisiers certifiés pourrait être insuffisant pour répondre aux besoins. Une pénurie de nouveaux compagnons pourrait survenir d’ici 2030, et être aggravée par les répercussions de la pandémie.

Pour constituer une population active durable et diversifiée, le secteur de la construction et de l’entretien devra accroître ses efforts de recrutement auprès de groupes traditionnellement sous-représentés dans la population active actuelle du secteur, notamment les femmes, les Autochtones et les nouveaux Canadiens.

En 2020, environ 790 femmes travaillaient dans le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard, dont 48 % étaient en poste directement dans les projets de construction. Or, du total des 5 400 travailleurs de métier travaillant dans le secteur, les femmes ne représentaient que 7 %. Les Autochtones représentaient environ 1 % de la population active totale du secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard, dont quelque 75 % travaillaient directement dans des projets de construction. Au Canada atlantique, ils représentaient 5 % de la population active totale du secteur de la construction, ce qui suggère qu’il serait possible d’accroître leur recrutement dans les métiers du secteur de la construction. La hausse du taux de participation des femmes et des Autochtones aiderait énormément le secteur à satisfaire ses besoins en main-d’œuvre futurs.

Les données démographiques actuelles pointant vers la diminution du nombre de jeunes travailleurs pouvant se joindre à la population active, l’immigration va jouer un rôle de plus en plus important dans le développement de la main-d’œuvre future de l’Île-du-Prince-Édouard. La province devrait accueillir 23 640 nouveaux immigrants entre 2021 et 2030. Puisque les nouveaux Canadiens représentent un peu moins de 3 % de la population active actuelle du secteur de la construction de la province, il est possible d’accroître considérablement leur recrutement, ce qui aurait pour effet d’aider à surmonter les défis liés au départ à la retraite d’un peu plus de 24 % de la population active actuelle du secteur au cours de la prochaine décennie.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Son mandat est de fournir en temps opportun de l’information exacte et des analyses sur le marché du travail, en plus d’offrir des programmes et des initiatives pour faire en sorte que la population active canadienne de la construction et de l’entretien puisse répondre à la demande, renforcer sa capacité et acquérir les compétences requises. Visitez le site www.previsionsconstruction.ca.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l’entretien de la province. Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

