Terranueva clôture un placement de 1 050 000 $

L’ASSOMPTION, Québec, 22 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TERRANUEVA (CSE : TEQ) (la « Société » ou « Terranueva ») est heureuse d’annoncer la clôture d’un placement privé sans courtier d’unités pour un produit brut de 1 050 000 $ (le « Placement »). Chaque unité, au prix de souscription de 0,08 $ chacune est composée d’une action ordinaire du capital social de la Société (« Action ordinaire »); et (ii) d’un bon de souscription (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription entier donne à son porteur le droit d’acheter, pour une période de soixante (60) mois à partir de la date de clôture, une Action ordinaire au prix de 0,15 $ par Action ordinaire (une « Action sous-jacente au bon de souscription »). Chaque Unité, Action ordinaire, Bon de souscription et Action sous-jacente au Bon de souscription émis sera assujetti à une période de détention de quatre mois et un jour.



Toutes les parties au Placement traitent à distance avec Terranueva, à l’exception de la participation des dirigeants de la Société décrite ci-dessous, et aucune commission n’était payable. Toutefois, le placement privé donne lieu à la création d’un nouvel actionnaire de contrôle détenant plus de 20 % dans l’actionnariat de la Société. Le tout est sujet aux approbations règlementaires applicables.

Le produit du Placement servira principalement à renflouer le fonds de roulement de la Société. D’ailleurs, concomitamment au Placement, la Société a également sollicité et reçu le soutien de ses principaux créanciers, notamment du créancier de son crédit rotatif, afin de convenir de certains reports des échéanciers de sa dette pour des périodes de 12 mois et plus, selon le cas.

Des dirigeants de la Société ont acheté un total de 625 000 Unités pour un produit total de souscriptions de 50 000 $, ce qui représente 4,76 % du placement privé et ayant fait passer leur détention d’Actions ordinaires dans la Société de 0 % à 1,37 %. L’émission de ces Unités à cet initié constitue une opération entre personnes apparentées, mais est dispensée de l’obligation de fournir une évaluation officielle et d’obtenir l’approbation des porteurs minoritaires aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières, puisque ni la juste valeur marchande des unités émises aux initiés, ni la juste valeur marchande de la totalité du placement privé, n’excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important relativement à la participation des initiés au moins 21 jours avant la date de la clôture du placement privé, car la participation cet initié n’était pas déterminée à ce moment-là.

À propos de Terranueva

Terranueva s’appuie sur la recherche et développement, l’innovation et l’efficience opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l’industrie émergente du cannabis. Son objectif est de fournir sur le marché canadien comme à l’international, du cannabis médicinal de première qualité. Pour atteindre son objectif, Terranueva met en œuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovation dans l’automatisation de ces processus. Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission. Pour en savoir plus sur Terranueva, veuillez consulter www.terranueva.ca.

