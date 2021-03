Prospekt og central investorinformation for Independent Invest II

Prospekter - Ordentlighed til Bæredygtighed

Independent Invest har iflg. politik for bæredygtighed udbygget ordentlighed med bæredygtige investeringer jfr. FNs 17 Verdensmål herunder ESG. Investorer hos Independent Invest medvirker på denne måde til at udbygge bæredygtige investeringer.

Prospekterne er ajourført med regnskabstal og omkostninger for 2020 og samtidig udbygget med afsnit om bæredygtighed i overensstemmelse med politikken for bæredygtighed, FNs 17 Verdensmål herunder ESG. Derfor også ladet ESG indgå i fondsnavne for afdelingsfondene. Det vurderes at de bæredygtige tiltag yderligere vil styrke investeringerne i fondene.



Fondsbestemmelserne er ændret med tilføjelse af ESG i afdelingernes navne og afventer Finanstilsynets godkendelse af Fondsbestemmelserne.

Opdateret prospekt og centrale investorinformationer for afdelingerne kan ses og downloades fra fondens hjemmeside www.independentinvest.dk/downloads

Spørgsmål kan rettes til fondens investeringsforvaltningsselskab Tiedemann Independent A/S, direktør Christian Tiedemann på tlf. 33 15 60 15

Venlig hilsen



Christian Tiedemann

Direktør