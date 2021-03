English Finnish

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

22.3.2021 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS



Rapala VMC Oyj luovuttaa yhteensä 173 015 yhtiön hallussa olevaa Rapala VMC:n osaketta vastikkeetta yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2018 - 2020 ehtojen mukaisesti. Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 16.2.2018 annetulla pörssitiedotteella.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Rapala VMC yhtiökokouksen 29.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 279 193 omaa osaketta.

RAPALA VMC OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Rapala-konsernista

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.





